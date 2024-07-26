Мечту Махачева разрушит Хабиб? Орёл готовит претендента на чемпионство в UFC

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Англия) пройдёт очередной номерной турнир UFC 304. В главном событии вечера за титул будут биться Леон Эдвардс и Белал Мухаммад. Противостояние выглядит интересным со спортивной точки зрения. Оба бойца способны победить, поэтому интрига будет висеть до самого конца. Но, что любопытно, результат может затронуть не только этих парней. За боем с большим интересом будет наблюдать Ислам Махачев. Он собирается перебираться в полусредний вес. Однако вряд ли станет это делать, если Мухаммад победит Эдвардса и поднимет пояс над своей головой.

Белал категорически отрицает малейшую возможность поединка с Исламом. Парни давно тренируются вместе, хорошо общаются, поэтому не хотят сходиться в клетке: «Я никогда не буду драться с Махачевым, 100%. Честно, пусть Ислам сразу поднимается в средний вес и дерётся с Дрикусом дю Плесси. Я думаю, это будет хорошо. Махачев победит дю Плесси и станет двойным чемпионом. Пусть Ислам ненадолго пропустит полусредний вес, даст мне побить пару молодых ребят. А потом я сам поднимусь в средний вес».

Белал Мухаммад Фото: Logan Riely/Getty Images

Кроме того, подготовку Белала к бою помогает осуществлять… Хабиб Нурмагомедов. Он, по словам Мухаммада, принимает непосредственное участие в тренировочном лагере. Поэтому можно смело говорить, что Орёл практически стал членом команды. Он даже подготовил для претендента полный разбор чемпиона. Конечно, помощь товарищу – это прекрасный ход со стороны Хабиба. Однако при этом Нурмагомедов может помешать Махачеву перебраться в новый дивизион. Сам Орёл так и не решился на такой шаг по ходу собственной карьеры. А теперь может поставить преграду и на пути товарища.

Белал Мухаммад претендент на пояс чемпиона UFC в полусреднем весе «Общение с Хабибом приносит мне пользу во многих отношениях – как в физическом, так и в ментальном плане. Тренировки с ним и получение от него советов стоят в 20, 30, 40 или даже 50 раз больше, чем тренировки с кем-либо ещё. Просто ощущать его силу, его напор и его знания — бесценно. Хабиб разобрал для меня Леона, он дал мне советы для плана на бой. Его знания безграничны, для меня он величайший боец в истории ММА. Хабиб мне как брат, и я могу в любое время написать ему и попросить совета. Он всегда отвечает. Так что присутствие его в моей жизни буквально бесценно».

Ислам совершенно точно не станет идти в новый дивизион, если Белал добьётся своей цели. Скорее всего, он останется в лёгком весе и продолжит защищать свой пояс. Конечно, доминацию Махачева там можно уже называть безусловной. А если он победит и Армана Царукяна, то окончательно снимет все вопросы. Однако при этом пока не совсем понятно, состоится ли этот поединок осенью. И всё-таки больше не видится соперников, которые смогли бы оказать Исламу серьёзное сопротивление. В своём дивизионе он откровенно засиделся.

Будет очень иронично, если на пути Ислама к мечте окажется именно его друг – Хабиб. Но факт остаётся фактом, Орёл активно готовит Белала к битве за пояс. И, возможно, станет одним из главных творцов успеха, если тот всё-таки случится.