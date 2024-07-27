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Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили, UFC 306, 14 сентября, турнир в Сфере, когда бой, дата и время, кто фаворит, Пётр Ян

Погоня за грузинской мечтой. Двалишвили получил долгожданный титульник
Яхья Гасанов
Двалишвили получил долгожданный титульник
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На пути к поясу стоит Шон О’Мэлли, а бой пройдёт на грандиозном турнире.

В ночь с 14 на 15 сентября состоится грандиозный турнир UFC 306. Грандиозен он в первую очередь тем, что пройдёт на ультрасовременной арене «Сфера» в Лас-Вегасе. Дана Уайт уже неоднократно заявлял, что это будет величайшее шоу, и в начале лета сообщил, что на ивент уже потрачено $ 17 млн. А ещё к организации подключились шейхи из Саудовской Аравии, так что турнир ещё и относится к программе Riyadh Season.

И сейчас мы узнали, кто всё же этот турнир возглавит. Это будет титульный поединок в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили, который наконец-то выстрадал титульный шанс.

Ещё полтора года назад Мераб вместе со своим другом Алджамейном Стерлингом существенно тормозили дивизион, отказываясь друг с другом драться, и справедливо сталкивались с гневными высказываниями Даны Уайта по этому поводу. Больше всего страдал Мераб. Стерлинг был чемпионом, спокойно получал бои, а вот его другу устраивали бесконечные претендентские поединки.

Мераб Двалишвили

Мераб Двалишвили

Фото: Getty Images

К примеру, ещё осенью прошлого года у Двалишвили была серия из восьми побед в легчайшем дивизионе, и он справедливо требовал бой с Шоном О’Мэлли, который отобрал титул у его друга.

«Я этого не понимаю. Я настоящий боец и знаю, что заслуживаю того, чего заслуживаю. Моя работа — драться, и я готов драться, и это всё, что я знаю. Иногда чувствую сильный стресс. Я никогда не был в такой ситуации, как эта. Это просто тяжело. Я усердно тренировался и всё такое, всегда был сосредоточен на своём следующем бое, шёл шаг за шагом. Но теперь знаю, что мой следующий бой должен быть за титул, и я не хочу возвращаться назад и драться с кем-то, потому что каждый бой рискован. Почему я должен рисковать, бросать вызов самому себе, снижать вес, а ведь всякое может случиться. Я могу сломать ногу, и, если это произойдёт в бою и я проиграю из-за травмы или чего-то ещё, я потеряю возможность подраться за титул. А это очень важно для моей страны, Грузии.

Ни один грузин ещё не боролся за титул, так что это будет очень важно для моей страны и для моей карьеры. Я не хочу упустить эту возможность. Не хочу упустить этот шанс. Я хочу того, что заслужил. Думаю, что заслуживаю борьбы за титул. Я не хочу ещё одного боя, потому что мы говорим о спорте, мы говорим о рейтинге и о том, кто заслуживает следующего титульного боя. Я верю и знаю, что заслуживаю этого», — возмущался грузинский боец, а после этого получил бой с Генри Сехудо.

С Сехудо Двалишвили справился очень уверенно:
Сехудо даже целовали, но победить не дали. Двалишвили переехал легенду UFC
Сехудо даже целовали, но победить не дали. Двалишвили переехал легенду UFC

Там Двалишвили показал впечатляющее выступление, переборол олимпийского чемпиона по борьбе и уверенно забрал победу единогласным решением. После этого Мераб снова заявил о претензиях на титул, стал страхующим в поединке О’Мэлли с Марлоном Верой и очень расстроился, что чемпион не бросил ему вызов и вообще проигнорировал его за кулисами.

Тем не менее всем было ясно, что теперь следующим претендентом точно станет Двалишвили. Грузинский боец неустанно генерировал контент в социальных сетях на тему противостояния с О’Мэлли, старался максимально привлечь внимание, и всё это в итоге дало плоды — титульный шанс для Мераба. Хорошая история на тему того, как боец прошёл длинный и очень сложный путь к цели. Теперь остаётся последний шаг.

Шон О’Мэлли с поясом

Шон О’Мэлли с поясом

Фото: Getty Images

На UFC 306 будет классическое противостояние борца и ударника. У Мераба бесконечный запас выносливости, он готов делать проходы все 25 минут боя, но Шон уже показал в бою со Стерлингом, как может наказать за плохую попытку провести тейкдаун. Будет интересно. И победитель, скорее всего, в следующем году встретится с кем-то из пары Умар Нурмагомедов — Кори Сэндхаген, которые тоже совсем скоро проведут очный поединок. И наверняка рад Пётр Ян, которому нужна ещё как минимум одна победа, чтобы претендовать на титул, а там в чемпионах в любом случае будет соперник, с которым есть счёты. Россиянин проигрывал и О’Мэлли, и Двалишвили и наверняка захочет отыграться.

И большой вопрос, кто всё же выйдет победителем из боя О’Мэлли — Двалишвили. Мераб уже не станет первым грузинским чемпионом, но это точно не делает его мечту менее желанной.

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