Аспиналл будет защищать временный титул UFC. А такое вообще было в истории?

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере состоится турнир UFC 304. В рамках ивента пройдут два титульных поединка, и в одном из них на кону будет временный пояс. Том Аспиналл в ноябре прошлого года стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе, но с тех пор так и не смог добиться права на объединительный бой с Джоном Джонсом.

Тем не менее Дана Уайт дал добро на то, чтобы британец защищал временный пояс, что в истории UFC бывало крайне редко. Случай действительно нетривиальный. Как правило, временных чемпионов либо сводят с владельцами полноценного пояса, либо просто повышают их в статусе. А вот защит временного титула было очень мало, так что мы собрали все подобные случаи.

Всего в истории UFC было 24 временных чемпиона, включая Аспиналла. И как раз в тяжёлом весе больше всех — семь. И всего трём бойцам до этого приходилось выходить на защиту «времянки».

Андрей Орловский

Андрей Орловский Фото: Getty Images

Первопроходцем в области защиты временных титулов в UFC стал белорусский боец Андрей Орловский. В феврале 2005 года на турнире UFC 51 он встретился с Тимом Сильвией. К тому времени Андрей вышел на серию из трёх побед, но получил бой за временный пояс. С Сильвией борьбы не получилось вообще, Орловский финишировал американца за 47 секунд. А потом не стал ждать выздоровления Фрэнка Мира и вышел защищать временный пояс. Получилось удачно — Андрей нокаутировал Джастина Эйлерса, а через два месяца его просто повысили до статуса полноценного чемпиона. Орловский провёл успешную защиту против Пола Буэнтелло, а затем потерял титул, проиграв нокаутом… Тиму Сильвии. Круг замкнулся.

Антониу Ногейра

Антониу Ногейра Фото: Josh Hedges/Getty Images

Тим Сильвия, отобравший титул у Орловского, после пары защит утратил чемпионский пояс. А в феврале 2008 года на UFC 81 встретился с Антониу Ногейрой в бою за временный титул. Поединок получился весьма ярким и в итоге завершился победой бразильца, который поймал Сильвию на гильотину в третьем раунде. Это был последний бой Тима под эгидой промоушена. Ногейра рассчитывал встретиться с Броком Леснаром, но в итоге отправился защищать временный титул в поединке с Фрэнком Миром. Получилось не очень — Мир нокаутировал Антониу во втором раунде и сам встретился с Леснаром. Неудачно. А Ногейра, к слову, больше не приблизился к титульному поединку и пока остаётся единственным бойцом, который вышел на защиту временного пояса и проиграл.

Ренан Барао

Ренан Барао Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Последним же бойцом, вышедшим защищать временный пояс, был бразилец Ренан Барао, выступавший в легчайшей весовой категории. В июле 2012 года на турнире UFC 249 Ренан встретился с Юрайей Фейбером в поединке за временный титул. В то время чемпион Доминик Круз немало лечился. Барао одержал победу единогласным решением судей. Круз продолжал восстанавливаться, но пояса его не лишали, так что бразилец уже через полгода провёл защиту временного титула и засабмитил Майкла Макдональда в четвёртом раунде. А в сентябре 2013 года Барао и во второй (!) раз защитил временный пояс, нокаутировав Эдди Вайнленда. В самом начале следующего года Доминик Круз всё же оставил пояс, и Ренан был повышен до полноценного чемпиона. Уже после этого Барао нокаутировал Фейбера, а в следующем поединке утратил титул, уступив Ти Джею Диллашоу.

Том Аспиналл

В ночь на 28 июля Аспиналл станет четвёртым временным чемпионом, который отправится защищать свой пояс. У Тома будет принципиальный реванш с Кёртисом Блэйдсом. Два года назад британец проиграл ему из-за травмы, полученной на 15-й секунде. Причём Аспиналл повредил колено, когда бил сам. И если Том защитит пояс, а Джон Джонс продолжит его «морозить» и при этом не завершит карьеру, то, возможно, Аспиналл пойдёт по пути Барао и выйдет на вторую защиту временного титула. Но в идеальном мире он должен будет получить объединительный бой или повышение до полноценного чемпиона.