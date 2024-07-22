«У него нет мотивации». Ломаченко отбирает у себя последний шанс на абсолютное чемпионство

В начале мая Василий Ломаченко получил отличный шанс вернуть титул чемпиона мира, сразившись с австралийцем Джорджем Камбососом. Лома сполна воспользовался этой возможностью, вчистую разнёс соперника и абсолютно заслуженно забрал пояса IBF и IBO, заодно открыв себе дорогу к большим боям.

Самым очевидным и наиболее вероятным вариантом был объединительный бой с Джервонтой Дэвисом. Тут был и интерес со стороны американца, и Ломаченко заявил, что не будет уклоняться от кого бы то ни было. Плюс ко всему промоутеры всерьёз обсуждали такой поединок и неоднократно заявляли, что переговоры идут. Были и традиционные прогнозы — кто-то списывал Ломаченко в силу возраста, кто-то отдавал предпочтение опыту Василия и «хоронил» шансы Дэвиса.

Однако теперь этот бой не состоится. Во всяком случае в ближайшее время. Ломаченко не собирается возвращаться в ринг в этом году, а скрывается это всё за весьма туманными формулировками его менеджера Эгиса Климаса.

«Лома сейчас не в настроении, у него нет мотивации на данный момент. Он хочет проводить больше времени с семьёй. И не хочет ничего предпринимать до конца года… Так что он определённо не выйдет в ринг до конца года. В случае с Ломой его мотивируют не только деньги. Он не принимает что-то только из-за денег. Вы можете предложить ему десятки миллионов долларов, но, если у него не будет мотивации, он не будет готовиться к бою», — заявил Климас.

Известный журналист Майк Коппинджер подтвердил эту информацию и отметил, что не так давно Ломаченко прилетал в Лос-Анджелес и бой с Джервонтой действительно обсуждался. Однако что-то пошло не так, раз у Василия проблемы с мотивацией. Что именно скрывается за этим расплывчатым комментарием, мы можем только догадываться.

Василий Ломаченко Фото: Sarah Stier/Getty Images

Климас подчеркнул, что речь не идёт о завершении профессиональной карьеры. Но Ломаченко через несколько месяцев исполнится уже 37 лет, а вкупе с серьёзным износом, который Василий однозначно получил с учётом весьма продолжительной карьеры и в любителях, и в профи, за перспективы Ломы тревожно. Он уже после боя с Девином Хейни считал, что у него больше не будет шансов стать абсолютным чемпионом мира. А сейчас, когда есть реальная возможность побороться за этот статус и собрать пояса, Василий сам отбирает у себя драгоценное время.

Тренер Дэвиса Кенни Эллис уже довольно жёстко отреагировал на решение чемпиона взять паузу: «Если Ломаченко не мотивирует возможность стать лицом бокса, тогда его команде следует повесить перчатки Василия туда, откуда он их больше никогда не сможет достать. Он закончил».

Если мы действительно больше не увидим Ломаченко в ринге, то это потеря. Василий — отменный боксёр, который просто не умеет показывать скучные бои. Его любят болельщики, он уже накопил множество регалий, и таких бойцов хочется видеть настолько часто, насколько это вообще возможно. И даже если Лома вернётся в начале 2025 года, то он рискует потерять и время, и возможность биться с топовыми соперниками. Дэвис, Шакур Стивенсон и другие могут просто забыть о Василии и сосредоточиться на боях друг с другом или другими топами.

Опять же, неизвестно, что именно стоит за временным уходом Ломаченко, но от этого проиграют и он, и весь мировой бокс. А Василий ещё и упустит шанс добраться до абсолютного величия.