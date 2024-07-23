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IBA исключена из списка признанных МОК федераций, Умар Кремлёв, реакция, причины и последствия, Олимпиада, россияне

«IBA — это кость в горле МОК». Организацию Кремлёва окончательно лишили признания
Сергей Сорокин
IBA исключена из списка признанных МОК федераций
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Похоже, отношения разорваны на долгие годы.

Раскол в любительском боксе, кажется, достиг своего пика. Международный олимпийский комитет на протяжении долгого времени был в конфронтации с IBA. Это привело к тому, что в США появилась альтернативная организация. Ситуация лишь усугублялась, спортсменов не допустили до Олимпиады. А это важнейший старт для любого боксёра, многие буквально мечтают о золотой медали этих соревнований. Поэтому многие страны начали задумываться о переходе под крыло новой организации. А теперь прозвучала новость, которая дополнительно усугубила ситуацию. И, кажется, окончательно разорвала все отношения на долгие годы.

Уход из IBA может сильно сказаться на стране Геннадия в будущем:
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Международная ассоциация бокса (IBA), возглавляемая Умаром Кремлёвым, была исключена из списка признанных федераций. Решение принято в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже. А значит, отношения между организациями – всё. Надежды на положительный исход были, пусть и призрачные. Но после такого вердикта от МОК, есть ощущение, пройдена точка невозврата. И теперь дороги организаций разошлись окончательно. Стоит отметить, что в IBA к такому исходу были готовы. Но уже успели оставить реакцию, причём довольно жёсткую.

Умар Кремлёв
Умар Кремлёв
президент Международной ассоциации бокса (IBA)

«IBA — это кость в горле МОК. Сейчас они ущемляют спортсменов, так как только в IBA есть призовые на чемпионатах, только в нашей организации допущены спортсмены из России и Беларуси с флагом страны и гимном. Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации. А МОК, в свою очередь, ведёт себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК боится собственной тени!»

На этом Кремлёв не остановился и продолжил критиковать решение МОК. Он решил напомнить, что IBA добилась очень приличных результатов, даже находясь в изоляции: «Наша боксёрская семья не должна ничего бояться. Мы знаем, куда хотим двигаться, и знаем, как туда добраться. Все могут увидеть, что мы делаем и на что мы способны. Наши главные турниры, чемпионаты мира и «Ночи чемпионов», являются демонстрацией наших возможностей. Нет организации, кроме IBA, способной работать на столь высоком уровне и создающей условия для успешных отношений с национальными федерациями, спортсменами и тренерами. Дезинформация наших национальных федераций от других организаций — это нехорошо, но мы указываем на правду. Таков наш путь».

В МОК не хотят видеть наших парней на главном турнире четырёхлетия:
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Российские и белорусские боксёры, согласно решению Международной ассоциации бокса, выступают на международных соревнованиях с использованием национальной символики. И, кажется, именно это становится главным камнем преткновения. Но никто не собирается идти на уступки. Поэтому МОК идёт на решительные меры. Организация прекрасно понимает, что после такого о сотрудничестве можно забыть на долгое время. Но прямо сейчас время Олимпиады, а такое решение привлечёт к ней дополнительное внимание. Поэтому особенного удивления вердикт МОК не вызывает.

Другой вопрос заключается в том, что теперь будет делать IBA. Организация продемонстрировала, что способна «жить» в изоляции, особенно не страдает. А теперь она окончательно будет действовать независимо от всех остальных.

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