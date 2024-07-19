Новая мания Конора — кулачные бои. Стал совладельцем BKFC и хочет там реванш с Хабибом

Конор Макгрегор давно превратился в самодостаточную и самостоятельную единицу в мире единоборств. И даже несмотря на то, что ирландец больше трёх лет не появляется в октагоне, а лишь бросает вызовы в социальных сетях и обещает величайшее возвращение всех времён, он всегда остаётся на слуху.

Конор посещает турниры самых разных величин: ездил на очередной ивент Bellator в Дублине, активно посещает вечера профессионального бокса в Саудовской Аравии, делает ставки на футбол и, разумеется, комментирует каждый мало-мальски значимый повод. А главным увлечением Макгрегора, похоже, стал промоушен кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship.

Ещё год назад ирландец посетил турнир BKFC, где в главном событии сразились Майк Перри и Люк Рокхолд. Причём Конор не просто посидел в зрительном зале, а ещё вышел на ринг с поясом организации на плече и провёл дуэль взглядов с Перри. А заодно пообещал, что обязательно когда-нибудь выступит в боях на голых кулаках.

«Я бы с радостью сделал это. В кулачных боях трудно провести скучный поединок, почти невозможно. Ни в одной другой дисциплине нельзя сказать, что вероятность проведения скучной схватки равна нулю. Бокс может быть скучным, ММА могут быть скучными, но в боях на голых кулаках нет ни единого шанса на скучный бой, даже если оба бойца будут использовать только джеб – потому что даже джеб рассекает кожу. Рассечение вызывает панику на ринге и возбуждает толпу, поэтому шансы на скучную схватку равны нулю. Так что это интересно. Я бы, конечно, согласился на это. Почему бы и нет?» — объяснял Макгрегор.

Конор Макгрегор Фото: Stuart C. Wilson/Getty Images

Прошёл ещё год, и Конор сделал новое заявление. На этот раз не было никаких выходов в ринг, но зато экс-чемпион UFC стал совладельцем лиги: «Дамы и господа, у меня для вас важное объявление: Конор Макгрегор и компания McGregor Sports and Entertainment теперь являются владельцами Bare Knuckle Fighting Championships».

Позже это подтвердил и президент промоушена Дэвид Фельдман: «Теперь совладельцем нашей компании является самый известный парень в мире единоборств. Это даст большой толчок нашему развитию, и мы собираемся совершить много больших дел. Мы партнёры Конора Макгрегора. Все в мире единоборств знают этого парня. Конор, спасибо тебе».

С тех пор ирландский боец успел снова «прогреть» свой камбэк в октагон и сорвать долгожданный поединок с Майклом Чендлером из-за травмы мизинца. Теперь возвращение опять под вопросом, UFC осторожно планирует устроить бой Конора в конце года, а сам Макгрегор опять уделяет большое внимание BKFC: «Вы меня знаете, я внимательно слежу за всем, что тут происходит, у нас тут три легковеса. У меня с UFC осталось всего два боя по контракту. Я в BKFC не просто в роли владельца… Я кто-то вроде играющего тренера».

А ещё на пресс-конференции его спросили, не хотел бы Конор встретиться в бою на голых кулаках со своим антагонистом — Хабибом Нурмагомедовым. И, конечно, Ноториус заявил о готовности к реваншу: «Бой с Хабибом в BKFC? Бросьте, он не согласится. Парень больше никогда не будет драться, он продолжает бегать. Я уважаю этот спорт из-за бесстрашных мужчин и женщин, которые готовы драться до последней капли крови. Обычный джеб может открыть рассечение – ставки высоки, они находятся на другом уровне. Интенсивность находится на другом уровне. Этим мне и нравятся кулачные бои. А этот… Россиянин, который даже не россиянин. Он не представляет Россию. Погряз в долгах и сбежал. Я бы подрался с ним на голых кулаках, но он откажется».

Хабиб Нурмагомедов Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Реванш с Хабибом, тем более на голых кулаках, конечно, утопичная идея. Конор отлично это знает, но кто ему может помешать лишний раз порадовать своих фанатов громким заявлением. А вот само по себе выступление в BKFC — не такая безумная идея. Макгрегор — хороший бизнесмен, и он прекрасно понимает значимость своего имени. Соответственно, его бой в кулачной лиге точно привлечёт к ней внимание и увеличит его прибыль.

Но сначала нужно хотя бы обрадовать Чендлера, который уже второй год ждёт поединок с Конором.