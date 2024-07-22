Харитонов хочет реванш с экс-чемпионом UFC. Десантник даже не думает о завершении карьеры

Сергей Харитонов — один из главных долгожителей в истории российских ММА. И при этом один из самых титулованных бойцов нашей страны. Ему почти 44 года, но он не только не собирается заканчивать, но ещё и бьётся с завидной регулярностью. И самое главное, его поединки даже на относительно маленьких турнирах привлекают внимание.

С начала 2020 года Десантник провёл 12 поединков в самых разных промоушенах и самых разных дисциплинах: ММА, бокс, кикбоксинг, голые кулаки, панкратион. Были бои и под эгидой Bellator, WTKF, Eagle FC, «Бойцовский клуб РЕН ТВ», ММА Серия и другие менее известные лиги. Да, за счёт этого Харитонов зарабатывает, и можно придираться к уровню оппозиции, но и сам Сергей уже совсем не на пике, однако стабильно побеждает.

Сергей Харитонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом Харитонов не оставляет мыслей о Bellator. У него есть действующий контракт с организацией, и боец прошлой осенью рассчитывал отбиться там. В итоге с этим пока не срослось, но, вероятно, в этом виновато объединение Bellator и PFL. После этого некоторые бойцы стали жаловаться на то, что им не дают биться из-за высоких гонораров. PFL не хочет платить много ветеранам, и, возможно, в их число входит и Харитонов.

Последнее поражение россиянин потерпел как раз в рамках турнира Bellator от Чейка Конго в августе 2021 года. После этого Харитонов провёл шесть боёв, в которых пять раз нокаутировал своих оппонентов. А последние три поединка Десантника и вовсе не дошли до второго раунда. Сначала Сергей разнёс Роджерса Соузу, затем получил возможность выступить на ММА Серии, где переехал Тьяго Кардосо, а недавно так же уверенно разобрался с Маркусом Винисиусом.

В нынешнем сезоне трансляции ММА Серии доступны в ОККО.

Сейчас Харитонов ищет себе новую цель. И опций у ветерана достаточно. Возможно, лучшим вариантом станет реванш с Андреем Орловским. Экс-чемпион UFC совсем недавно покинул лучший промоушен мира и стал свободным агентом, то есть уже доступен для новых предложений. И однажды они уже бились на турнире Strikeforce в 2011 году. Тогда Харитонов нокаутировал соперника, и, судя по всему, между ними остался накал.

«С Орловским интрига будет. Потому что Орловский до сих пор в UFC дрался. Я с удовольствием ещё раз нокаутирую Орловского. С огромным удовольствием! Не потому что я его не люблю или что-то ещё. В начале что получилось? Я пришёл в American Top Team, Орловский идёт на меня, раз — и в другую сторону пошёл. Я не понял.

Отвернулся, не поздоровался. Что такого здесь? Ну поздоровайся. Ну как бы, привет-привет, я что тебе плохого сделал? Я даже в раздевалке с ним в одной сидел, я развернулся и пошёл. Мне зачем эта клоунада? Мы же там не враги какие-то, ну подрались. Я плохого что сделал? Я тогда, когда его нокаутировал, помню, добивал, судья не остановил, я ни при чём здесь. Я не виноват был в том поединке, в чём я виноват? Зачем ходить, рожи корчить, в другую сторону идти, как малые дети?» — рассказывал Харитонов в интервью «СЭ».

А есть ещё и вариант с другим реваншем — против Александра Емельяненко. Они давно обмениваются яркими репликами в адрес друг друга, а промоутер Владимир Хрюнов даже задумывался об организации этого боя. У Харитонова есть только одно условие — правильный гонорар: «Мне он вообще неинтересен. Если кто-то готов заплатить денег за то, как я избиваю алкоголика, пожалуйста. Напинаем пинков ему. Ну в целом я готов участвовать в подобном. Если деньги готов кто-то платить. Поучаствует, похохочем, посмеёмся».

Были разговоры и о бое Харитонова с Малыхиным, бойцы даже успели немного повздорить в Сети. Но тут сложнее из-за контракта Анатолия с One. У него пока достаточно дел и там.

Харитонов утверждает, что собирается биться до 50 лет. В это охотно верится. И, скорее всего, Сергей проведёт ещё не один громкий бой с именитым соперником. И эти поединки однозначно будут привлекать публику. А спрос рождает предложение.