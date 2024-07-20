Джейк Пол — Майк Перри: блогер не справится с ударкой суперзвезды кулáчки. LIVE

В ночь на 21 июля на «Amalie Arena» в Тампе (штат Флорида, США) состоится боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок между популярным блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC, ныне звездой кулачных боёв Майком Перри.
Изначально Пол должен был провести поединок с легендарным Майком Тайсоном, но из-за проблем со здоровьем у ветерана этот бой был перенесён на ноябрь, а Джейк получил нового соперника. На этом же турнире выступит чемпионка мира в семи весовых категориях Аманда Серрано, которая встретится со Стиви Морган.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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📹Леннокс Льюис — о поединке Пол — Перри: это бой для YouTube
«Это бой для YouTube. Для меня он останется не серьёзной постановкой. Да, я смотрю их, поскольку никогда не знаешь, что может произойти. Рад за парней, надеюсь, они покажут захватывающий бой. Многие дети любят Джейка и Майка. Они хотят увидеть их в ринге. На мой взгляд, возраст в этом бою будет играть главную роль. Хотя мне кажется, что Майк победит. Если ему удастся провести одну из своих фирменных комбинаций, то Джейк упадёт. Не относитесь к Майку неуважительно», — приводит слова Льюиса портал Give me Sport.
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Немного подробностей о человеке, который заменит Майка Тайсона и сразится с Джейком Полом.
Где смотреть турнир с боем Джейк Пол — Майк Перри
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
📝 Боксёрский рекорд Пола — 9-1
Джейк уже пять раз побеждал в ринге бывших бойцов UFC: Тайрона Вудли (дважды), Бена Аскрена, Андерсона Силву и Нейта Диаза. А единственное поражение Полу нанёс Томми Фьюри.
Когда пройдёт турнир с боем Джейк Пол — Майк Перри
В ночь на 21 июля на «Amalie Arena» в Тампе (штат Флорида, США) состоится турнир по боксу с главным боем Джейк Пол — Майк Перри. Начало турнира — в 3:00 мск.
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«Я думаю, что Пол в первых трёх раундах будет смотреться лучше, но после этого поединок превратится в собачий бой и Перри поднимут руку. Джейк устанет от беготни, и придётся выяснить, кто бьёт сильнее. Майк может рисковать, и его умение принимать удары будет ему на пользу. Я чувствую, что он психологически сломает Джейка. Возможно, он нокаутирует его», — сказал Масвидаль.
Полный кард турнира с главным боем Джейк Пол — Майк Перри
- Джейк Пол — Майк Перри;
- Аманда Серрано — Стиви Морган;
- Эштон Силв — Лукас Бахди;
- Хулио Сесар Чавес-младший — Юрайя Холл;
- Тони Агилар — Кори Марксмен;
- Шедейша Грин — Наташа Спенс;
- Анхель Барриэнтес — Эдвин Родригес;
- Ариэль Перес — Дейн Герреро;
- Алексис Чапарро — Кевин Хилл.