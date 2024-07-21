Великое противостояние завершено. Минеев в эпичном боевике разбил Исмаилова

20 июля в Москве в спортивном комплексе «Live Arena» состоялся вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал реванш Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Бойцы бились по правилам профессионального бокса в формате — восемь раундов по три минуты.

Минеев — Исмаилов — одно из самых громких противостояний в истории российских ММА. Именно по правилам смешанных единоборств прошли два их предыдущих поединка. Первая встреча состоялась в октябре 2018 года в рамках турнира Fight Nights Global 90 и завершилась ничьей. А спустя три года на турнир AMC Fight Nights 105 бойцы встретились в реванше и Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде и это было последнее на данный момент выступление Волжанина по правилам ММА.

С тех пор Владимир выступал по правилам кикбоксинга и с 2022 года провёл пять поединков, уверенно одержав победы во всех. В последнем бою Минеев справился с ветераном единоборств Константином Глуховым. Исмаилов, в свою очередь, активничает в боксе. У него три боя и три победы — над Оланреваджу Дуродолой, Александром Иличем и Иваном Штырковым. В марте Магомед мог выступить в ММА на юбилейном турнире АСА, но получил травму колена и снялся с боя. Впрочем, боец утверждал, что в трилогии с Минеевым ему повреждение не помешает.

Ожидаемо бой начался осторожно и с обоюдных попыток нащупать дистанцию. Минеев выглядел побыстрее, улыбался и пробивал по корпус. У Исмаилова пару раз неплохо прошёл левый боковой. К концу первого раунда у обоих боксёров стало значительно больше попаданий. А уже со следующего отрезка уже пошли агрессивные размены и улыбки тут же пропали. Исмаилов атаковал размашисто и несколько раз очень неприятно попал. Минеев не оставался в долгу, но Магомед, выбравший на этот бой прозвище Мясник, смотрелся чуть лучше со своими боковыми на скачке.

Волжанин методично бил в корпус, стараясь замедлить взрывные атаки Исмаилова. Магомед, опять-таки, очень жёстко прикладывался размашистыми оверхэндами. По сути, Исмаилов делал ставку на урон, Минеев — на объём. И бой выглядел очень динамично. За счёт более длинных рычагов Владимир останавливал наскоки Исмаилова, а в четвёртом раунде он провалил соперника и точным ударом справа в челюсть оформил нокдаун. При этом Магомед не стал осторожничать и продолжал лететь в самоубийственные атаки, а Минеев его просто расстреливал. Чудом Исмаилов не упал ещё раз, выдержал всё, где-то с помощью клинчей, и дожил до конца раунда.

Пятый раунд должен был ответить на вопрос, смог ли Магомед восстановиться? Он по-прежнему опасно шёл в атаки, открывая голову под контратаки. Периодически получалось доставать голову Минеева, а тот работал спокойно, не форсировал. Исмаилов к шестому раунду серьёзно подустал, атак становилось меньше, но если удары проходили, то сопернику приходилось тяжеловато. К тому же и Минеев отвечал, а к концу трёхминутки отправил Магомеда на настил во второй раз. Гонг спас Исмаилова.

В заключительных раундах Минеев продолжал перерабатывать соперника, нанося множество тяжёлых ударов. У Магомеда был разбит нос, но он продолжал лезть в размены, причём практически постоянно находясь в состоянии грогги. Несколько раз Исмаилов был в очень опасном положении, но сумел затянуть поединок в финальный раунд. Правда и там картина не менялась — доминация Минеева и редкие точные ответы от Исмаилова. В восьмом раунде Волжанин оформил третий, а следом и четвёртый нокдаун. И это всё Магомед тоже выдержал!

На выходе получилось очень драматичное противостояние. Минеев переломил ход боя, а потом была эпичнейшая бойня, где Исмаилов серьёзно уступал, но показал мужество и дотерпел до финального гонга. Волжанин победил единогласным решением судей. Оба бойца доказали, что их противостояние действительно великое. И теперь оно, наверняка, завершено.