Так титульник не получают. Мокаев снова не впечатлил, но добыл победу

В ночь на 28 июля в Манчестере состоялся турнир UFC 304. В рамках предварительного карда прошёл поединок между Мухаммадом Мокаевым и Манелом Капе. Оба бойца входят в топ-10 наилегчайшего веса.

Мокаев подошёл к поединку на серии из шести побед в UFC. Правда последний бой с участием непобеждённого уроженца Дагестана вызвал много вопросов — Каратель с большим трудом прошёл Алекса Переса. Тем не менее, тот успех позволил ему приблизиться к топ-5. А в поединке с Капе Мокаев рассчитывал показать яркое выступление, чтобы заявить о себе, как о полноценном претенденте на титульный шанс.

Капе, в свою очередь, славится тем, что очень много боёв с его участием срываются. Только в этом году Манел однажды не уложился в вес, из-за чего его поединок не состоялся, а весной португалец снимался из-за травм. Таким образом, простой получился немалым, но к бою с Мокаевым Капе решил все проблемы и подошёл во всеоружии. Более того, бойцы очень сильно подогрели ожидания болельщиков от их очного поединка. Буквально каждая встреча Мокаева и Капе в неделю бою заканчивалась потасовкой. Даже зайдя в октагон они едва не сцепились ещё до того, как Брюс Баффер объявил о поединке.

Но, как это нередко бывает, в октагоне мы наблюдали уже другую картину. Очень осторожное начало от обоих бойцов, Мокаев прощупывал дистанцию хлёсткими киками, а Капе действовал пассивно. Для португальца медленное начало — обычное дело, он всегда разгоняется по ходу боя, но такое поведение сильно контрастировало с тем, что мы видели до поединка. Лишь в конце первого раунда Капе взорвался парой затяжных атак, но этого явно было маловато. Мокаев, хоть и не блистал, но давал больше активности.

Во втором раунде случилось несколько казусов. В одном из эпизодов Мокаев попал в пах, в другом — попытался стянуть с Капе шорты. Всё это наложилось на травму Манела — он повредил палец, пытался вправить его прямо по ходу боя, но едва за это не поплатился. Второй раунд — лучший отрезок Мокаева, он спокойно разбирал соперника с дистанции, но не хватало заряженности на финиш. В третьем раунде Капе уже реабилитировался, добавил в активности и градус боя сразу же повысился. Мухаммаду удалось наконец оформить тейкдаун, но и снизу его соперник очень активно работал локтями и максимально затруднил положение Мокаева. Но Каратель спокойно довёл дело до финального гонга.

Мокаев ожидаемо победил единогласным решением судей. Бой получился получше, чем с Пересом, но хуже, чем от него ожидали на фоне разгоревшегося конфликта. Да и сам Мухаммад поднял ставки перед поединком, а после победы запросил титульник. Учитывая серию из семи побед — претензии обоснованы, но невзрачная манера боя, скорее всего, не позволит Мокаеву биться за пояс в ближайшее время. Но новый контракт он получит.