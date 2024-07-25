«Наследие, о котором люди будут говорить веками». Кроуфорд заберёт у Канело третий абсолют

В ночь на 4 августа в Лос-Анджелесе (США) состоится масштабный вечер бокса. В главном событии выступит один из лидеров рейтинга P4P Теренс Кроуфорд, который проведёт бой в новой для себя весовой категории – первом среднем весе. Кроуфорд разделит ринг с непобеждённым Исраилом Мадримовым из Узбекистана, который владеет поясом WBA. Для Теренса это отличный шанс забрать чемпионский пояс в четвёртой для себя весовой категории и попробовать себя в боях с более крупными соперниками, ведь после поединка с Мадримовым Теренс хочет провести супербой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Сейчас я хочу бой, который имеет для меня наибольший смысл, и это определённо не Эннис. Поединок с Канело принесëт гораздо больше пользы моему наследию и моему банковскому счëту. Ведь в конечном итоге, когда бокс завершится, что у нас останется? У меня будет наследие, о котором люди будут говорить веками», – приводит слова Кроуфорда MMA Fighting.

Поединок Кроуфорда и Канело – пожалуй, лучшее, что можно организовать в современном боксе наряду с реваншем Фьюри и Усика и поединком Бивола и Бетербиева. Первый абсолютный чемпион в двух весах в эпоху четырёх поясов Теренс Кроуфорд ищет по-настоящему исторические поединки, и бой за четыре пояса Альвареса – самый привлекательный.

Канело уже давно сколотил себе имя, каждый бой мексиканца – настоящее событие в мире бокса. Хотя в последнее время Сауль избегает серьёзной оппозиции, не даёт бой Дэвиду Бенавидесу, не ищет реванша с Биволом, а просто защищает свои пояса с претендентами, которых сам и выбирает. Про бой с Кроуфордом Канело, к слову, высказывался.

«Да, это большие деньги, но они будут меня критиковать, — сказал Альварес о бое с Кроуфордом в интервью Box Azteca. — Они это любят. Они критиковали меня за бой с Джермеллом Чарло, который поднялся в весе, который крупнее меня, потому что я небольшой для этих весов. И теперь представьте полусредневеса Кроуфорда во втором среднем весе. Я ничего не выиграю, а только проиграю, если проведу следующий бой с ним, потому что все скажут, что был слишком маленький, если я побью его».

Отчасти, конечно, в этом есть логика – Канело рискует своими поясами и своей репутацией. И, кажется, не без оснований. Сауль уже давно не показывает того бокса, которого от него ожидают поклонники. Кажется, Альварес просто «наелся» боксом, возьмите его последний бой с Мунгией: да, Канело победил и сохранил пояса, однако желания боксировать у него не было. В поединках с не самыми сильными претендентами Сауль выигрывает за счёт опыта и багажа, которые у него, безусловно, есть. Но Канело далёк от своих оптимальных кондиций: после поражения от Бивола все победы Сауля были судейским решением. Он перестал гнаться за нокаутами, перестал работать в агрессивном стиле, пропала скорость – в боях с условным Чарло, который явно поднялся не за поясами, а за чеком, Канело может побеждать и пешком. Но в поединках с серьёзными оппонентами это не пройдёт, именно поэтому Сауль избегает, например, Бенавидеса.

Кроуфорд же явно более замотивирован, чем Альварес, а его последний поединок против Эррола Спенса, в котором Теренс просто деклассировал небитого оппонента, доказывает, что даже в 36 лет Кроуфорд находится в отличной форме. Скорость, техника, боксёрский интеллект – всё было на таком уровне, что, кажется, на данный момент Теренс просто недосягаем. Да, Кроуфорду придётся набирать вес и прыгать ещё на две категории вверх, хотя он даже в первом среднем весе ещё не дрался. И преимущество в физической мощи будет на стороне Канело. Но на этом, пожалуй, всё. К слову, Сауль всего на два сантиметра выше Теренса, а в размахе рук и вовсе уступает американцу. Так что все разговоры про габариты не столь серьёзны.

Кроуфорд находится в лучшей форме, не имеет проблем с мотивацией и идёт за историческим третьим абсолютом. И, несмотря на то что Теренсу придётся боксировать аж на три категории выше, это не должно стать проблемой для американца. Но для начала Кроуфорду нужно забрать пояс в первом среднем весе у Исраила Мадримова, после чего можно говорить о бое с Канело. Ведь именно из этого дивизиона к Альваресу поднялся Джермелл Чарло и даже прошёл с Саулем всю дистанцию — Кроуфорд явно способен на большее.