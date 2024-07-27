Погоня за грузинской мечтой. Двалишвили получил долгожданный титульник

В ночь с 14 на 15 сентября состоится грандиозный турнир UFC 306. Грандиозен он в первую очередь тем, что пройдёт на ультрасовременной арене «Сфера» в Лас-Вегасе. Дана Уайт уже неоднократно заявлял, что это будет величайшее шоу, и в начале лета сообщил, что на ивент уже потрачено $ 17 млн. А ещё к организации подключились шейхи из Саудовской Аравии, так что турнир ещё и относится к программе Riyadh Season.

И сейчас мы узнали, кто всё же этот турнир возглавит. Это будет титульный поединок в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили, который наконец-то выстрадал титульный шанс.

Ещё полтора года назад Мераб вместе со своим другом Алджамейном Стерлингом существенно тормозили дивизион, отказываясь друг с другом драться, и справедливо сталкивались с гневными высказываниями Даны Уайта по этому поводу. Больше всего страдал Мераб. Стерлинг был чемпионом, спокойно получал бои, а вот его другу устраивали бесконечные претендентские поединки.

Мераб Двалишвили Фото: Getty Images

К примеру, ещё осенью прошлого года у Двалишвили была серия из восьми побед в легчайшем дивизионе, и он справедливо требовал бой с Шоном О’Мэлли, который отобрал титул у его друга.

«Я этого не понимаю. Я настоящий боец и знаю, что заслуживаю того, чего заслуживаю. Моя работа — драться, и я готов драться, и это всё, что я знаю. Иногда чувствую сильный стресс. Я никогда не был в такой ситуации, как эта. Это просто тяжело. Я усердно тренировался и всё такое, всегда был сосредоточен на своём следующем бое, шёл шаг за шагом. Но теперь знаю, что мой следующий бой должен быть за титул, и я не хочу возвращаться назад и драться с кем-то, потому что каждый бой рискован. Почему я должен рисковать, бросать вызов самому себе, снижать вес, а ведь всякое может случиться. Я могу сломать ногу, и, если это произойдёт в бою и я проиграю из-за травмы или чего-то ещё, я потеряю возможность подраться за титул. А это очень важно для моей страны, Грузии.

Ни один грузин ещё не боролся за титул, так что это будет очень важно для моей страны и для моей карьеры. Я не хочу упустить эту возможность. Не хочу упустить этот шанс. Я хочу того, что заслужил. Думаю, что заслуживаю борьбы за титул. Я не хочу ещё одного боя, потому что мы говорим о спорте, мы говорим о рейтинге и о том, кто заслуживает следующего титульного боя. Я верю и знаю, что заслуживаю этого», — возмущался грузинский боец, а после этого получил бой с Генри Сехудо.

Там Двалишвили показал впечатляющее выступление, переборол олимпийского чемпиона по борьбе и уверенно забрал победу единогласным решением. После этого Мераб снова заявил о претензиях на титул, стал страхующим в поединке О’Мэлли с Марлоном Верой и очень расстроился, что чемпион не бросил ему вызов и вообще проигнорировал его за кулисами.

Тем не менее всем было ясно, что теперь следующим претендентом точно станет Двалишвили. Грузинский боец неустанно генерировал контент в социальных сетях на тему противостояния с О’Мэлли, старался максимально привлечь внимание, и всё это в итоге дало плоды — титульный шанс для Мераба. Хорошая история на тему того, как боец прошёл длинный и очень сложный путь к цели. Теперь остаётся последний шаг.

Шон О’Мэлли с поясом Фото: Getty Images

На UFC 306 будет классическое противостояние борца и ударника. У Мераба бесконечный запас выносливости, он готов делать проходы все 25 минут боя, но Шон уже показал в бою со Стерлингом, как может наказать за плохую попытку провести тейкдаун. Будет интересно. И победитель, скорее всего, в следующем году встретится с кем-то из пары Умар Нурмагомедов — Кори Сэндхаген, которые тоже совсем скоро проведут очный поединок. И наверняка рад Пётр Ян, которому нужна ещё как минимум одна победа, чтобы претендовать на титул, а там в чемпионах в любом случае будет соперник, с которым есть счёты. Россиянин проигрывал и О’Мэлли, и Двалишвили и наверняка захочет отыграться.

И большой вопрос, кто всё же выйдет победителем из боя О’Мэлли — Двалишвили. Мераб уже не станет первым грузинским чемпионом, но это точно не делает его мечту менее желанной.