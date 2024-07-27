Канело больше не абсолютный чемпион. Получил нового соперника и лишился пояса

Сауль Альварес — один из самых успешных мексиканских боксёров в истории и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, но в последние годы его просто нещадно критикуют за излишнюю избирательность. Канело не дерётся с опасными претендентами вроде Дэвида Моррелла и Дэвида Бенавидеса, а выбирает тех, кто на бумаге кажется более простым вариантом. Более того, зачастую это добровольные защиты, а не обязательные, но Сауля всё равно никто не лишал поясов.

И в ночь с 14 на 15 сентября Альварес проведёт очередную защиту, а соперником станет не самый известный широкой публике Эдгар Берланга. Турнир традиционно будет приурочен к мексиканскому Дню независимости.

Ещё на стадии разработки этого поединка Канело сталкивался с критикой, его призывали биться с Бенавидесом, эксперты пытались пристыдить чемпиона. Но Альварес сейчас на таком уровне, что его абсолютно не волнуют разговоры вокруг. Он получает жирные чеки и дерётся с теми, с кем сам захочет. И, конечно, он постарался придать значимости и этому бою: «Я очень рад этому бою между Мексикой и Пуэрто-Рико. Для меня очень волнительно быть частью ещё одной великой битвы Мексики против Пуэрто-Рико на ринге, потому что исторически мы всегда устраивали незабываемые бои, полные страсти. Я горжусь тем, что вношу свой вклад в это наследие, а встреча с таким противником, как Эдгар Берланга, добавляет ещё больше волнения и значения этому событию».

Сам Берланга и вовсе уверен, что сможет шокировать мир и самого Канело в частности: «Это возможность всей моей жизни. Я заслуживаю быть здесь, я шокирую мир и заставлю критиков замолчать, показав мастерское выступление и нокаутировав Канело Альвареса 14 сентября. Я докажу, что моё пуэрториканское наследие превосходит мексиканский бокс, от Гомеса до Тринидада, Котто, а теперь и Берланги. Я верну то, что по праву принадлежит нам. Я готов превратить это в историческую битву, продолжив величайшее соперничество в боксе: Пуэрто-Рико против Мексики».

Сауль Альварес с чемпионскими поясами Фото: Christian Petersen/Getty Images

Очень высокопарные высказывания от обоих бойцов, но есть в их противостоянии важный нюанс — на этот бой Альварес впервые за два года в выйдет не в статусе абсолютного чемпиона мира. Сауля лишили пояса IBF за отказ биться с обязательным претендентом по линии этой организации — Уильямом Скаллом.

«IBF придаёт первостепенное значение сохранению титула. Кроме того, мы ценим и понимаем важность статуса абсолютного чемпиона для такого бойца, как Сауль Альварес, для всего спорта и болельщиков. Понимаем, что Сауль и его команда сделали выбор в пользу того пути, который они считают более подходящим для его карьеры. Тем не менее правила IBF прозрачны и были разработаны в интересах всех заинтересованных сторон в подобных вопросах. Исходя из вышеизложенного, у IBF не осталось другого выхода, кроме того, чтобы сделать вакантным титул IBF в суперсреднем весе», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

IBF не случайно считается самой жёсткой из четырёх основных боксёрских организаций. Не так давно они лишили пояса и Александра Усика. В редких случаях они могут пойти навстречу и подождать, но Канело не бился с обязательными претендентами по линии IBF с того момента, как стал абсолютным чемпионом.

Сауль отбился с Геннадием Головкиным, потом с обязательным претендентом WBO Джоном Райдером, затем дал шанс Джермеллу Чарло, который поднялся из другого веса, а недавно проводил добровольную защиту с Хайме Мунгией. Берланга, к слову, является обязательным претендентом WBA. В IBF, конечно, могли подождать самого боя и позволить Канело выйти на ринг в статусе абсолютного чемпиона, а уйти уже без пояса, но, судя по всему, хотят побыстрее разыграть вакантный титул.

За него должны биться упоминавшийся выше Уильям Скалл и россиянин Владимир Шишкин. И если Канело захочет вернуть статус абсолюта, то в дальнейшем придётся встретиться с кем-то из них. Либо и дальше искать более удобных соперников.