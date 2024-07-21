Трилогия Минеева и Исмаилова была правильным решением. Но новый реванш не нужен

В ночь на 21 июля в Москве прошёл большой боксёрский турнир, главным событием которого стала очередная серия противостояния Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. На этот раз бойцы, ранее бившиеся между собой в ММА, выясняли отношения на ринге.

Минеев победил единогласным решением судей, но бой выдался, без преувеличений, отличный. Мощные попадания с обеих сторон были, качели — были, был и ключевой момент, который разбил поединок на до и после. Яркие зарубы и чудесные спасения Исмаилова от досрочного поражения тоже присутствовали. Трилогия выдалась очень зрелищной, и это подтвердило правоту Камила Гаджиева.

Казалось, что противостояние Минеева и Исмаилова уже затухло три года назад и в очередном поединке, тем более по правилам бокса, нет большого смысла. Кроме того, исчезло напряжение между бойцами, которое, безусловно добавляло искр. К этому бою спортсмены подошли очень миролюбиво. Такое поведение предполагало скорее дружеский спарринг, а не яркую и бескомпромиссную бойню.

«С точки зрения реваншистских настроений бой ему больше нужен. Но это противостояние всегда разжигает во мне что‑то. Я буду готов на 100%. Я всё тот же Минеев, который хочет побеждать. Бытует мнение, что у Маги уже есть опыт в боксе. Поэтому в профессиональном боксе я дебютант, как бы вас это ни удивляло. Мы уже пожали руки сегодня. Мы — не враги, мы — соперники. Раз мы выходим побоксировать, это наибольшее проявление уважения. Раньше отвечал на слова, что он не уважает меня как человека. Некрасиво было. Потому тогда соответствующе реагировал», — спокойно объяснял Минеев.

Бой Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По сути, только Камил Гаджиев упорно отстаивал идею проведения трилогии и утверждал, что бой получится огненным: «Нерв появится с началом поединка. Вот увидите, начнётся бой — и понеслась. Всё изменится в первом раунде, вы даже заметите. Будет такой супернеприятный бой для обоих. Не будет дружественного спарринга, как частенько в последнее время происходит. Тут все не без греха в этом смысле, но такого, как в бою Минеев — Штырков, не будет, будет вообще по-другому».

Он в итоге оказался прав. Бойцы и правда выложились на полную. Минееву было неудобно, явно не хватало возможности бить ногами и не подпускать этим соперника. А Исмаилов с его нырками и ударами на скачке стал большой проблемой для Волжанина. Владимир только к середине боя окончательно подстроился, и тогда картина резко изменилась, а Магомеду пришлось проявить всё мужество и выдержку, чтобы не упасть в нокаут. Это было эпично, а главное, бой подарил всем собравшимся очень яркие эмоции.

Постфактум можно утверждать, что трилогия этому противостоянию была нужна. Гаджиев рискнул, и это было правильным решением. Теперь Минеев — Исмаилов — классика не только российских ММА, но ещё и бокса. Несмотря на то что победа одного из бойцов тут была максимально однозначной (четыре нокдауна оформил Минеев), всё равно идут разговоры о реванше, и это уже заход на квадрологию. Более того, сами бойцы эти разговоры поддерживают.

Но этого делать точно не нужно. В боксе можно было найти несколько интригующих моментов — Минеев дебютировал в профессионалах, а Исмаилов просто максимально неудобный соперник для кого угодно. Он сам называет свой стиль «колхозным», а это доставляет грамотному боксёру куда больше стилистических проблем, чем если бы его соперник был обученным спортсменом, который заточен под определённую манеру ведения боя. Кроме того, мы банально не видели бой Минеева и Исмаилова на ринге, это всё же сохраняло какие-то шансы на мини-сенсацию.

Теперь все вопросы окончательно сняты, поэтому смысла в квадрологии нет. Все остальные попытки возродить это противостояние будут хуже предыдущих, а уходить надо на пике. И сейчас для Минеева и Исмаилова самое время двигаться дальше. Тем более что у обоих достаточно вариантов. А главу с очным противостоянием нужно закрыть и оставить её только в виде приятных воспоминаний.