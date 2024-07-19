«Минеев потерял возможность побеждать досрочно». С Исмаиловым это приведёт к провалу?

20 июля в Москве в спортивном комплексе «Live Arena» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием вечера станет поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Формат боя — восемь раундов по три минуты. И пока эксперты не могут однозначно определиться с фаворитом. Одни отдают предпочтение Лысому хищнику, а другие уверены в доминации от Волжанина. Но практически все уверены, что этот поединок останется без досрочного финиша. Конечно, шансы на нокаут есть – это бокс. Но складывается ощущение, что сейчас парни действительно не готовы удосрочить друг друга.

Основные ожидания в этом плане от Минеева. Магомед всегда славился умением бороться, но с ударной техникой были довольно серьёзные проблемы. Конечно, по ходу карьеры они постепенно устранялись. Однако называть Исмаилова топовым ударником всё равно очень тяжело. А вот Владимир имеет базу бокса, классно проявляет себя в кикбоксинге. Поэтому и теперь эксперты отдают предпочтение Минееву в работе на руках. Но последние результаты Волжанина дают повод усомниться в том, что Владимир сможет сильно перебить Магомеда.

Глава RCC Николай Клименко прокомментировал текущую форму Минеева. И отметил, что сейчас Владимир далёк от оптимальных кондиций: «Видно, что Минеев, наверное, сейчас не в лучшей форме даже в своей родной дисциплине. Как-то потерял, что ли, возможность заканчивать бои досрочно. Может быть, дело в новой весовой категории, но я не сказал бы, что был очень сильный соперник. Уверенная, для меня, победа Минеева и ожидаемая, поэтому надеюсь, он будет в лучшей форме на поединок с Иваном Штырковым».

ВЛАДИМИР МИНЕЕВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Владимир действительно стал постоянно побеждать решением судей. Последний досрочный триумф случился 15 сентября 2023 года. Тогда в нокаут рухнул огромный бразилец Фернандо Родригес. На территории кикбоксинга Минеев оформил тотальную доминацию и выглядел намного лучше. А затем начались проблемы. Сначала противостояние с Иваном Штырковым, в котором от Владимира ждали более убедительного перформанса. А затем и поединок с Константином Глуховым, который прошёл без интриги, но и особого оптимизма фанатам Минеева не добавил.

Конечно, можно просто связывать такой спад с возрастом. Сам Владимир уже говорил, что завершение профессиональной карьеры не за горами. Но при этом Минеев всё ещё в прекрасной физической форме. Вот только подготовка раз за разом смазывается. Напомним, Волжанин подписал контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации. И о полноценном лагере перед поединком приходится только мечтать. Тренироваться боец вынужден в очень непростых условиях. Всё это, несомненно, сказывается на качестве подготовки. Поэтому многие вообще не ждут от предстоящего поединка высокого уровня бокса.

Алексей Егоров Российский боксёр «Минеев и Исмаилов — бойцы ММА. Минеев неплохо боксировал, даже вторым на России по молодёжке становился. Смотреть этот бой не буду. Но думаю, что Минеев перебоксирует. Однако бокса там будет мало».

И всё-таки кажется, что в этом поединке отсутствие нокаутирующей мощи окажется намного более важным фактором. Опытный Магомед много раз доказывал, что способен на дистанции выглядеть мощно против любого соперника. Поэтому и теперь Исмаилов будет работать на очки. И, кажется, против Владимира такая тактика может оказаться действенной.