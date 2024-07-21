Новый вызов для Буллета. Шара возвращается в Абу-Даби и будет биться с ударником из Польши

Шара Буллет в последние месяцы развил очень большую активность по всем направлениям. В конце июня он оформил первый нокаут в UFC и записал себе в актив победу над Антонио Троколи, который выходил на бой на сверхкоротком уведомлении.

После этого было немало разговоров на тему того, может ли Шара выступать в США. Дана Уайт отметил, что, скорее всего, Магомедов будет биться на турнирах в арабских странах — в ОАЭ и Саудовской Аравии. А сам боец успел съездить в Голливуд, снялся там в фильме в роли злодея и заглянул в офис UFC, где встретился с руководством промоушена. Шара ещё и бросил вызов Кевину Холланду, выразив желание подраться в США, но, судя по всему, одобрения не получил.

Зато теперь Буллет получил новый поединок и вернётся в Абу-Даби, где чуть менее года назад стартовала его карьера в UFC. Там россиянин встретится с польским бойцом Михалом Олексейчуком. Причём этого боя в карде турнира изначально не было вообще, и выходит так, что и Шара, и его соперник выходят на двухнедельном уведомлении. И с предыдущего поединка Магомедова не прошло и полутора месяцев. Хорошая динамика. А ещё это дополнительное украшение турнира, где и так выступят Умар Нурмагомедов, Виктория Дудакова, Азамат Мурзаканов, Шамиль Газиев и Денис Тюлюлин.

Что из себя представляет новый соперник Шары? Стилистически это удобный вариант, так как Олексейчук тоже предпочитает разбираться с соперниками в стойке. Поляк подписался в UFC достаточно давно и, несмотря на не самые внушительные габариты, приходил в промоушен полутяжеловесом. Он был маловат для этой весовой категории, но у себя на родине Олексейчук даже удерживал пояс лиги TFL в полутяжах.

Михал Олексейчук Фото: Cooper Neill/Getty Images

В средний вес Михал перебрался лишь в 2022 году и с тех пор провёл шесть поединков, одержав три победы и потерпев три поражения. Все эти бои завершались досрочно. И, к слову, Олексейчук, будучи полутяжеловесом, дважды побеждал нокаутами россиян — Гаджимурада Антигулова в Санкт-Петербурге и Шамиля Гамзатова в Абу-Даби.

Бой с Шарой Олексейчук просил ещё в прошлом году, после того как Буллет дебютировал в UFC. Михал тогда сравнил россиянина с лепреконом: «Эй, Рыжая Борода! Я слышал, что ты ищешь бой? На твоём месте я бы продолжал охранять золото на конце радуги, а не вступал бы в клуб больших мальчиков! Подумай дважды!»

Это был первый вызов, который Буллет получил от бойца UFC. Теперь время пришло. У Олексейчука сейчас не лучшие времена, он идёт на серии из двух поражений, проиграв Мишелю Перейре и Кевину Холланду (обоим бросал вызов и Шара). Но с поляком никогда не бывает скучно. Михал провёл в UFC 14 боёв, и лишь дважды они доходили до решений. Забавно, что если поляк проигрывает, то исключительно сабмишенами. Может, и Шаре стоит удивить публику и соперника навыками в партере.

Так или иначе, Шара сохраняет активность, и это радует. Его бои интересно смотреть, его любит публика. Кроме того, у россиянина отличные шансы на победу, и если всё так и будет, то с рекордом 3-0 Буллет может получить рейтингового соперника уже на октябрьском турнире в Абу-Даби. Пока покорение UFC у Пирата складывается неплохо.