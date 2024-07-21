Сила есть — техники не надо. Джейк Пол блистает только в боях со сбитыми лётчиками UFC

В США состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии турнира ринг разделили известный блогер Джейк Пол и звезда кулачных боёв, экс-боец UFC Майк Перри. Пол доминировал в ринге на протяжении всего боя, несколько раз отправлял соперника в нокдаун и в итоге завершил поединок досрочной победой в шестом раунде.

Изначально Джейк должен был провести поединок с самим Майком Тайсоном. Однако легендарный Железный Майк снялся с поединка из-за проблем со здоровьем, а на замену ему вышел Перри.

Блогер уже имел солидную коллекцию побед над экс-бойцами UFC. Пол побеждал Бена Аскрена, дважды — Тайрона Вудли, Андерсона Силву, Нейта Диаза. Теперь в этом списке оказался и Майк Перри, однако этот поединок в очередной раз подтвердил, что Джейк добывает победы только в боях с непрофильными боксёрами и что с профессиональными представителями этого вида спорта ему будет тяжело, как уже однажды было в поединке с Томми Фьюри.

Нужно сразу отметить, что Джейк выглядел в ринге существенно больше своего соперника: для Перри, который в UFC выступал в полусреднем весе (до 77 кг), уложиться в лимит первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) не было абсолютно никакой проблемой — Майк явно слишком маленький для этого дивизиона. А вот Пол не сразу показал на весах нужные цифры, пришлось даже снимать трусы и взвешиваться за ширмой. Ну, а к моменту боя Джейк вернул сброшенные килограммы и был гораздо крупнее соперника, что, конечно, давало ему преимущество.

Перри был вполне удобным соперником для Пола, как, собственно, и большинство его оппонентов. Майк решил действовать первым номером, постоянно напирать и стараться зажимать Джейка у канатов, но работало это плохо. Блогер хорошо пробивал на встречных курсах, раз за разом доставая Перри и джебом, и боковыми, используя преимущество в габаритах.

Джейк Пол Фото: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images

При этом техника Пола по-прежнему вызывает вопросы. Примерно в таком же стиле действует Магомед Исмаилов, только Мага, в отличие от Пола, признаёт, что его удары «корявые» и «колхозные». А Джейк продолжает мнить себя элитным боксёром, выбрасывая несуразные джебы и размашистые боковые, которые видно с верхних ярусов трибун. В бою с Перри Пол взял именно физической мощью, Майка вело даже от джебов блогера. Но опять же вспоминаем про разницу в весе, и всё встаёт на свои места.

Есть у Пола проблемы и с защитой. На ближней дистанции, в те редкие моменты, когда Майку удавалось туда прорваться, Перри доносил неплохие крюки до цели, и было видно, что блогеру приходится непросто. Причём такие моменты были даже в первом раунде. Если возвращаться к тому, что Пол изначально должен был провести бой с Тайсоном, то есть ощущение, что для Джейка с такой защитой всё закончилось бы печально. Даже в 58 лет Майк нашёл бы моменты для нескольких фирменных сближений, ну а сила крюка Тайсона в сравнение с ударами Перри не идёт: если уж Джейку приходилось тяжело от ударов полусредневеса, то поцелуй с перчаткой Тайсона мог бы быть последним аккордом в карьере блогера.

К слову, пропущенные удары доставляют Полу действительно много проблем. Джейк начинает жмуриться, теряться в пространстве и старается уйти из неприятной ситуации за счёт работы ног. Блогер не пользуется клинчем, хотя в таких моментах это было бы вполне логично — ему просто не хватает того опыта, который есть у профессиональных боксёров, занимающихся спортом с раннего детства.

Победа Джейка совершенно никак не повысила его репутацию в мире бокса. Мы увидели всё того же мощного парня, в очередной раз выбравшего себе в соперники более возрастного и менее габаритного оппонента, с которым он уверенно расправился. Но при этом Пол ничем не удивил. Всё те же проблемы с техникой, которые никуда не делись, всё те же проблемы с защитой. Джейк, безусловно, может конкурировать на уровне сбитых лётчиков из UFC, которые выходят с ним драться в основном за большой чек. Пол умеет делать шоу (выезд в ринг на колеснице и в шлеме Максимуса впечатлил), умеет продавать трансляции и билеты. Но тягаться с профессиональными боксёрами с такой техникой и с такими пробелами ему будет крайне тяжело, даже если этим профессиональным боксёрам под 60 лет.