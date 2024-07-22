«Неужели сейчас постучу?» Новичок UFC — о сложном дебюте и перспективах Махачева

В конце июня на первом турнире UFC, прошедшем в Саудовской Аравии под эгидой промоушена, дебютировал Магомед Гаджиясулов. Бой получился непростым, но в итоге завершился победой уроженца Дагестана. В интервью «Чемпионату» Гаджиясулов рассказал о травме, полученной в бою, о трудностях в дебютном поединке и о том, когда намерен вернуться в октагон. Кроме того, Магомед назвал российских бойцов, которые могут стать чемпионами в ближайшее время, оценил поражение Икрама Алискерова и ответил на популярный вопрос — может ли Ислам Махачев превзойти Хабиба Нурмагомедова?

— Как оценишь свой дебют в UFC? Какие остались впечатления?

— У меня вообще был план драться в стойке, я сам не ожидал, что буду бороться. Во время всего лагеря не делал акцента на борьбу, больше работал в стойке. Хотел ярко выступить, но он мне отбил ногу в первом раунде, и было тяжело стоять, поэтому включился план Б — начал бороться.

— Ожидал вообще такую угрозу от Рибейро — что он может отбить ногу?

— Нет, во время подготовки, наоборот, у меня самого хорошо проходили лоу-кики, я мог неплохо отбить ноги спарринг-партнёрам. Но в бою получилось так.

— В последние месяцы нередко бывает, что после боя становится известно про травмы, про стафилококк. У тебя никаких проблем не было?

— Нет, таких серьёзных проблем не было. Во время спаррингов бывали моменты: по ребру попадали, по локтю. Мелкие такие травмы, на мой взгляд. Но стафилококка не было.

Магомед Гаджиясулов во время боя с Рибейро Фото: Chris Unger/Getty Images

— В первом раунде Рибейро отбил тебе ногу. В углу сказали, чтобы начинал бороться, или как вы корректировали план?

— Наверное, там никто не понимал, что нога у меня была сильно отбита. Мне говорили, чтобы я не думал о ноге и чтобы встречал его лоу-кики контратаками на руках: джебы, двойки. Но с каждым его попаданием боль была всё сильнее и сильнее.

— У тебя был и другой опасный момент — когда он тебя поймал на гильотину во втором раунде. Насколько плотно было?

— Захват был плотный, да. Начали всякие мысли в голову приходить: «Неужели я сейчас постучу?» Потом в какой-то момент понял, что нужно перетерпеть или, если что-то пойдёт не так, просто засну. Но стучать не хотел.

— Говорят, что гильотина такой приём, что если ты его не довёл, то ухудшил себе положение, потому что она отнимает очень много сил. Ты не чувствовал, что он сильно потратился и устал в том эпизоде?

— Да, это всегда случается. После гильотины или просто плотного захвата мышцы забиваются. Но у меня там была задача просто выиграть раунд. Неважно, скучно это будет или зрелищно. Просто хотел выиграть.

— На этом турнире уже использовались новые перчатки. Есть версия, что после их введения стало меньше нокаутов. Тебе как ударнику они как вообще? Есть разница с теми, что были в Претендентской серии?

— Особой разницы я не почувствовал. Они выдают новые перчатки, их нужно размягчить, чтобы было удобнее. Мне было нормально, так что не увидел большой разницы.

— Какие ощущения, когда тебя объявляет Брюс Баффер?

— Да, конечно, было очень волнительно выступать на таком уровне, но я старался не думать об этом. Настраивал себя, что это обычный бой и нужно выйти и победить.

— Дана Уайт на пресс-конференции сказал, что Шара Буллет будет выступать на турнирах в ОАЭ и Саудовской Аравии. А у тебя какие планы? Планируешь в США биться?

— Мне на этот турнир было проще готовиться, потому что я был дома. Если дадут бой в Америке, поеду. Но готовиться тут было легче. В США — это перелёты, акклиматизация, большие траты на кэмп и жильё. Говорят, в Саудовской Аравии в следующем году будет три турнира и два — в Абу-Даби. Так что, думаю, выступать здесь тоже хорошая идея.

— У тебя сейчас была операция на колене. Это что-то в бою случилось или какая-то старая травма?

— У меня никогда не было каких-то проблем с коленями, я ещё и много бегаю всегда тоже. Колени никогда не беспокоили, в общем, но после боя мне врачи сказали, что нужно сделать снимок там же в Саудовской Аравии. Я подумал, что ничего серьёзного, просто отбили ногу, ушиб. Когда приехал сюда, то сделал МРТ, чтобы отправить в UFC, а там показало, что у меня полный разрыв мениска.

— То есть от лоу-киков была какая-то отдача в колено?

— Врачи говорят, что от ударов вряд ли это могло быть. Может быть, у меня была давно эта травма, может, был частичный разрыв, а я этого не чувствовал. А после боя, видимо, полностью порвался.

Магомед Гаджиясулов Фото: Chris Unger/Getty Images

— Сколько времени займёт восстановление?

— Я выписался из больницы, через 10 дней снимут швы — и потихоньку смогу закачивать колено. Планирую, что вернусь в ноябре-декабре.

— Не хотел бы выступить в конце октября в Абу-Даби?

— Конечно, очень хотел бы выступить в Абу-Даби. Я так и планировал, что после дебюта постараюсь выступить там. Но посмотрим. Если колено будет быстро заживать, то, возможно, попрошу, чтобы поставили на этот турнир.

— В твоём весе есть Богдан Гуськов, который принимает бои на коротком уведомлении и уже запрыгнул в десятку. Не хотел бы его путь повторить? Готов принять бой с топ-соперником в кратчайшие сроки?

— Всегда об этом думаю. Нужно, наверное, меньше отдыхать, почаще быть в форме. Богдан — молодец, что так выходит, хоть проигрывает, хоть выигрывает. Сейчас у него дела идут хорошо. Думаю, я бы мог сделать так же. В этом бизнесе нужно рисковать. Я уже немолодой, так что в каких-то моментах буду рисковать.

— В тему о рисках. В карде с тобой бился Икрам Алискеров. Он рискнул. Ты ему как одноклубнику не помогал готовиться в последние дни к бою с Уиттакером?

— Нет, когда он прилетел, то у него были другие спарринг-партнёры к этому бою.

— Что, на твой взгляд, пошло не так в его бою?

— Я видел, что он очень тяжело вес гонял. Он же должен был подраться в Америке, уже оставалось взвеситься. Перелёты тоже сказались, думаю. Но он не жалеет ни о чём. Икрам был в хорошем настроении. Это спорт — кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

— Есть версия, что у Алискерова плохо именно с апперкотами. Он так проиграл Чимаеву, теперь — Уиттакеру. Можно сказать, что это его слабое место?

— Да, он два раза уже был в тяжёлом нокауте. Но скажется ли это, зависит от него, мне кажется. Если он будет постоянно думать о том, что вот я пропущу удар и буду в нокауте… Бывает так, что вообще об этом не думаешь. Это психология больше. Но, безусловно, когда ты проигрываешь часто нокаутами, то рано или поздно это может на тебе сказаться.

— Ты одним из первых упоминал Алискерова как возможного будущего чемпиона UFC. После поражения от Уиттакера его слегка списали, а ты что думаешь о его чемпионском потенциале сейчас?

— Да, он может. И в UFC это тоже понимают, они же не зря ему предложили бой с Уиттакером. Икрам развит во всех аспектах, вы ещё его борьбу не видели. Он пока в стойке проводит свои бои. Но если подключит борьбу, то соперникам будет очень тяжело. С полным лагерем он бы смог выиграть у Уиттакера.

Икрам Алискеров Фото: Getty Images

— Не стоило ему сразу начать бороться?

— Когда начинаешь бороться в первом раунде, то теряешь много сил. Икрам это понимал, у него была тяжёлая весогонка, и бой был пятираундовый. Думаю, он собирался в конце каждого раунда переводить в борьбу, но не дошёл до этого.

— В твоём весе прошёл титульник. Ты на месте Перейры рискнул бы поясом на коротком уведомлении?

— Тяжело на это ответить. Многие чемпионы всё же проходят полный лагерь. В принципе, поэтому Перейра так выделяется на фоне других чемпионов. Он готов выходить хоть каждый месяц биться.

— Он уже стал суперзвездой?

— Думаю, да, уже стал. Ему осталось, наверное, только в тяжёлом весе подраться, ну и Анкалаев ещё есть.

— Ты вообще ожидал, что Перейра настолько уверенно разберётся с Прохазкой?

— Честно говоря, я ожидал победы Алекса, но не думал, что он настолько будет доминировать. У Прохазки такой стиль — он сильно открывается, вызывает соперника на себя. С Перейрой так биться нельзя, у него очень точный удар.

— Анкалаев хочет подраться с Перейрой в стойке. Насколько это опасно?

— У Анкалаева очень хорошая стойка, он себя отлично чувствует на ногах. Я думаю, что он и пять раундов может с ним в стойке провести. Он не лезет вперёд, не устраивает рубку, грамотно работает. Но если будет ещё и переводить, то у Перейры будут большие проблемы.

— Анкалаев почти наверняка станет следующим соперником Алекса. К концу года Магомед будет с поясом?

— Да, он давно должен был быть с поясом. Ещё после Блаховича. Но у него такой путь тяжёлый получился, да. Надеюсь, в этом году он всё же выиграет пояс.

— Ты для себя выводы сделал из такого долгого пути Анкалаева?

— Да, я буду стараться иногда давать интервью, кого-то вызывать на бой. Рано или поздно тебе придётся это делать. Пока я спешить не буду, но когда попадешь в топ-10 или топ-5, то уже нужно себя раскручивать. Да и бои немного зрелищнее надо показывать. Я знаю, что у меня есть большой арсенал и что ещё полностью не раскрылся.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

— А есть имена, которые тебя интересуют? С кем бы ты хотел встретиться.

— Таких нет, в принципе, но меня интересуют все, кто выше в рейтинге.

— Есть разговоры на тему того, кто должен быть первым номером P4P — Ислам Махачев или Джон Джонс? Что важнее — былые заслуги или текущее положение?

— Тут, конечно, мнения разделяются. На мой взгляд, Джонса по праву считают номером один. Если Махачев выиграет пояс в другом весе, то, думаю, он заслуженно будет первым номером. И у него есть все шансы выиграть.

— Махачеву уже нужно подниматься в 77 кг?

— Вроде им хотят бой с Царукяном сделать. Но чтобы стать реальной суперзвездой ему, наверное, нужно подниматься в весе. У него большие шансы победить Леона Эдвардса. Рахмонов? Тут уже посложнее, он намного опаснее, это нелёгкий соперник.

— Махачеву стоит потом оставить пояс в лёгком весе или надо постараться держать титулы в двух весовых?

— У него тоже годы идут, со временем вес тяжелее гонять. Будет лучше, если он завоюет пояс в новой весовой категории и оставит титул в лёгком весе.

— Если Ислам станет двойным чемпионом, то он превзойдёт Хабиба?

— Мне кажется, что Ислам сможет превзойти достижения Хабиба в этом случае. Думаю, что Хабибу только этого не хватило — взять пояс в 77 кг. На мой взгляд, так. Если Ислам выиграет титул в полусреднем, то превзойдёт Хабиба.

— Какие у тебя самого вообще долгосрочные цели?

— Чем больше я буду показывать яркие бои, тем быстрее буду подниматься. Особенно если побеждать нокаутами. У меня есть в планах войти в топ-15 уже в следующем году. Возможно, даже в топ-10.

— Как тебе шансы Умара Нурмагомедова в предстоящем бою с Сэндхагеном?

— Кори — очень сложный соперник для Умара, но, мне кажется, он сможет победить. Сэндхаген — очень умный, очень опытный боец. У него сильная стойка, а в последних боях он показал хорошую борьбу. Однако у Умара одна из лучших команд, так что, думаю, они подберут нужные ключи.

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

— Кто из россиян может стать чемпионом UFC в ближайшем будущем?

— Волков может стать чемпионом. Хотя бы подраться за титул. Он уже давно в этом спорте, постоянно наверху, в топ-5, топ-3. Мне кажется, у него есть шансы стать чемпионом.

— Волков и Павлович как раз дрались на том же турнире, что и ты. Было между ними какое-то напряжение до боя?

— Я не ожидал, что они могут вот так поссориться, увидел только на дуэли взглядов, что они как-то напряглись. Сам я после своего боя поехал в гостиницу, их бой до сих пор не видел, честно говоря.

— Ты бы как отнёсся к бою с кем-то, с кем ты спарринговал в своё время?

— Отнесусь с пониманием — как к спорту, как к бизнесу. Думаю, в этом нет ничего личного. Но в команде мы не обсуждали, что делать, если вдруг такая ситуация произойдёт.