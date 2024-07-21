Выехал на колеснице и снëс Перри. Джейк Пол не оставил шансов звезде кула́чки

В США состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии турнира в ринге встретились популярный блогер Джейк Пол и экс-боец UFC Майк Перри.

Джейк Пол уже давно набрал популярность в мире единоборств. Блогер стал профессионально заниматься боксом, в его активе есть победы над бывшими звёздами смешанных единоборств – экс-бойцами UFC Беном Аскреном, Тайроном Вудли (дважды), Андерсоном Силвой, Нейтом Диазом. В эти выходные Пол должен был выйти на совершенно другой уровень: блогер сумел договориться о поединке с легендарным Майком Тайсоном. Однако незадолго до поединка Тайсон столкнулся с проблемами со здоровьем и был вынужден сняться с поединка, а на замену ему вышел другой Майк – Перри.

32-летний Перри – ещё один экс-боец UFC в соперниках у блогера. В лучшей лиге мира Перри не блистал результатами, чередовал победы с поражениями, но при этом в каждом своём поединке закатывал яркую рубку. После трёх поражений в четырёх боях Перри был уволен из лучшей лиги мира, но это только пошло на пользу Майку. Он нашёл себя в новом виде спорта: Перри залетел в кулачные бои, где стал настоящей звездой. На данный момент в активе Майка пять побед в пяти боях в BKFC, в том числе над двумя экс-чемпионами UFC – Люком Рокхолдом и Эдди Альваресом. Ради поединка с Полом Перри согласился выйти в профессиональный ринг и провести восьмираундовый бой по правилам бокса.

Пол начал делать шоу ещё до поединка. В ринг Джейк вышел в шлеме Максимуса из фильма «Гладиатор» и в импровизированных доспехах. И не просто вышел, а выкатился в специальной колеснице — выглядело эффектно.

Бой начался с прессинга от Перри, при этом Пол отлично встречал соперника и уже на первой минуте размашистым боковым отправил Майка в нокдаун. Перри продолжил бой, но стал действовать аккуратнее: старался поджимать блогера к канатам и там включался. Несколько неплохих оверхендов в первом раунде Майк донёс до цели, но блогер с ними справился.

Перри постоянно напирал на соперника, при этом Джейк действовал куда эффективнее, постоянно выбрасывая встречные удары. Во втором раунде Пол оформил второй нокдаун, срубив соперника правым прямым. Майк вспомнил, что он выходец из смешанных единоборств, и провёл бросок, что не особо понравилось рефери, который предупредил Майка. Моментами Перри доставал блогера одиночными ударами, но моментов этих было не так много. В третьем раунде Майк добавил в агрессии, больше попадал, но при этом в концовке вновь едва не оказался в нокдауне после пропущенного апперкота.

В четвёртом раунде сказались многочисленные джебы Пола. После одного из них Перри «поплыл», Джейк бросился добивать, и, казалось, сейчас всё будет закончено, но Майк на удивление быстро пришёл в себя. В концовке раунда Джейк ещё раз потряс соперника, но и в этот раз Перри продемонстрировал характер и остался на ногах до гонга.

После четвёртого раунда вмешался доктор, который осмотрел Перри и разрешил ему продолжить бой. Много напропускал Майк в первой половине боя, но не изменил своей тактике и продолжил напирать и прессинговать. При этом Пол по-прежнему действовал эффективнее, постоянно доставал Майка джебом и доставлял ему много проблем.

В шестом раунде Пол вновь потряс Перри джебом, на этот раз блогер уже не отпустил соперника. Множество добивающих ударов — и Майк снова оказался на полу. Он сумел подняться, но едва стоял на ногах, и рефери остановил поединок. Джейк Пол одержал очередную яркую победу над экс-бойцом UFC и жаждет провести бой с Майком Тайсоном.