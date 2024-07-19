Боец RCC Hard подрался в аэропорту. Ларкина спровоцировали на конфликт и били со спины

Спортсмены, к сожалению, иногда попадают в новостные сводки не по самым приятным поводам. Накануне конфликт с участием бойца случился в Москве. В аэропорту Внуково в скандальную ситуацию попал представитель лиги RCC Hard Александр Ларкин. Он находился там с девушкой и ребёнком, но всё равно оказался в эпицентре событий. Ситуация, безусловно, не красит представителя единоборств, однако в ней необходимо разобраться более тщательно.

Информация о конфликте появилась в телеграм-канале Mash. По информации источника, спортсмен промоушена RCC Hard напал на мужчину из-за того, что тот с друзьями не давал ему проехать вместе с семьёй на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта. Сначала перепалка была лишь на словах, но затем в ход пошли и кулаки. Вместе с бойцом, по предварительной информации, в драке участвовал сотрудник аэропорта — водитель, который его вёз. Изначально он пытался разрешить конфликт мирно, однако в итоге и сам оказался замешан в ситуации.

Ларкина задержали вместе с шофёром — после дачи объяснений их отпустили домой. Друзья Александра, которые были во время конфликта рядом, покинули место происшествия ещё до прибытия полицейских. При этом сам Ларкин заявил Mash, что его спровоцировали. Он объяснил, что не мог сам начать конфликт, так как был с девушкой и ребёнком.

АЛЕКСАНДР ЛАРКИН Фото: из личного архива Александра Ларкина

Стоит отметить, что на ситуацию моментально отреагировали в самой организации RCC. Пресс-служба призвала не делать поспешных выводов, дождаться завершения разбирательства: «Мы посмотрели видео, которые опубликовала одна из сторон конфликта. Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины.

При этом там видно, что сотрудник аэропорта пытается объяснить людям, на которых якобы напал Александр, что их действия являются нарушением правил аэропорта, но тоже получает в ответ оскорбления. Мы на связи с менеджером бойца и делать поспешные выводы не готовы. Сейчас идёт полицейская проверка, и только её результат может стать основанием для каких-то заявлений и последующих решений».

Во время просмотра видео заметно, что главный пострадавший действительно наносит спортсмену первый удар. Причём делает это со спины в висок. Поэтому ответная реакция бойца совершенно понятна. Но оправдывать агрессивное поведение это всё равно не должно. Кроме того, боец выступает в кулáчке, а этот вид спорта отличается в плане профессиональной подготовки. И удары, которые наносят спортсмены, несут реальную опасность для здоровья окружающих.

На инцидент успел отреагировать и менеджер Александра Ларкина. Виталий Тарасов также внёс свои разъяснения: «Александр однозначно не является инициатором этого конфликта. Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих. Хочу поблагодарить сотрудника аэропорта за то, что адекватно оценил ситуацию и сделал всё, чтобы успокоить агрессивных людей. Я надеюсь, что к нему не применят никаких санкций. Со стороны полиции пока нет никаких решений, но обе стороны уже опрошены, разбирательство ведётся».

Хочется, чтобы таких конфликтов было меньше. Профессиональные спортсмены всегда в центре внимания. И любая подобная ситуация сильно сказывается на статусе единоборств.