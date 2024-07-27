БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 304, дата и время, где смотреть, онлайн-трансляция, Эдвардс — Мухаммад, Аспиналл — Блэйдс, Пэдди Пимблетт, Мухаммад Мокаев

UFC 304: вторая попытка Эдвардса и Мухаммада, защита от Аспиналла. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 304: Эдвардс — Мухаммад, Аспиналл — Блэйдс
Комментарии
А Мокаев и Капе устраивают одну потасовку за другой.

В ночь на 28 июля в Манчестере (Англия) пройдёт очередной номерной турнир UFC 304. Главным событием вечера станет титульный поединок в полусредней весовой категории между действующим чемпионом Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.

UFC 2024. UFC 304, Манчестер, Великобритания
Леон Эдвардс — Белал Мухаммад
28 июля 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Леон Эдвардс
Не началось
Белал Мухаммад

В соглавном событии Том Аспиналл будет защищать временный титул в реванше с Кёртисом Блэйдсом.

UFC 2024. UFC 304, Манчестер, Великобритания
Том Аспиналл — Кёртис Блейдс
28 июля 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Кёртис Блэйдс

Кроме того, в рамках основного карда местный любимчик Пэдди Пимблетт сразится с Бобби Грином, сменившим имя на Кинг. Для британца это шанс ворваться в топ-15.

UFC 2024. UFC 304, Манчестер, Великобритания
Бобби Грин — Пэдди Пимблетт
28 июля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Бобби Грин
Не началось
Пэдди Пимблетт

Также на этом ивенте пройдёт очередной бой Мухаммада Мокаева, который сойдётся с португальцем Манелом Капе.

UFC 2024. UFC 304, Манчестер, Великобритания
Мухаммад Мокаев — Манел Капе
28 июля 2024, воскресенье. 04:15 МСК
Мухаммад Мокаев
Не началось
Манел Капе

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Аспиналл давно пытается заполучить бой с Джонсом:
«Джонса следует лишить титула». Аспиналл наезжает на легенду и рвётся за Нганну
«Джонса следует лишить титула». Аспиналл наезжает на легенду и рвётся за Нганну

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир UFC 304 Когда пройдёт турнир UFC 304 Полный кард UFC 304
Live Сергей Сорокин

😒 Манел Капе: кто-то должен спустить Мокаева с небес на землю

«Мокаев самый молодой боец, и в последнее время он наделал много шума. К тому же он идёт на серии из шести побед. Кто-то должен спустить Мокаева с небес на землю. Я собираюсь в очередной раз показать, что мои поединки не выходят скучными. Вы увидите мастер-класс в моём исполнении.

Я не концентрируюсь на его борьбе. Сколько бойцов сумели перевести меня в партер? Даже чемпион Пантожа не смог этого сделать. Вы думаете, Мокаев сможет? Если он переведёт меня, то я сделаю то же, что сделал с Давидом Дворжаком — оторву ему руку», — приводит слова Капе портал MMA Junkie.

10:17 Сергей Сорокин

🔮 Волкановски поделился прогнохом на бой Эдвардс — Мухаммад

«Это будет действительно захватывающий бой, и я собираюсь поставить на победу Леона. Этот парень очень разносторонний боец — он владеет приличными навыками и в грэпплинге, и в борьбе, хотя до недавнего времени все считали его только ударником. Но ему удалось победить Колби, а также контролировать его на земле. Это показывает, насколько хорош Леон.

Кроме того, мне нравится его ударка — она очень точна. Леон не берёт дополнительные риски так же, как и Белал. Многим бойцам приходится трудно в бою с Мухаммадом, поскольку тот работает так же безопасно, как и Эдвардс. В первом бою Белал был довольно агрессивен. Как мне кажется, он будет таким же и в этом поединке, что будет на руку Леону. Эдвардс в хорошей форме, и он оставит всего себя в октагоне, так что победа будет за ним», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.

10:08 Сергей Сорокин

😴 Чимаев считает, что бой Эдвардс — Мухаммад будет скучным

«Это скучный бой. У обоих парней нет трэш-тока и зрелищных финишей. Единственный запоминающийся финиш был у Эдвардса, когда он уронил Усмана на последних секундах. Один работает на очки, второй тоже пытается на очки работать. Конечно, бой получится скучным. Фанаты не будут этому рады», — сказал Чимаев в интервью Асланбеку Бадаеву.

10:08 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 304

Посмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:07 Сергей Сорокин

🧐 Аспиналл высказался о том, что турнир пройдёт в позднюю ночь по британскому времени

«Послушай, приятель, если ты можешь хорошо драться в 12 часов ночи, но не можешь хорошо драться в четыре утра, то, на мой взгляд, то ты вообще плохой боец. Я много раз путешествовал по миру и сражался в разных часовых поясах, даже не приспосабливаясь. А сейчас у меня дома прошёл полноценный сбор. Я готов драться в любой час, так что, если это для кого-то может быть оправданием, приятель, то такой человек не достоин выйти в октагон», — заявил Аспиналл в подкасте MMA Hour.

10:07 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир UFC 304

Турнир UFC 304 пройдёт в ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Англия). Промоушен принял решение провести ивент в удобное время для США. Начало турнира 1:00 по мск, бои основного карда стартуют в 5:00.

10:07 Сергей Сорокин

🙌🏽 Аспиналл: У Волкова есть навыки, чтобы меня победить

«В первый раз, когда мы дрались, для него всё прошло не так хорошо. Не могу уверенно говорить, что будет в будущем, но я открыт для любого вызова. Волков — жёсткий соперник. Тогда мне удалось победить его в первом раунде, и верю, что смогу сделать то же самое снова. Не хочу проявить неуважение к Волкову, поскольку считаю его отличным бойцом, но просто считаю, что я лучше его. Однако каждый бой в ММА является особенным, поэтому у него, безусловно, есть навыки, чтобы победить меня. Не могу сказать о нём ничего плохого, но, с точки зрения мастерства, считаю себя лучше», — приводит слова Аспиналла портал Sherdog.

10:07 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 304

Основной кард:

  • Леон Эдвардс — Белал Мухаммад;
  • Том Аспиналл — Кёртис Блэйдс;
  • Бобби Грин — Пэдди Пимблетт:
  • Мухаммад Мокаев — Манел Капе;
  • Арнольд Аллен — Гига Чикадзе.

Предварительный кард:

  • Натаниэль Вуд — Даниэль Пинеда;
  • Молли Маккэнн — Бруна Бразил;
  • Каолан Логран — Рамон Таверас;
  • Майкл Паркин — Лукаш Бржески;
  • Обан Эллиотт — Престон Парсонс;
  • Кристиан Лерой Данкан — Грегори Родригес;
  • Сэм Паттерсон — Кифер Кросби;
  • Шона Бэннон — Элис Арделян;
  • Модестас Букаускас — Марцин Прахнё.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android