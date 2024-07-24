«Счёт в банке на целую вечность». Канело превратился из топового боксёра в «жирный чек»

В профессиональном боксе становится всё больше топовых вывесок и интереснейших противостояний. Особенно разошлись в Саудовской Аравии, где проводят самые крупные события, собирают всех суперзвёзд. А ещё все с нетерпением ждут возвращения в ринг Сауля Альвареса. Канело продолжает бить не самых топовых оппонентов, откровенно куражится над ними, но свой статус вряд ли укрепляет. А фанаты таланта мексиканца продолжают ждать, что он вновь будет выбирать соперников с приставкой «супер». И желающих сразиться с Альваресом – хоть отбавляй.

Особенный интерес к противостоянию с Канело продемонстрировал Теренс Кроуфорд. Чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound продолжает считаться лучшим боксёром на планете. И он также ищет следующего соперника, поединок с которым мог бы укрепить его позиции. Но сам Кроуфорд объяснил, что основная ценность боя будет заключаться далеко не в спортивной составляющей. Он собирается получить гонорар, который обеспечит его на долгие годы.

Теренс Кроуфорд чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound «Сейчас я смотрю на бой, который имеет наибольший смысл для меня, и это определённо не Джарон Эннис. Поединок с Альваресом принесёт огромную пользу моему наследию и банковскому счёту, в отличие от противостояния с Джароном. Поскольку, в конце концов, когда бокс уходит из нашей жизни, то что у нас остаётся? У меня будет наследие, о котором люди станут говорить целую вечность. И у меня будет счёт в банке, которого тоже хватило бы на целую вечность».

К сожалению, карьера Канело стремительно клонится к закату. И это прекрасно видят потенциальные соперники. Кроуфорд прекрасно понимает, что Сауль далёк от оптимальных кондиций. И он вряд ли сможет противопоставить американцу что-то серьёзное. Зато гонорар за этот поединок совершенно точно может быть солидным. Нужно учитывать, что ради такого противостояния Теренсу даже не придётся покидать Штаты. Поединок совершенно точно захотят провести именно в США. И тогда Кроуфорд получит и солидный гонорар, и топовые условия, и самые комфортные внешние факторы.

Теренс Кроуфорд Фото: Ed Zurga/Getty Images

Правда, не особенно верится в то, что на такой бой решится сам Канело. В последнее время он действительно выбирает максимально проходную оппозицию. После поражения от Дмитрия Бивола Сауль очень сильно изменился. Теперь он старается биться с теми соперниками, над которыми можно доминировать, при этом не тратя лишних сил и эмоций. Поэтому Альварес и теперь может не рискнуть сразиться с лидером мирового рейтинга pound-for-pound. Единственной реальной причиной для проведения поединка может стать запредельный гонорар, который предложат Канело. Но цифры должны быть действительно запредельными.

Канело, безусловно, один из лучших боксёров в истории. И на протяжении всей карьеры он доказывал это, бил рекорды, уничтожал топовую оппозицию. Однако сейчас, к сожалению, он перестал наводить ужас на соперников, стал для них «денежным мешком» и «жирным чеком». Но мексиканец по-прежнему имеет возможность доказать обратное. Для этого ему придётся принять серьёзный вызов. А главное, справиться с ним.