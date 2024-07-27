Бой за новый контракт с UFC. Мокаева могут уволить из лучшего промоушена мира?

В ночь на 28 июля в Манчестере (Англия) пройдёт очередной номерной турнир UFC 304. Одним из самых интригующих поединков ивента станет противостояние Мухаммада Мокаева и Манела Капе — представителей десятки сильнейших бойцов в наилегчайшем весе.

И, возможно, изначально этот бой не привлекал так много внимания, но конфликт между бойцами максимально подогрел противостояние. Ещё за несколько недель до турнира появилась информация, что у Мокаева и Капе был конфликт, который завершился дракой у UFC Performance Institute. И якобы там Манел оставил рассечение будущему сопернику. Мухаммад в одном из интервью также отметил, что на UFC 304 состоится его третий бой с Капе, но первый официальный. В итоге вроде бы инцидент замяли, но всё вспыхнуло в неделю боя, команды спортсменов сцепились у отеля.

А продолжились разборки на церемониальном взвешивании, где встреча даже не дошла до дуэли взглядов, так как бойцы чуть не подрались на сцене. А Мокаев ещё пытался догнать Капе за кулисами, но его отогнали — успел только бросить бутылку в португальца. В любом случае теперь этого боя очень ждут, так как всем интересно, чем закончится конфликт.

Но есть и другая интрига. Мокаев несколько дней назад сообщил, что это его последний бой по контракту с UFC и ему нужно хорошее выступление, чтобы подписать новое соглашение: «Думаю, им не нравится мой стиль. Иногда я стараюсь действовать осторожно, и для людей это выглядит скучно. Вот почему в этом поединке я должен кое-что доказать. Это мой последний бой по действующему контракту с UFC, и мне нужно показать хорошее выступление, чтобы подписать новое соглашение. Всё будет зависеть от моего выступления. Я хочу получить золото UFC, и, надеюсь, они подпишут со мной новый контракт».

Мухаммад Мокаев — Манел Капе Фото: Chris Unger/Getty Images

В другом интервью Мокаев сообщил, что у него была возможность подписать новый контракт до боя с Алексом Пересом. В итоге Мухаммад и его команда решили отложить переговоры и провести их после боя, но, судя по всему, невзрачное выступление Карателя там слегка остудило пыл боссов UFC. Он и сам считает, что решение не подписывать новый контракт сразу было ошибкой, потому что теперь всё в подвисшем состоянии.

С Мокаевым уже связывались представители PFL, да и в целом у него вряд ли будет недостаток предложений, если он всё же покинет UFC. Помимо PFL, есть и другие варианты. В крайнем случае всегда можно провести пару разминочных боёв в Brave CF, где он выступал и был одной из звёзд промоушена. Наверняка попробуют подсуетиться и российские промоушены.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Разумеется, и в UFC просто так не захотят лишаться восходящей звезды. Напомним, у Мокаева 6-0 в боях под эгидой промоушена, четыре финиша. Показатели отличные, но бой с Пересом стал пятном на репутации. Однако Мухаммад остаётся активным, и это точно должно нравиться боссам лиги. Тем не менее бой с Капе может закрыть многие вопросы в отношении Мокаева. Если он уверенно пройдёт крепкого португальца, то отпадут все вопросы относительно его перспектив.

Кроме того, яркий финиш может сразу забросить Карателя в титульник вперёд Амира Альбази и Тацуро Таиры. И вопрос о новом контракте тоже отпадёт сам собой.