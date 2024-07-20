«Минеев — Исмаилов — бой на все времена». Интервью с Гаджиевым — о главном в единоборствах

20 июля в Москве в спортивном комплексе «Live Arena» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием вечера станет поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Формат боя — восемь раундов по три минуты. Организатором мероприятия выступает топовый российский промоутер – Камил Гаджиев. Глава промоушена Fight Nights рассказал о подробностях предстоящего турнира. А также прокомментировал все самые интересные события, которые происходят в мире смешанных единоборств.

– Какие ожидания от боя Минеева и Исмаилова? Как прошла подготовка?

– Я очень доволен. Получилось масштабно, медийно. Я скучал по событию, которое привлечёт к себе столько внимания. Интерес очень большой.

– Не было ли опасений, что у парней разный опыт в боксе?

– Это всё нивелируется тем, что Володя – базовый каратист, много занимался боксом. Я бы даже сказал, что Минеев – фаворит. Лично на мой взгляд. Сложно делать какие-то прогнозы. Но мне кажется, что он будет фаворитом.

– Можно ли констатировать, что в России ничего круче этой вывески ещё не сделали?

– Парадокс, но, наверное, да. Мы приходим к тому, что, кто бы и что ни делал, всё равно Минеев – Исмаилов – бой на все времена. Ничего более интересного в индустрии ещё не произошло.

БОй ВЛАДИМИРА МИНЕЕВА И МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА Фото: AMC FIGHT NIGHTS

– А если победит Исмаилов, будет ли смысл в четвёртом поединке?

– Очень многое зависит о того, как пройдёт бой. Не то, что мы посмотрим с точки зрения спорта. А как будут выглядеть парни. После окончания поединка можно будет сказать, нужен он кому-то или нет. На данный момент есть интерес к третьему бою. Если Минеев односторонне изобьёт Исмаилова – это будет уже неинтересно. А если получится, что выиграет Исмаилов, то наверняка найдутся люди, которые скажут, что нужно провести им ещё один поединок по MMA.

– А как вам противостояние Павловича и Волкова в UFC?

– Это интересно. Интереснее, чем поединок с иностранцами. Бой за звание сильнейшего тяжеловеса России. В сухом остатке всем зашло. Я считал, что шансы – 50 на 50. Думал, что немного фаворит – Павлович. Но понимал, что бой может быть равным. А его в итоге ещё и выиграл Волков. Причём гораздо убедительнее, чем я думал. Для обоих это пища для размышлений. Волков может штурмануть новые высоты. А Павловичу нужно что-то менять. Он должен извлечь пользу из этого поражения.

– Поступок Павловича мог быть попыткой сразу раскручивать реванш?

– Наверное, нет. Это Сергея не красит. Но всякое бывает, это эмоции. Мы все люди, подвержены им. Это можно уже пропустить, оставить за кадром. Что было, то было.

БОй АЛЕКСАНДРА ВОЛКОВА И СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

– А как вам поведение Александра Волкова?

– Саша понял, как надо делать шоу. И активно этим занимается. Мы в его лице имеем полноценного спортивного селебрити, шоумена. Запросу, который есть у UFC на бойца, он отвечает. Это важно, дорогого стоит.

– Со спортивной составляющей он сейчас способен побороться за пояс?

– Ему нужно немного потрудиться, чтобы заработать титульный бой. Морального права на него он пока не имеет. Саша односторонне проиграл Аспиналлу. Но если ещё одну-две победы одержит, то люди начнут говорить о титульных притязаниях. Сейчас ему можно подраться с Сирилем Ганом. Волков на правильном пути.

– Осенью планируется поединок Махачева и Царукяна. Способен ли Арман остановить Ислама?

– Он его не остановит, я думаю. Но шум будет очень приличный. А вообще я сторонник того, что Исламу нужно драться в другой весовой категории. Свой дивизион он уже перерос.

Ислам Махачев Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

– А если Белал Мухаммад победит Леона Эдвардса, он закроет путь Исламу?

– Думаю, да. Всё останется пока на уровне рассуждений. Бой с Мухаммадом не обсуждается. А вот бой с Эдвардсом должны сделать.

– Что происходит с карьерой Конора Макгрегора? Уже не верится, что он вернётся?

– Я уже не верю в его возвращение. Для выставочных боёв Конор подходит. С точки зрения мотивации. Но для чего-то большего – уже нет.

– А что происходит с Хамзатом Чимаевым? Как ему вернуть расположение UFC?

– Хамзат уже в том статусе, что недопониманий быть не должно. Было бы желание подраться, а организация всегда поддержит. Поэтому давайте считать, что с организацией у него всё в порядке. Но много вопросов с собственной мотивацией. Боюсь, что с этим у него есть проблемы в последнее время. Сейчас вообще не будут обсуждать бой Чимаева и Уиттакера. Будут вообще смотреть, готов ли Хамзат или нет. Он должен в итоге попробовать попасть в колею. Он был самым активным бойцом UFC, а стал самым непредсказуемым.

Хамзат Чимаев Фото: James Gilbert/Getty Images

– А скажется ли поражение от Уиттакера на карьере Икрама Алискерова?

– Такие перформансы на коротком уведомлении только добавляют узнаваемости, популярности. Организация идёт навстречу, это нормально. В любом случае для Алискерова это шаг вперёд.

– Перейра дал согласие на бой с Анкалаевым. Сможет ли Магомед воспользоваться этим шансом?

– Спортивная составляющая и интерес будут впереди всего. Но в итоге я думаю, что это будет более интересно, чем год назад. Перейра – это глыба. И любое его участие даёт большое медиа. За этот «локомотив» просто нужно зацепиться Анкалаеву. Вот и всё.

– Перейра заявил о желании подраться с Джонсом. Алекс может замахнуться на третий пояс?

– Он опасный в любом случае. Это ударная техника, неплохой рост. С Джонсом вообще никому в мире ловить нечего. Это просто уникум. В этом бою явным фаворитом будет Джонс. С одним «но». Что на тот момент будет представлять из себя Джонс с точки зрения тренировок и мотивации. С этим в последнее время были проблемы.