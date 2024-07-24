Самый доминирующий тяжеловес в UFC. Аспиналл будет великим чемпионом

В ночь на 28 июля в Манчестере пройдёт очередной номерной турнир UFC 304. В соглавном событии вечера местный боец, временный чемпион промоушена в тяжёлом весе Том Аспиналл встретится с американцем Кёртисом Блэйдсом.

Это, к слову, реванш. Первый их поединок состоялся два года назад в Лондоне, и тогда Аспиналл потерпел очень обидное поражение. По сути, это лишь формально считается поражением, на деле Том на 15-й секунде свалился на канвас из-за травмы колена, которую он получил, нанося удар. Повреждение выбило перспективного тяжа из строя ровно на год. После этого Аспиналл успел вернуться и уничтожить Марчина Тыбуру, а в ноябре прошлого года он получил шанс выйти на коротком уведомлении в поединке за временный пояс.

Том Аспиналл Фото: Sarah Stier/Getty Images

Том вышел на Сергея Павловича, который шёл на серии из шести нокаутов в первом раунде. Страшный соперник по всем раскладам, но Аспиналл вышел и разобрался с россиянином за 70 секунд. С того момента британский великан успел лишь бросить бессчётное количество вызовов Джону Джонсу, но не получил бой с легендой. И логика в этом есть.

Аспиналл уж слишком опасный и высококлассный тяж. Джонс, безусловно, правильно говорит, что сейчас у Тома нет какого-то громкого имени, и бой с ним для Костяного — классический случай, когда за маленькое вознаграждение идёшь на огромные риски. Опасаться Аспиналла стоит — это самый универсальный тяжеловес на сегодняшний день, который пока просто проезжает всех соперников катком, причём и оппозиция была хорошей. Выбивается из списка поражение от Блэйдса, но теперь есть шанс его закрыть.

Самый распространённый штамп об Аспиналле — двигается как средневес. К сожалению для соперников, так и есть. Мы не привыкли, чтобы тяжи так шустро перемещались и финтили. Как правило, это статичные глыбы, футворк которых сводится к тому, чтобы просто подшагнуть к сопернику и забросить колотушку. Аспиналл не такой, он работает на челноках, очень подвижен. Классическая комбинация — подлететь, пробить двойку и вовремя уйти на дистанцию. При этом Том реально крупный тяжеловес, но габариты ему совсем не мешают.

К тому же Том действует на точность. У него в боях практически не наблюдаются попытки размашистыми оверхендами зацепить голову соперника. Основные удары — джеб и прямой. 67% точности показывают, что соперникам часто приходится нелегко. Аспиналл сполна использует преимущество в скорости. Запирает оппонентов к клетке, постоянно давит. Зато если сам оказывается в похожей ситуации, то ему хватает резкости, чтобы уйти с линии атаки. Так было и с Сергеем Павловичем. Россиянин в одном из разменов здорово попал, но, во-первых, Аспиналл выдержал, что тоже большой плюс, а во-вторых, парой финтов качнул соперника и ушёл на дистанцию.

Том Аспиналл Фото: Sarah Stier/Getty Images

Ещё один штрих к портрету Тома — то, как быстро он заканчивает поединки. У него уже восемь боёв в UFC и среднее время 2:10. Лучший показатель за всю историю. Всего один раз за эти восемь боёв Аспиналл зашёл во второй раунд, но и там довольно быстро финишировал Андрея Орловского.

И это ещё один плюс британца. Если у него что-то не пойдёт в ударке, то он запросто подключит борьбу. К примеру, Сириль Ган вполне может потягаться с Томом на руках, но тогда временный чемпион может достать козырь из рукава. Аспиналл с детства занимался джиу-джитсу под руководством отца и отлично чувствует себя на земле — того же Орловского и Александра Волкова он финишировал именно в партере. Удушением сзади и кимурой соответственно. Причём и там Том действовал очень быстро.

Единственное, чего мы не знаем об Аспиналле — как он будет дышать, если бой затянется. Что если вязкий Блэйдс сможет навязать британцу свою борьбу и вымотает его в первых раундах? В целом Аспиналл не выглядит человеком с кардио на 10 минут, но в идеале это проверить. Однако далеко не факт, что Блэйдс сумеет это сделать. Куда более вероятно, что Аспиналл будет доминировать и в этом поединке.

И у этого парня есть все шансы стать величайшим тяжеловесом в истории UFС. Потенциал у Тома огромный, важно его правильно использовать.