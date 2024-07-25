В UFC сослали Мокаева в ранние прелимы. А он затеял массовую драку с соперником в отеле

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Англия) пройдёт очередной номерной турнир UFC 304. Одной из главных звёзд вечера должен был стать Мухаммад Мокаев. Он продолжает оставаться непобеждённым в лучшей лиге на планете, имеет там профессиональный рекорд 6-0. Но при этом мечты стать самым молодым чемпионом в истории промоушена канули в лету. Более того, Мокаев продолжает драться за пределами основного карда. На UFC 304 эта тенденция наконец-то должна была прерваться. Но в итоге организация отправила Мухаммада и Манела Капе… в ранние прелимы.

Сам Мухаммад попытался объяснить такое поведение организации. Он считает, что лиге не нравится стиль ведения боя, которого придерживается дагестанец. Поэтому в UFC пытаются мотивировать Мокаева. Но пока ситуация не особенно меняется: «Я сказал, что в UFC сдвинули мой бой в прелимы, возможно, из-за моего стиля ведения боя. А так он (Манел) пару раз не делал вес в UFC, где-то девять раз снимался с поединков. Поэтому, может быть, они не рискнули».

Видимо, Мухаммад воспринял этот сигнал от организации слишком буквально. Он решил, что пора доказывать свою состоятельность и в клетке, и за её пределами. И в итоге устроил массовую драку в отеле с командой предстоящего соперника. Сражение получилось ярким. Бойцов пришлось буквально оттаскивать друг от друга. Любопытно, что примерно такой же случай был у Армана Царукяна. Тогда его противником стал Бобби Грин, а потасовка также случилась в отеле. Видимо, Мокаев решил последовать примеру и тоже дал огня.

Есть фраза о том, что после драки кулаками не машут, но к этому случаю она, видимо, не относится. Парни продолжили выяснение отношений и в социальных сетях. Первым выступил тренер Капе Эрик Никсик. Он сообщил, что на команду Манела напали исподтишка. По его словам, Мокаев попросил Капе сделать совместное фото для «братьев-мусульман». Манел согласился, после чего на него набросились и началась потасовка между командами.

А затем заговорил и сам Капе. Он оставил обращение к непобеждённому британскому бойцу, а также показал его фото с сечкой после потасовки: «Это знак труса. Каждый раз, смотрясь в зеркало, ты будешь вспоминать меня. Фальшь у тебя в крови, в твоей ДНК. В субботу ты будешь спать, говнюк».

Мухаммад Мокаев Фото: Из личного архива Мокаева

Но Мокаев решил довольно быстро опровергнуть информацию о полученной сечке. Он опубликовал актуальное фото, на котором никакой сечки на лбу уже не оказалось: «Вот так бывает в жизни. Не научили тебя бороться».

Мухаммад Мокаев Фото: Из личного архива Мокаева

Последнее слово пока осталось за Манелом. Он выкатил в социальных сетях большой пост, в котором ещё раз упрекнул Мокаева: «Какой же ты мусульманин? При встрече ты сказал мне: «Салам». Попросил фото и потом попытался ударить меня. Теперь я вижу, что ты не из Дагестана, поскольку настоящие мужчины так себя не ведут. Ты просто нищий мальчик, который вырос в Манчестере и получал низкую зарплату. У тебя нет чести и принципов. Когда я ударил его в Лас-Вегасе, то сначала предупредил об ударе, чтобы он был готов. В отличие от него, у меня нет желания бить людей, когда те отвлечены и не защищены. Мне казалось, что между нами всё было нормально. Но ситуация обострилась. Шайтан!»

МУХАММАД МОКАЕВ Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Конечно, все эти истории не особенно красят организацию и самих бойцов. Говоря откровенно, всё это начинает напоминать поп-MMA с постоянными разборками и драками. Однако можно констатировать, что интерес к этому поединку вырос в разы. Его переместили в ранние прелимы, но фанаты совершенно точно ждут столкновения парней в клетке.