Евлоев будет биться с обидчиком Петра Яна. Россиянина не хотят запускать в титульную гонку

В самом начале года непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев успешно отбился с крепким британцем Арнольдом Алленом, победив единогласным решением. Тот поединок стал для российского бойца билетом в топ-5 полулёгкого дивизиона, но в то же время он попал под критику Даны Уайта.

«Какой у него рекорд? 19 или 18-0? От этого боя у всей арены настроение испортилось к чёрту. Так что, возможно, это и расстроило Мовсара, но ему нужно принять это к сведению. Это был самый скучный бой, который кто-либо когда-либо видел. Так что Евлоеву не на что жаловаться. Знаете, кто проиграл? Фанаты», — заявил глава UFC на пресс-конференции после турнира UFC 297.

Дана Уайт Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Возможно, этот факт сразу же наглухо закрыл Евлоеву прямую дорогу к титульному бою. Через месяц чемпионом в его дивизионе стал Илия Топурия, свергнувший Алекса Волкановски. А вот Евлоева не упоминали даже в раскладах на тему того, кто станет следующим соперником грузино-испанца.

Илия объяснил, что готов драться с Мовсаром, но тому надо удосрочить хоть кого-то: «Я бы хотел сразиться с Мовсаром. Но на счету этого парня восемь поединков в UFC, и все восемь побед одержаны в результате судейских решений. Четыре из них были раздельными решениями. 0 побед в результате удушающего приёма, нокаутов. Вы серьёзно? Он должен финишировать хоть кого-нибудь. Может быть, UFC стоит найти ему оппонента из его города. Пусть со своим отцом побьётся и финиширует его. Ему нужно хоть кого-нибудь финишировать. Да, его рекорд выглядит красиво, он непобеждённый, но послушайте, он никого не финишировал».

Евлоев элегантно ответил, что и Топурию пройдёт решением, но это никак не приблизило его к участию в титульной гонке. К тому же после победы над Алленом он пропал, хотя стоило принять любой другой бой, не дожидаясь возможности подраться с кем-то вроде Яира Родригеса или Брайана Ортеги. Зато теперь у Мовсара появился соперник.

Последний месяц россиянин и бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг никак не могли прийти к общему знаменателю и выясняли отношения в социальных сетях. То хотели биться в августе, то в начале сентября, то в конце сентября во Франции, то в октябре в главном событии неномерного турнира, а в итоге будут биться на UFC 307, которой должен пройти в ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити. То есть, чтобы закрепиться в топ-5, Евлоев должен пройти обидчика Петра Яна.

Мовсар Евлоев Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Стерлинг уже заявил, что готов отобрать «0» в графе поражений своего следующего оппонента. Для Мовсара это неплохой бой на бумаге: в соперниках бывший доминирующий чемпион другой весовой категории, и это существенно снизит вопросы к оппозиции россиянина. С другой стороны, приходится принимать поединок с восьмым номером, что, разумеется, не особо продвигает Евлоева в титульную гонку, так как даже в случае победы впереди него останутся Топурия, Макс Холлоуэй, Алекс Волкановски, Яир Родригес, Брайан Ортега. А если Диего Лопес, которого Мовсар уже побеждал, получит бой с Ортегой и победит, то тоже опередит россиянина.

Не самые выгодные расклады, но Евлоеву действительно не хватает финишей. 8-0 в UFC — отлично, но при этом все понимают, что нужна ещё и медийная составляющая или яркие бои. Пока у Мовсара нет ни того, ни другого, но он побеждает. И его лучший вариант — просто бить всех, кого перед ним поставят, и двигаться к своей цели. Его так и будут избегать бойцы, которые не хотят столкнуться с вязким и неудобным соперником, но в какой-то момент UFC просто не сможет игнорировать Евлоева.

И в этом плане Стерлинг может стать неплохой строчкой в резюме Мовсара. Российский боец, к слову, сменил команду и даже менеджера, перейдя под крыло Али Абдель-Азиза: «Контракт подписан, соперник согласован. Пришло время заявить, что я лучший полулегковес на планете. В следующем бою вы увидите лучшую версию меня, новые умения, новая команда. До скорой встречи, ребята».

Для UFC бой Стерлинга и Евлоева тоже логичен. Оба не очень интересны широкому зрителю, но оба на что-то претендуют. Ни того, ни другого так просто к поясу пускать не хотят. Свести их между собой и убрать одного из титульной гонки — понятное решение. Но даже в случае победы в этом бою нужно проходить кого-то из топов повыше, чтобы получать титульник. И желательно финишировать соперников. И в интересах Евлоева делать это всё максимально быстро, он и так потерял достаточно много времени.

Самое время доказать руководству UFC, что Мовсар может стать новым чемпионом.