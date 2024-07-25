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Проблемы Хабиба Нурмагомедова с налогами, угрозы от Конора Макгрегора, подробности ситуации, причины и последствия

«Выкуплю у правительства твой дом». Конор наслаждается проблемами Хабиба
Сергей Сорокин
Конор наслаждается проблемами Хабиба
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Макгрегор не смог победить в клетке, но отыгрывается после завершения карьеры Орла.

Хабиб Нурмагомедов давно завершил профессиональную карьеру и занимается совсем другими делами. И, видимо, некоторые из них приносят ему довольно серьёзные проблемы. Телеграм-канал Mash сообщил, что против Орла возбуждено исполнительное производство на сумму 79,4 млн рублей. По данным источника, дело против бойца возбудили ещё 5 июля. Хабибу запрещено покидать территорию Российской Федерации. Приставы уже начали процедуру поиска его имущества для изъятия и продажи. В него входят дом в Дагестане и автопарк бойца.

Счета экс-чемпиона уже арестованы:
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Стоит напомнить, что Федеральная налоговая служба (ФНС) Российской Федерации уже арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей. Также ФНС закрыла несколько его фирм. Причина — недостоверные сведения в официальных бумагах. Его счёт заблокировали вместе со счётом благотворительного фонда. Таким образом, возникает большой вопрос, сможет ли Хабиб решить все свои проблемы до предстоящего поединка брата – Умара Нурмагомедова. Если Орёл не успеет закрыть долги, в углу его не будет.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Ситуацией на полную пользуется главный соперник Хабиба – Конор Макгрегор. Он с большим удовольствием реагирует на все новости о проблемах Орла. Сначала ирландец был не очень многословен. Он констатировал большие проблемы россиянина, посмеиваясь над ними: «Разорён и в бегах. Если увидите, предложите ему поотжиматься за деньги. Слышал, что теперь он занимается эскортом в Дубае. Он серьёзно задолжал своей стране, из которой сбежал».

А теперь Конор перешёл к конкретным угрозам в адрес Хабиба. Видимо, то самое поражение по-прежнему отзывается душевной болью для ирландца. И он решил отыграться уже после завершения карьеры. Если приставы действительно изымут дом Нурмагомедова, он будет выставлен на торги. Приобрести недвижимое имущество сможет любой желающий. И теперь Макгрегор намеревается потратиться, чтобы выкупить дом Хабиба.

Конор Макгрегор
Конор Макгрегор
бывший двойной чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе

«Брат, я только что вложил деньги, чтобы выкупить у правительства дом твоей семьи, потому что ты не можешь себе этого позволить. Брат, я устрою большое дерьмо в твоём доме. Ты бросил семью, и теперь я разнесу твой дом в пух и прах».

Конечно, все уже давно привыкли к такому поведению Макгрегора. Он очень часто разбрасывается угрозами, публикует их в социальных сетях, а затем удаляет сообщения. Но складывается ощущение, что именно это обещание ирландец вполне может выполнить, довести задуманное до самого конца. Поражение от Хабиба стало самым болезненным в карьере Ноториуса. А взять реванш за ту осечку Орёл не позволил. И теперь Конора буквально разрывает от желания как-то навредить россиянину. Выкуп дома – один из реальных вариантов ударить по Нурмагомедову.

И всё-таки кажется, что Хабиб попросту не допустит такого развития событий. Чаще всего в таких ситуациях полностью погашается долг, и преследование прекращается. Складывается ощущение, что и теперь ситуация примет именно такой оборот. Нурмагомедов исполнит все свои обязательства и избежит дальнейших проблем. Однако Конор всё равно получил прекрасную возможность поязвить над злейшим врагом. И теперь чувствует, что смог реваншироваться. В клетке поквитаться с Орлом не получилось. Поэтому ирландец вряд ли остановится.

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