«Не понял слова «нет». Юная девушка идеальной двоечкой нокаутировала наглого поклонника

В Санкт-Петербурге произошла весьма яркая и примечательная история. В Сети завирусилось видео, на котором девушка в белом платье пытается что-то объяснить парню, но в итоге всё заканчивается тем, что она отправляет его в нокаут мощной двойкой.

Эта девушка — Алиса Иринина, и она в одночасье приобрела известность. Причём инцидент, попавший на видео, случился ещё 29 июня. Девушка приехала в одно из заведений Санкт-Петербурга отметить свой 21-й день рождения, и туда же пожаловал один из её назойливых поклонников. Судя по всему, это просто знакомый Ирининой, который долгое время пытался переступить порог дружбы. В тот день он перешёл к решительным действиям, нашёл место, где Алиса празднует день рождения, приехал туда с поздравлениями, но в итоге стал позволять себе лишнего.

Алиса Иринина Фото: Из личного архива Алисы Ирининой

Парень что-то эмоционально высказывал имениннице, пытался схватить её за руку. Видно, что его пытались успокоить те, кто стоял неподалёку. Однако это не помогло, он продолжал выяснять отношения с девушкой, и та напомнила ему о своих навыках, выпустив классную двоечку и уронив ухажёра. Пока он приходил в себя, Алиса удалилась с места происшествия.

Выяснилось, что Иринина занимается спортом. В 2017 году она побеждала на Кубке России по ушу-саньда, в 2020 году выступила на чемпионате мира по КЭМПО ММА и завоевала бронзовую медаль. Правда, в последнее время она далека от профессиональных выступлений, но база есть, почему бы ею не пользоваться? Вот незадачливый поклонник и убедился в том, что опасно доставать девушку, которая не проявляет интереса к общению.

По информации телеграм-канала Mash, Иринина была знакома с парнем, однажды они даже гуляли, но в итоге чего-то большего не сложилось. Подруга Алисы тоже рассказала о случившемся: «Она сначала просила спокойно, чтобы ушёл, чтобы руки не распускал, даже охранник заведения подключился, когда увидел, что намечается конфликт. Парень не понял слова «нет». А она занимается боевыми искусствами, это правда».

Алиса Иринина Фото: Из личного архива Алисы Ирининой

Она также рассказала, что после инцидента Алиса заблокировала парня во всех социальных сетях и оборвала с ним какое-либо общение. Интересно, что несколько лет назад Иринина называла себя мягкой девушкой, но, как оказалось, она может об этом забыть при необходимости: «Вообще, я сама по себе очень мягкая, очень такая наивная, ранимая. Но когда я, наверное, в семь лет ещё начала заниматься спортом, мне это помогло справляться со своими эмоциями, с какими-то жизненными трудностями. Я стала меньше всего бояться, стала храбрее, и это стало моим смыслом жизни».

Возможно, Ирининой стоит пересмотреть мнение относительно выступлений в единоборствах. Навыки она не растеряла. А парень, конечно, получил урок на всю жизнь.