«Я не помню, когда встал со стула». Поражение от Джошуа станет точкой в боксе для Нганну?

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл большой боксёрский вечер. В главном событии яркого турнира сошлись бывший двукратный чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-звезда UFC Фрэнсис Нганну. Многие ждали борьбы и накала страстей. Но вместо этого получили глухой нокаут во втором раунде. Джошуа легко расправился с соперником, никаких шансов оппоненту не оставил. И, видимо, окончательно заставил Хищника вернуться в смешанные единоборства. Сейчас Нганну планирует драться по правилам MMA.

Стоит отметить, что Нганну действительно потерпел очень болезненное поражение. Но при этом считает, что в первом раунде упал далеко не от удара соперника. Фрэнсис списывает всё на то, что просто потерял равновесие: «В первом раунде, когда побывал в нокдауне, я подумал: «Неужели я поскользнулся? Что именно сбило меня с ног?» Я почувствовал удар, но сбил меня с ног не он. В тот момент я действительно растерялся. Я подумал: «Что, чёрт возьми, это было?» Меня сбили с ног ударом, который на самом деле был не таким уж и сильным».

Фрэнсис Нганну Фото: Richard Pelham/Getty Images

Но во втором раунде никаких вопросов и быть не могло. Джошуа вышел и буквально уничтожил соперника. Он спокойно воспользовался состоянием Нганну и добил оппонента. Правда, теперь Фрэнсис пытается связать это с плохим самочувствием. Стало известно, что Хищник ждал Джошуа почти шесть часов. А Нганну настолько вымотался, что попросту уснул: «Я так устал, я уснул в раздевалке после разминки. Мне хотелось спать, выступил пот. Но всё просто продолжилось».

Фрэнсис Нганну экс-чемпион UFC в тяжёлом весе «После нокдауна рефери начал отсчёт. Я поднялся. Раунд закончился, и я пошёл в свой угол, откуда уже не вернулся. Не помню, когда встал со стула, чтобы начать второй раунд. Точно помню, как всё было до того момента, пока не добрался до стула. Помню, как сидел и у меня начало затуманиваться зрение. Парень, который стоял передо мной, что-то говорил, а потом его голос стал отдаляться. Не знаю, была ли это усталость, но что-то было не так».

Фрэнсис действительно показал себя не с лучшей стороны во время поединка. Он с самого начала стал пропускать болезненные атаки. Было хорошо видно, насколько быстрее и точнее Джошуа. Энтони перебил Хищника по всем статьям, не позволил даже подобраться до себя. И, судя по фразе Нганну, нокаут действительно получился опасным для здоровья боксёра. Фрэнсис, говоря откровенно, провалил свой переход в новую дисциплину. С Тайсоном Фьюри получилось показать себя очень неплохо. Однако это стало лишь следствием того, как именно Цыганский король отнёсся к поединку. Бой же с Джошуа окончательно расставил всё по местам.

Нганну исполнил свою мечту и попробовал силы в профессиональном боксе. Но, говоря откровенно, провалился и с двумя поражениями возвращается в MMA. Конечно, сам Фрэнсис хотел бы продолжить путь в джентльменском виде спорта. Но возникает большой вопрос относительно того, насколько он может быть удачным. Пока практика показала, что навыков Нганну не достаточно, чтобы на равных биться с лучшими профессиональными боксёрами. Правда, в дело по-прежнему могут вмешаться гонорары. Однако пока в планах Хищника всё-таки возвращение в MMA.