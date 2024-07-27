UFC 304: вторая попытка Эдвардса и Мухаммада, защита от Аспиналла. LIVE

В ночь на 28 июля в Манчестере (Англия) пройдёт очередной номерной турнир UFC 304. Главным событием вечера станет титульный поединок в полусредней весовой категории между действующим чемпионом Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.

В соглавном событии Том Аспиналл будет защищать временный титул в реванше с Кёртисом Блэйдсом.

Кроме того, в рамках основного карда местный любимчик Пэдди Пимблетт сразится с Бобби Грином, сменившим имя на Кинг. Для британца это шанс ворваться в топ-15.

Также на этом ивенте пройдёт очередной бой Мухаммада Мокаева, который сойдётся с португальцем Манелом Капе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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