«Размазал и нокаутировал Усика, удосрочил Джошуа». Растёт новая звезда королевского веса?

В супертяжёлом весе бокса в последнее время сформировался чёткий пул претендентов из тех, кто может рассчитывать на титулы. В него входят Тайсон Фьюри, Александр Усик и Энтони Джошуа. До недавних пор был ещё Деонтей Уайлдер, которому сейчас нужно задуматься о том, стоит ли продолжать карьеру.

И есть ряд боксёров, которые сейчас находятся на ступень ниже: Джозеф Паркер, Чжан Чжилэй, Даниэль Дюбуа, Филип Хргович, недавно лишившийся чистого рекорда, растёт на глазах Джаред Андерсон. И в эту компанию пытается прорваться большой конголезский парень Мартин Баколе, который старается шуметь как может. И в ночь с 3 на 4 августа он получит шанс засветиться для широкой публики — ему назначен бой с Андерсоном.

Джаред Андерсон Фото: Elsa/Getty Images

Пока в активе Баколе лишь победы в боях за второстепенные пояса, и он преимущественно выступал в Великобритании, где живёт и тренируется. Соответственно, бой в Лос-Анджелесе с перспективным проспектом может помочь Мартину взлететь в топ претендентов и приблизиться к возможности побороться за титулы. Из относительно известных бойцов Баколе на данном этапе карьеры встречался с олимпийским чемпионом Тони Йокой, с экс-претендентом на звание чемпиона мира Карлосом Такамом, с Сергеем Кузьминым и Кевином Джонсоном, с которым, кажется, должен отбиться любой мало-мальски перспективный боксёр, живущий в Британии. А ещё Мартин известен как боец, который в бою с Такамом случайно проглотил осу.

В целом у Баколе не самая внушительная оппозиция, но было много случаев, когда талантливый боксёр набивал солидный рекорд на менее известных бойцах, а потом хорошо себя проявлял и на топ-уровне. Да и в целом это нормальная практика, можно при желании придраться к оппозиции абсолютно любого боксёра. И Баколе уверен — просто сильные парни его избегают. В частности Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа: «Я не просто спарринговал с ними, я их размазал. Я просто уничтожил их в зале. В этом причина, по которой они не хотят со мной драться. Джошуа — Дюбуа — это хороший бой, 50 на 50 как по мне. Они сильны и могут боксировать, хотя ни тот, ни другой не обладают таким боксёрским мозгом, как Мартин Баколе. Удачи им обоим, но я бы размазал и того, и другого».

Баколе совсем не скромничает, и в нынешнюю эпоху это, наверное, правильно. Он остаётся на слуху, становится более узнаваемым. Есть и побочный эффект — ему припомнят абсолютно каждое слово, если Мартин не справится с кем-то из тех, кого он «размазывал на спаррингах».

А конголезец замахивается не только на Дюбуа: «Я не вру. Не люблю врать, всегда говорю правду. Я был в прямом эфире на SkySports, и менеджер Усика подошёл ко мне и сказал: «Этот парень уже завтра станет чемпионом мира». Как думаете, почему он так сказал? Да потому, что он там был и всё видел. Он знает, кто я такой. Он видел, какую трёпку я задал Усику. Александр даже ни разу не попал по мне. Я размазал и нокаутировал его. Нокаутировал ударом по корпусу. После того как я покинул ринг, мне сказали, что теперь Усику понадобится не менее недели на восстановление.

Не верите мне? Без проблем! Спросите обо мне у Джошуа. Спросите у Дюбуа. Спросите у Усика. Спросите у Фьюри. Они все будут молчать. Никто из них не скажет, что навалял мне во время спарринга. Потому что я хорошенько потрепал их всех. Я дважды удосрочил Дюбуа. Я удосрочил Джойса и Джошуа. В курсе, что Фрэнк Уоррен предлагал мне бой с Джойсом? Но затем мой тренер вернулся и говорит: «Не получится. Джойс отказался». Не удивил вообще. Он знал, что я удосрочу его в первом же раунде. Ему повезло, что он выбрал выставочный бой с Чисорой. Я уважаю Дерека, но считаю, что он слишком старый. От него осталось только имя».

Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

Разумеется, в мире профессиональных единоборств недолюбливают тех ребят, которые рассказывают на публику о том, что было на спаррингах. Возможно, Баколе действительно нокаутировал всех топов на тренировках, но рассказывать об этом не очень красиво. Тем не менее Мартин считает это вынужденной мерой: «Мне часто говорят, чтобы я молчал по поводу спаррингов. Но и вы поймите, что я парень из Африки. И мне нужно как-то о себе заявить, чтобы получить узнаваемость, чтобы заполнять арены и продавать билеты на свои бои. Именно по этой причине я принимал спарринги со всеми топовыми бойцами. Потому что после того, как я задавал им трёпку, обо мне начинали говорить, меня начинали узнавать. Понятное дело, что есть и минус. Ведь теперь никто не хочет со мной драться. Все видели и знают, насколько я опасен».

В ночь на 4 августа Баколе встретится с действительно сильным соперником. И тут придётся подтверждать слова делом, иначе есть риск стать посмешищем в глазах болельщиков. И Мартин сам поднял ставки столь высоко. С другой стороны, уверенная победа над Андерсоном может зажечь в супертяжёлом весе новую большую звезду, а возросшая конкуренция — всегда хорошо. Так что стоит последить, настолько ли хорош Баколе?