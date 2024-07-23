«Сделаю то, что Хабиб после боя с Конором». Белал Мухаммад созрел для пояса UFC

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере на турнире UFC 304 действующий чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс выйдет на третью защиту титула. А его соперником станет Белал Мухаммад, с которым они уже встречались в октагоне три года назад.

Тогда бой остановили из-за случайного тычка в глаз со стороны Эдвардса во втором раунде, и победителя выявить не удалось. С того времени Леон расправился сначала с Нейтом Диазом, а затем получил долгожданный титульный шанс, где шокировал всех тем самым хай-киком в бою с Камару Усманом. Эдвардсу удалось подтвердить свои чемпионские амбиции, и он успешно защитил пояс в реванше с Нигерийским кошмаром и в бою с Колби Ковингтоном.

Леон Эдвардс Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Белал, в свою очередь, проделал куда более долгий путь к титульному бою. После первой встречи с Леоном Мухаммад прошёл заслуженных ветеранов Демиана Майю и Стивена Томпсона, взял реванш у Висенте Люке, потушил хайп вокруг непобеждённого Шона Брэди, нокаутировав его, и на коротком уведомлении уверенно победил Гилберта Бёрнса. После всего этого Белалу всё равно долго не хотели давать титульник, но в итоге других вариантов просто не осталось. Теперь время закрывать гештальт.

Надо сказать, что у обоих бойцов сейчас идут беспроигрышные серии. Мухаммад не проигрывал на протяжении 10 боёв (девять побед и NC с Эдвардсом), а чемпион не знает поражений уже 13 поединков кряду (12 побед и NC). При этом оба бойца не славятся безумными финишами. У каждого в последних восьми боях лишь по одной досрочной победе. У Эдвардса тот самый хай-кик с Усманом, у Белала — технический нокаут с Брэди. Процент победы решениями в этой паре крайне высокий.

Зато парни активно упражняются в трэш-токе, причём Мухаммад здесь выглядит ярче хотя бы в силу очень запоминающихся фраз: «Я представляю, как выхожу в октагон, разбиваю в первом раунде его своим боксом, во втором раунде подключаю ноги, начинаю больше работать по корпусу, в третьем раунде начинаю прижимать его к клетке и работать локтями, затем, в перерыве между раундами, мой тренер скажет мне: «Перестань играть со своей добычей». Я не слушаю и продолжаю избивать его в четвёртом, так, что он на грани сдачи, но отпускаю, растягивая момент. Перед последним раундом его тренера толкают мотивационные речи, заряжают его…

Выходим на последний, я слышу их выкрики и подсказки ему, но я лишь облизываю губы с улыбкой, понимая, что выиграл этот бой. В конце я указываю пальцем в центр клетки, как Макс Холлоуэй, и вижу его удивление, он не понимает, что делать, и смотрит на меня с удивлением, в тот момент я провожу заключительный тейкдаун и побеждаю со счётом 50-42 на карточках у всех судей».

Всё это удивительно похоже на рассказ о сне, но на самом деле шансы у Мухаммада есть. Возможно, не на 50-42, но на победу. Он подошёл к той точке карьеры, где уже созрел для того, чтобы стать чемпионом UFC. И, возможно, Эдвардс на сегодняшний день — лучший вариант, чтобы Белал смог добраться до титула.

Белала Мухаммад Фото: Getty Images

Однозначно у Мухаммада должно быть преимущество в кардио. Этот навык у Белала отлично прокачался, и он будет хорошо дышать практически в любой ситуации. Даже короткое уведомление на пятираундовый бой с Бёрнсом никак ему не мешал работать всю дистанцию в одном темпе. Да, не в самом высоком, но он сумел диктовать ход поединка, что тоже ценно. К слову, тренер Эдвардса тоже отмечает именно кардио Белала.

Кроме того, Мухаммад очень здорово задействует кики, чтобы держать соперника на дистанции. В этом плане они стилистически схожи с Эдвардсом. Во многом поэтому от этого титульника не ждут каких-то искр. В ударке преимущество у британца, хотя тренер Белала утверждает, что поставил подопечному мексиканский бокс в лучших традициях Сауля Альвареса.

Тем не менее оба готовы действовать терпеливо. Скорее всего, победит тот, кто лучше сработает на очки. В этом может помочь борьба Белала, который прокачивает данный аспект от лагеря к лагерю. В последние годы он стал частенько присоединяться к команде Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, что тоже положительно на нём сказывается.

Нурмагомедов помог Белалу и на этот раз: «Хабиб разобрал для меня Леона Эдвардса и дал мне план на бой. Я буду доминировать и утоплю его. Это будет худший вечер в его жизни. После поединка я бы в буквальном смысле пошёл в угол к Леону и сделал что-то похожее на то, что сотворил Хабиб после боя с Конором — брошу в них свою капу, буду смеяться и показывать в них пальцем и, возможно, перелезу через клетку и прыгну в брата Леона, Фабиана».

Мухаммад старается подогреть интригу в этом противостоянии и максимально раскрутить поединок с Эдвардсом. Белал и сам понимает — это его первый и последний шанс на титул. Нужно цепляться всеми силами и выжимать из этого максимум.