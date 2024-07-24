«Непобеждённый тогда, непобеждённый сейчас». Легендарное правило Джонса отменено

Нередко болельщики требуют изменений тех или иных правил в смешанных единоборствах. И теперь время перемен пришло. Ещё в начале года начались обсуждения относительно того, что нужно менять правило «заземления» бойца — то есть разрешить бить коленями, когда спортсмен стоит на ногах и кладёт на канвас ладонь.

Теперь на очередном заседании боксёрских комиссий и единоборств обсудили поправки в Единый свод правил ММА. Если конкретнее, то две поправки. И вступят в силу они с 1 ноября 2024 года.

Итак, для начала изменится определение находящегося на земле соперника. Теперь боец считается в положении в партере, если канваса касается какая-либо часть тела, кроме рук и ступней. То есть недостаточно опустить ладонь на канвас, чтобы избежать ударов коленями в голову. Например, удары Алексы Грассо и Арнольда Аллена в боях с Валентиной Шевченко и Мовсаром Евлоевым соответственно были бы полностью легальны. А вот удар Петра Яна в первом бою с Алджамейном Стерлингом всё равно остался бы запрещённым.

Логичное изменение, которое давно назрело, так как бойцы злоупотребляли этой лазейкой. Причём в разных атлетических комиссиях есть свои трактовки. В каких-то штатах достаточно было коснуться канваса пальцами — и положение уже считалось «в партере», а где-то нужно, чтобы рука была опорной, то есть на ней должен быть вес. Не все бойцы разбирались в нюансах, не все болельщики могли уловить разницу, так что теперь с этой точки зрения судейство должно стать проще.

Мовсар Евлоев Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Вторая поправка связана с легендарным правилом запрета локтей «12-6». Иначе говоря, запрещены удары локтями под прямым углом, острой частью, когда находишься лёжа на оппоненте. Самый знаменитый случай — единственное поражение Джона Джонса дисквалификацией из-за таких ударов в бою с Мэттом Хэмиллом. Локти были полностью запрещены, теперь этот запрет будет удалён из правил.

Самый счастливый, конечно, сам Джон Джонс: «Непобеждённый тогда, непобеждённый сейчас… Дана Уайт, мы должны вычеркнуть это поражение из истории».

А известный журналист Ариэль Хельвани уже отметил, что теоретически у Джонса есть возможность оспорить то самое поражение: «Стоит отметить, что Джон Джонс может подать апелляцию на своё поражение от Мэтта Хэмилла в 2009 году, чтобы изменить результат на «не состоялся», но может быть слишком поздно, ведь это было почти 15 лет назад».

Наверняка Дана Уайт действительно попытается исключить обидную единичку в графе поражений из рекорда одного из своего любимцев. Он уже пытался сделать это пять лет назад и даже вёл переговоры с атлетической комиссией. В принципе, Уайт и не признаёт то поражение: «Этот парень ни разу не проигрывал. Тот бой обслуживала самая некомпетентная комиссия, а рефери вообще не должен был принимать в этом участие. Они дисквалифицировали Джона, но этого не должно было случиться. Надеюсь, мы сможем поменять результат».

Были тогда и разговоры о реванше. И сам Хэмилл, которому отдали победу в том поединке, был готов к этому: «Они хотят, чтобы бой признали несостоявшимся. Я молчу о том, что Джонс был под допингом в тот день, но локти «12-6» запрещены. Это моя победа. Как насчет реванша?»

В любом случае, отменят поражение Джонса или нет, изменения в правилах ММА должны добавить зрелищности и оставят меньше лазеек для бойцов, которые стремятся подловить соперников на нарушении правил. Оценить сможем уже в конце 2024 года.