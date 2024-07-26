Дана Уайт снова поднимает бонусы. Условия в UFC стали диктовать бойцы?

UFC переживает любопытные времена, которые сопровождаются интересными решениями. Организация продолжает удерживать статус лучшей на планете. Но конкуренты усиленно делают всё, чтобы буквально наступать на пятки. Поэтому боссам промоушена приходится идти на нестандартные шаги. Вопросы по доходам бойцов, которые поднимались ещё во время чемпионства Фрэнсиса Нганну, похоже, никуда не делись. А гонорары по-прежнему далеки от тех, что есть в профессиональном боксе. Но лига постепенно делает шаги к тому, чтобы снизить недовольство бойцов.

Недовольство бойцов пытаются компенсировать бонусами. Первый такой случай произошёл перед турниром UFC 300. Говоря откровенно, ожидания от него изначально были завышенными. Поэтому и бойцы рассчитывали, что за выступление смогут получить «жирные» чеки. На этом парни не остановились. И прямо на пресс-конференции попросили увеличить бонусы за турнир. Причём сразу в шесть раз – до $ 300 тыс. Сумма, безусловно, была вызвана номером юбилейного турнира. Но Уайт довольно неожиданно ответил на предложение согласием. И публику, и бойцов это, несомненно, порадовало.

Теперь фокус с бонусами решили повторить. И, что любопытно, снова удачно. Дана во время выступления на пресс-конференции пообещал повысить денежные бонусы, которые получат бойцы на предстоящем турнире промоушена UFC 304. У Уайта попросили увеличить сумму с $ 50 тыс. до $ 100 тыс., на что он дал согласие. И, видимо, открыл ящик Пандоры. Теперь бойцы смогут настаивать на увеличении бонусов перед каждым крупным ивентом.

Дана Уайт Фото: Getty Images

Стоит отметить, что у Даны стали случаться и разовые акции щедрости. Например, на одном из недавних турниров он решил дать бонусы абсолютно всем бойцам, которые завершили свои поединки досрочно. А таких набралось очень немало. Конечно, там сумма на одного составляла $ 50 тыс. Но в совокупности получилось довольно внушительное количество бонусов. А на UFC 303 спасителем турнира выступил Алекс Перейра. И оформил красивый нокаут, который надолго запомнится всем фанатам смешанных единоборств. Пройти мимо такого Уайт не смог. И выписал ему солидный бонус в $ 303 тыс. А сопроводил это всё фразой: «Купи себе ещё один суперкар».

Иржи Прохазка и Алекс Перейра Фото: Chris Unger/Getty Images

Конечно, утверждать, что именно так Дана просто пытается «подкупить» бойцов и получить их лояльность, не стоит. Но спортсмены совершенно точно довольны сложившейся ситуацией. А главное, Уайт практически ничем не рискует. Только он решает, кто из бойцов получит бонус по итогам турнира. А вновь одарить всех Уайт не обещал. Поэтому вряд ли промоушен сильно разорится на бонусах, и такой шаг Даны вполне может быть просто хитрым ходом.

Дана – хитрый и очень умный бизнесмен, который на протяжении долгого времени удерживает промоушен лучшим на планете. Поэтому каждый его шаг – продуманный и выверенный. Конечно, у многих логично может возникнуть ощущение, что бойцы начали диктовать свои условия. Но, кажется, это лишь способ укрепления своих позиций. С этим Уайт справляется просто отлично.