UFC 304: вторая попытка Эдвардса и Мухаммада, защита от Аспиналла. LIVE

В ночь на 28 июля в Манчестере (Англия) пройдёт очередной номерной турнир UFC 304. Главным событием вечера станет титульный поединок в полусредней весовой категории между действующим чемпионом Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.
В соглавном событии Том Аспиналл будет защищать временный титул в реванше с Кёртисом Блэйдсом.
Кроме того, в рамках основного карда местный любимчик Пэдди Пимблетт сразится с Бобби Грином, сменившим имя на Кинг. Для британца это шанс ворваться в топ-15.
Также на этом ивенте пройдёт очередной бой Мухаммада Мокаева, который сойдётся с португальцем Манелом Капе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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😒 Манел Капе: кто-то должен спустить Мокаева с небес на землю
«Мокаев самый молодой боец, и в последнее время он наделал много шума. К тому же он идёт на серии из шести побед. Кто-то должен спустить Мокаева с небес на землю. Я собираюсь в очередной раз показать, что мои поединки не выходят скучными. Вы увидите мастер-класс в моём исполнении.
Я не концентрируюсь на его борьбе. Сколько бойцов сумели перевести меня в партер? Даже чемпион Пантожа не смог этого сделать. Вы думаете, Мокаев сможет? Если он переведёт меня, то я сделаю то же, что сделал с Давидом Дворжаком — оторву ему руку», — приводит слова Капе портал MMA Junkie.
🔮 Волкановски поделился прогнохом на бой Эдвардс — Мухаммад
«Это будет действительно захватывающий бой, и я собираюсь поставить на победу Леона. Этот парень очень разносторонний боец — он владеет приличными навыками и в грэпплинге, и в борьбе, хотя до недавнего времени все считали его только ударником. Но ему удалось победить Колби, а также контролировать его на земле. Это показывает, насколько хорош Леон.
Кроме того, мне нравится его ударка — она очень точна. Леон не берёт дополнительные риски так же, как и Белал. Многим бойцам приходится трудно в бою с Мухаммадом, поскольку тот работает так же безопасно, как и Эдвардс. В первом бою Белал был довольно агрессивен. Как мне кажется, он будет таким же и в этом поединке, что будет на руку Леону. Эдвардс в хорошей форме, и он оставит всего себя в октагоне, так что победа будет за ним», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.
😴 Чимаев считает, что бой Эдвардс — Мухаммад будет скучным
«Это скучный бой. У обоих парней нет трэш-тока и зрелищных финишей. Единственный запоминающийся финиш был у Эдвардса, когда он уронил Усмана на последних секундах. Один работает на очки, второй тоже пытается на очки работать. Конечно, бой получится скучным. Фанаты не будут этому рады», — сказал Чимаев в интервью Асланбеку Бадаеву.
Где смотреть турнир UFC 304
Посмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🧐 Аспиналл высказался о том, что турнир пройдёт в позднюю ночь по британскому времени
«Послушай, приятель, если ты можешь хорошо драться в 12 часов ночи, но не можешь хорошо драться в четыре утра, то, на мой взгляд, то ты вообще плохой боец. Я много раз путешествовал по миру и сражался в разных часовых поясах, даже не приспосабливаясь. А сейчас у меня дома прошёл полноценный сбор. Я готов драться в любой час, так что, если это для кого-то может быть оправданием, приятель, то такой человек не достоин выйти в октагон», — заявил Аспиналл в подкасте MMA Hour.
Когда пройдёт турнир UFC 304
Турнир UFC 304 пройдёт в ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Англия). Промоушен принял решение провести ивент в удобное время для США. Начало турнира 1:00 по мск, бои основного карда стартуют в 5:00.
🙌🏽 Аспиналл: У Волкова есть навыки, чтобы меня победить
«В первый раз, когда мы дрались, для него всё прошло не так хорошо. Не могу уверенно говорить, что будет в будущем, но я открыт для любого вызова. Волков — жёсткий соперник. Тогда мне удалось победить его в первом раунде, и верю, что смогу сделать то же самое снова. Не хочу проявить неуважение к Волкову, поскольку считаю его отличным бойцом, но просто считаю, что я лучше его. Однако каждый бой в ММА является особенным, поэтому у него, безусловно, есть навыки, чтобы победить меня. Не могу сказать о нём ничего плохого, но, с точки зрения мастерства, считаю себя лучше», — приводит слова Аспиналла портал Sherdog.
Полный кард UFC 304
Основной кард:
- Леон Эдвардс — Белал Мухаммад;
- Том Аспиналл — Кёртис Блэйдс;
- Бобби Грин — Пэдди Пимблетт:
- Мухаммад Мокаев — Манел Капе;
- Арнольд Аллен — Гига Чикадзе.
Предварительный кард:
- Натаниэль Вуд — Даниэль Пинеда;
- Молли Маккэнн — Бруна Бразил;
- Каолан Логран — Рамон Таверас;
- Майкл Паркин — Лукаш Бржески;
- Обан Эллиотт — Престон Парсонс;
- Кристиан Лерой Данкан — Грегори Родригес;
- Сэм Паттерсон — Кифер Кросби;
- Шона Бэннон — Элис Арделян;
- Модестас Букаускас — Марцин Прахнё.