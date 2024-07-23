«Кто-то должен спустить его на землю». Мокаеву предстоит самая тяжёлая проверка в карьере

В ночь на 28 июля в Манчестере состоится турнир UFC 304, в рамках которого свой очередной поединок проведёт уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев. И на этот раз он получает крайне тяжёлый тест в лице крепкого португальца Манела Капе.

Мокаев провёл в UFC уже шесть поединков и неизменно в них побеждал. Причём четырежды ему удалось финишировать соперников, что для дивизиона «мухачей» совсем немало. Для сравнения, рекорд по досрочным победам в наилегчайшем весе удерживают Деметриус Джонсон и Дейвисон Фигейреду — по семь финишей. Но оба при этом провели 15 и 14 боёв в этой весовой категории соответственно.

Мухаммад Мокаев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Мокаев в целом уже мог претендовать на титульный поединок после победы над Алексом Пересом. Но тогда Каратель показал явно не лучшее своё выступление, выиграл очень близким судейским решением и оставил немало вопросов. Всё же Перес был вторым высокорейтинговым соперником Мокаева в UFC, и в обоих боях у него были проблемы. Тим Эллиотт вёл у Мухаммада по раундам, но в итоге попался на ручной треугольник незадолго до финального гонга, а Перес очень умело отразил практически все попытки зайти в борьбу.

В силу молодости Мокаев ещё допускает ошибки в боях, но у него есть стремление финишировать оппонента любым способом, чего в этом дивизионе не хватает многим. Причём зачастую он проявляет большую изобретательность в партере: гильотина с Коди Дёрденом, армбар из тяжёлого положения с Малкольмом Гордоном, залом шеи с Жафелом Фильо и ручной треугольник с Эллиоттом. Плюс к этому были победы в Brave CF над Джейми Келли и Блейном О’Дрисколлом практически классическим вариантом — удушение сзади. Это самый распространённый сабмишен в ММА.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

На данный момент Мокаев закрепился в топ-10 и находится буквально в одном-двух шагах от титульного шанса. И в UFC решили, что самое время подвергнуть проспекта реально тяжёлой проверке. Сам Мухаммад настойчиво вызывал на бои Брэндона Ройвала и Кая Кару-Франса, но получил Капе.

Несмотря на то что Манел ниже в рейтинге (он — восьмой, Мокаев — шестой), это сложный соперник для любого бойца в дивизионе. Главная проблема Капе — сделать вес. Из-за этого у него в начале года сорвался практически претендентский бой с Матеусом Николау. В остальном это хорошо сбалансированный по навыкам боец. Капе низкий, плотный, за счёт чего с ним тяжеловато бороться — защита от тейкдаунов хороша. Никто в UFC его не сабмитил, а всего он досрочно проигрывал лишь дважды — в 2014-м и в 2017-м. Плюс у Манела отлично поставлена ударная техника. Бьёт он тяжело и работает в стойке разнообразно.

К слову, португалец так же, как и Мокаев, провёл шесть боёв под эгидой UFC (и девять раз поединки с его участием срывались) и у него уже есть два поражения — от нынешнего чемпиона Александра Пантожи и Матеуса Николау. После этого он выдал серию из четырёх побед и уверен, что получит титульник, если справится с Мокаевым: «Мы это много обсуждали с UFC. В апреле я должен был подраться с Николау. В случае победы мне бы дали бой против Пантожи. Когда Эрцег получил титульник на UFC 301 — вместо него должен был быть я. Так что сейчас меня ждёт вторая возможность добраться до боя за титул. Осталось выйти в клетку и победить».

Манел Капе Фото: Chris Unger/Getty Images

По поводу соперника Капе также настроен весьма решительно: «Мокаев — самый молодой боец, и в последнее время он наделал много шума. К тому же он идёт на серии из шести побед. Кто-то должен спустить Мокаева с небес на землю. Я собираюсь в очередной раз показать, что мои поединки не выходят скучными. Вы увидите мастер-класс в моём исполнении. Я не концентрируюсь на его борьбе. Сколько бойцов сумели перевести меня в партер? Даже чемпион Пантожа не смог этого сделать. Вы думаете, Мокаев сможет? Если он переведёт меня, то я сделаю то же, что сделал с Давидом Дворжаком — оторву ему руку».

Возможно, впервые с момента прихода в UFC в победе Мокаева начали сомневаться и букмекеры. Обычно Мухаммад — суперфаворит в своих боях. Здесь тоже он выглядит предпочтительнее соперника, но уже не с таким явным отрывом. Это логично, Капе нельзя недооценивать. И для Мокаева это шанс подтвердить свои амбиции.