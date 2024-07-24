Нганну возвращается в MMA. Но вместо Немкова выбирает стареющего бразильца

Фрэнсис Нганну – один из самых великих тяжеловесов в истории смешанных единоборств. И он пока не собирается завершать профессиональную карьеру. Хищник подписал контракт с PFL, где и будет выступать теперь. Правда, пока Фрэнсис не провёл в новом промоушене ни одного поединка. А всё потому, что Нганну пробовал свои силы в профессиональном боксе. Там Хищник успел провести два боя, но оба завершились поражениями. А теперь он намерен вернуться в смешанные единоборства. И даже назвал соперника, с которым собирается встретиться.

Нганну заявил, что в октябре этого года он проведёт бой с бразильским бойцом Ренаном Феррейрой. Пока ничего окончательно не решено, но он сообщил в беседе с популярным комментатором UFC Джо Роганом, что PFL работает над тем, чтобы их бой состоялся 19 октября в Саудовской Аравии. Видимо, там очень понравилось Фрэнсису, который провёл в этой стране свои боксёрские поединки. Кроме того, в Саудовской Аравии продемонстрировали свои притязания и на развитие смешанных единоборств. А Нганну может стать прекрасным символом такого турнира.

ФРЭНСИС НГАННУ Фото: Alex Pantling/Getty Images

Феррейра – яркий бразилец со звучным прозвищем Проблема. Он имеет профессиональный рекорд в 11 побед при четырёх поражениях. А сейчас боец идёт на серии из четырёх побед. Последовательно на пути Ренана пали Матеус Шеффил, Морис Грин, Денис Гольцов и Райан Бейдер. И стоит отметить, что все победы получились досрочными. Бразилец является топовым ударником, представляет собой опасность. Правда, возраст постепенно начинает брать своё. Проблеме уже 34 года, поэтому будет любопытно посмотреть на него и его «бензобак» в затяжном поединке.

РЕНАН ФЕРРЕЙРА Фото: Cooper Neill/Getty Images

К сожалению, это значит, что Нганну по-прежнему не особенно интересен поединок с Вадимом Немковым. А ведь россиянин уже успел дебютировать в PFL, причём стартовал с уверенной победы. Но 32-летний боец не особенно высоко котируется в новом промоушене. Практически все эксперты в один голос говорят, что Фрэнсису просто невыгоден поединок с Немковым. Вадим является опасной оппозицией, но жирный гонорар за такой поединок получить будет очень сложно. Поэтому Хищник вряд ли станет рисковать и встречаться с нашим соотечественником.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Сам Фрэнсис находится в довольно непростом состоянии. Он потерял сына, дважды подряд проиграл в профессиональном боксе. Поэтому теперь ему очень важно вернуться победой. Иначе над дальнейшей карьерой Нганну повиснут вопросы. Уже сейчас Хищник даёт интервью, в которых рассказывает о смерти сына. И там рассуждает о том, что всё становится бессмысленным. Продолжать тренироваться и выступать в таком состоянии может быть очень тяжело. Поэтому действительно есть вопросы относительно того, насколько Фрэнсис готов выступать на прежнем уровне.

Фрэнсис Нганну боец PFL, экс-чемпион UFC «Рядом с ним я был лучшей версией себя, а теперь у меня нет ни малейшего понятия, кто я. Жизнь так несправедлива, что бьёт нас по самому больному. Как с этим справиться? Как с этим жить? Пожалуйста, помогите мне, если у вас есть идеи, потому что я действительно не знаю, что делать и как с этим справиться».

Хочется, чтобы Фрэнсис всё-таки справился со своими ментальными проблемами. Легендарный боец совершенно точно заслужил красивое завершение карьеры. Но пока наметился очевидный спад, с которым пока не получается справиться.