Эффективный ударник, переводивший Усмана. Чем хорош Леон Эдвардс?

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере состоится турнир UFC 304. В главном событии вечера чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс проведёт защиту своего пояса в поединке с Белалом Мухаммадом.

Леон Эдвардс – одна из главных звёзд UFC на сегодняшний день. Но путь на эту вершину у британца с ямайскими корнями получился долгим. В смешанных единоборствах Леон с 2011 года, а в 2014 году с рекордом 8-1 оказался в лучшей лиге мира. Правда, в первых четырёх боях у Эдвардса был рекорд 2-2, в том числе с поражением от Камару Усмана, и не самые радужные перспективы. Шесть с половиной лет потребовалось Леону на то, чтобы забраться на вершину полусреднего веса и скинуть с неё лидера P4P на тот момент – Камару Усмана. Эдвардс выбил девять побед подряд (без учёта поединка с Мухаммадом, признанного несостоявшимся), затем дважды одолел Усмана и заставил замолчать Колби Ковингтона.

Послужной список Леона действительно впечатляет, он не проигрывает девять лет и уверенно удерживает у себя чемпионский пояс. Чем же так хорош британец? В первую очередь Эдвардс – отличный ударник. У него хорошо поставленный бокс, который в совокупности с ростом и размахом рук Леона даёт ему солидное преимущество. Кики по разным этажам тоже есть в арсенале британца, Усман соврать не даст, да и Белал Мухаммад уже успел отведать мощный хай-кик британца. У Леона отличный тайминг, работа на ногах и скорость – в стойке Эдвардс хорош.

Пожалуй, единственный минус работы Леона в стойке – отсутствие нокаутирующего удара и чрезмерная прагматичность. Эдвардс не бросается добивать соперника, когда видит, что оппонент «плывёт», Леон действует расчётливо и не гоняется за нокаутами и хайлайтами. Всё это британец компенсирует количеством выброшенных ударов, по этому компоненту Леон превосходит всех своих оппонентов. Возможно, минус этот только для болельщиков – самому Эдвардсу его стиль приносит победы.

Нужно отметить, что Эдвардс прогрессирует от боя к бою и становится универсальным бойцом. Он заметно подтянул борьбу, увеличил процент успешных защит от тейкдаунов. В этом, к слову, ему помогают физическая мощь и габариты: переводить Леона достаточно тяжело, как и удерживать в партере. Что уж говорить, такой мастер, как Усман, испытал проблемы с британцем по части борьбы. Более того, во втором поединке Леон и вовсе перевёл самого Камару в партер, что было крайне неожиданно. Вообще, у Эдвардса чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, так что на земле британец должен чувствовать себя комфортно.

Ну и, конечно, функциональная подготовка. Эдвардс готов работать в своём темпе хоть 25 минут – в этом британец хорош. Можно много говорить о скучности поединков Леона, но при этом нельзя не отдать ему должное – он навязывает свой стиль во всех боях. Монотонная работа на дистанции, большое количество выброшенных и точных ударов с минимумом ущерба для себя – Эдвардс нашёл ключи к победной серии, и пока этот план работает на все 100%.

На очереди у Эдвардса очередная защита пояса в поединке с Белалом Мухаммадом, где Эдвардс будет явным фаворитом. Белал точно не превосходит Леона в стойке, вряд ли сможет предложить в борьбе что-то большее, чем предлагал Усман, ну и бой будет проходить в Манчестере – если дело дойдёт до судейского решения, вряд ли у Мухаммада будет шанс на победу.