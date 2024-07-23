«IBA — это кость в горле МОК». Организацию Кремлёва окончательно лишили признания

Раскол в любительском боксе, кажется, достиг своего пика. Международный олимпийский комитет на протяжении долгого времени был в конфронтации с IBA. Это привело к тому, что в США появилась альтернативная организация. Ситуация лишь усугублялась, спортсменов не допустили до Олимпиады. А это важнейший старт для любого боксёра, многие буквально мечтают о золотой медали этих соревнований. Поэтому многие страны начали задумываться о переходе под крыло новой организации. А теперь прозвучала новость, которая дополнительно усугубила ситуацию. И, кажется, окончательно разорвала все отношения на долгие годы.

Международная ассоциация бокса (IBA), возглавляемая Умаром Кремлёвым, была исключена из списка признанных федераций. Решение принято в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже. А значит, отношения между организациями – всё. Надежды на положительный исход были, пусть и призрачные. Но после такого вердикта от МОК, есть ощущение, пройдена точка невозврата. И теперь дороги организаций разошлись окончательно. Стоит отметить, что в IBA к такому исходу были готовы. Но уже успели оставить реакцию, причём довольно жёсткую.

Умар Кремлёв президент Международной ассоциации бокса (IBA) «IBA — это кость в горле МОК. Сейчас они ущемляют спортсменов, так как только в IBA есть призовые на чемпионатах, только в нашей организации допущены спортсмены из России и Беларуси с флагом страны и гимном. Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации. А МОК, в свою очередь, ведёт себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК боится собственной тени!»

На этом Кремлёв не остановился и продолжил критиковать решение МОК. Он решил напомнить, что IBA добилась очень приличных результатов, даже находясь в изоляции: «Наша боксёрская семья не должна ничего бояться. Мы знаем, куда хотим двигаться, и знаем, как туда добраться. Все могут увидеть, что мы делаем и на что мы способны. Наши главные турниры, чемпионаты мира и «Ночи чемпионов», являются демонстрацией наших возможностей. Нет организации, кроме IBA, способной работать на столь высоком уровне и создающей условия для успешных отношений с национальными федерациями, спортсменами и тренерами. Дезинформация наших национальных федераций от других организаций — это нехорошо, но мы указываем на правду. Таков наш путь».

Российские и белорусские боксёры, согласно решению Международной ассоциации бокса, выступают на международных соревнованиях с использованием национальной символики. И, кажется, именно это становится главным камнем преткновения. Но никто не собирается идти на уступки. Поэтому МОК идёт на решительные меры. Организация прекрасно понимает, что после такого о сотрудничестве можно забыть на долгое время. Но прямо сейчас время Олимпиады, а такое решение привлечёт к ней дополнительное внимание. Поэтому особенного удивления вердикт МОК не вызывает.

Другой вопрос заключается в том, что теперь будет делать IBA. Организация продемонстрировала, что способна «жить» в изоляции, особенно не страдает. А теперь она окончательно будет действовать независимо от всех остальных.