Чемпион UFC сделал мощный трик-шот ногой. Удивительное видео

Чемпион UFC сделал мощный трик-шот ногой. Видео

Чемпион UFC Леон Эдвардс совершил нечто удивительное. Во время пробежки парни, игравшие в баскетбол, предложили бойцу покидать мяч с ними. Тогда Леон сделал мощный трик-шот ногой!