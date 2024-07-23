Лысый хищник исчерпал себя? После боя с Минеевым Исмаилову придётся долго лечиться

20 июля в спортивном комплексе «Live Arena» прошёл большой боксёрский вечер. Главным его событием стал поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Волжанин одержал уверенную победу единогласным решением судей.

Конечно, поединок всё-таки добрался до вердикта рефери. Однако случилось это лишь из-за невероятного характера Лысого хищника. Он раз за разом оказывался в нокдауне, но постоянно вставал и продолжал биться. До финального гонга Магомед достоял, оставив огромное количество здоровья. Поэтому теперь ему предстоит длительное восстановление.

Телеграм-канал Mash сообщил самую свежую информацию о состоянии Лысого хищника. По информации источника, Магомеду предстоит длительное восстановление, которое займёт не меньше шести месяцев. Как стало известно, во время поединка травму получил и Минеев — у него сломана левая рука. Однако повреждения Исмаилова ещё в ринге выглядели намного более серьёзными. Весь бой Лысый хищник получал огромное количество урона. Особенно часто прилетало по голове. Поэтому на лице Магомеда сразу после поединка уже красовалась огромная гематома.

Обследования показали, что Исмаилов действительно очень сильно пострадал в этом противостоянии. Он получил множество гематом, ссадин, перелом носа и несколько сотрясений — из-за чего началось кислородное голодание. И это было хорошо заметно в ринге. По словам Камила Гаджиева, сейчас Магомед находится под наблюдением врачей. Лысый хищник вернётся в ринг не раньше, чем через полгода.

Бой Магомед Исмаилов – Владимир Минеев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Магомед действительно показал, что даже в 38 лет у него всё в полнейшем порядке с характером. После такого количества нокдаунов многие боксёры просто попросили бы остановить поединок. Но Исмаилов вставал и продолжал сражаться. Он вступал в чудовищные размены, пытался нащупать лаки-панч и нокаут. Однако с этой задачей Лысый хищник не справился. И возникают большие вопросы относительно того, насколько Магомед нуждается в продолжении карьеры.

Пожалуй, главное противостояние в жизни Исмаилова окончательно закрыто. Минеев одержал в нём вторую победу и практически снял вопросы о своей доминации. Конечно, многие сразу стали говорить, что четвёртый поединок станет логичным продолжением истории. Однако возникает большой вопрос относительно того, по каким правилам его проводить. Складывается ощущение, что единственной подходящей дисциплиной для Магомеда оставался бокс. Но и в нём ничего противопоставить Минееву не получилось.

Магомед, возможно, захочет завершить историю с Анатолием Токовым. Вот только теперь ему предстоит для начала пройти длительное восстановление. И не совсем понятно, в каком состоянии 38-летний Исмаилов будет после него. Поэтому возникают закономерные вопросы о потенциальном завершении профессиональной карьеры. Магомед давно всем и всё доказал, прошёл славный путь. И давно стал главным бойцом России в плане медийности и трэш-тока. Поэтому вряд ли он должен убиваться в ринге или в клетке, чтобы кому-то что-то доказать. Но всё — совершенно точно — будет зависеть от желания самого Лысого хищника.