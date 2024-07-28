Минута на уничтожение. Аспиналл переехал Блэйдса и ждёт бой с Джонсом

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере прошёл большой номерной турнир UFC 304. В соглавном событии вечера в поединке за временный титул чемпиона сошлись тяжеловесы Том Аспиналл и Кёртис Блэйдс.

Для них это была уже вторая встреча. Два года назад Аспиналл и Блэйдс бились в Лондоне, но тогда бой закончился очень быстро и, по сути, не дал ответа на вопрос, кто из этих бойцов лучше. Уже на 15-й секунде Том оступился после своего же удара и схватился за колено. Формально это была победа Блэйдса техническим нокаутом. После этого Аспиналл успел вернуться и нокаутировать Марчина Тыбуру, а затем и Сергея Павловича в бою за временный пояс. А к реваншу с Блэйдсом британец подходил едва ли не в статусе лучшего тяжеловеса мира — настолько он всех впечатлил, вернувшись после травмы.

В свою очередь, Кёртис на пути к бою за временный титул снёс бразильского проспекта Жаилтона Алмейду. Бойцы встретились на турнире UFC 299 и там Блэйдс, переждав натиск, нокаутировал Алмейду ударами локтями. Тем самым американец закрыл досрочное поражение от Павловича и получил возможность снова сразиться с Аспиналлом. Перед их второй встречей болельщики ожидали получить ответы на два вопроса — «Как Аспиналл защищается от борьбы?» и «Докажет ли британец, что поражение в первом бою действительно было досадной случайностью?»

Аспиналл привычно начал кружить вокруг соперника, но первые попытки сближения едва не закончились провалом. Британец слишком резко выдёргивался и буквально «съел» несколько чистых ударов в челюсть. Держак Тома не подвёл, он слегка придержал Блэйдса и вернулся на удобную дистанцию. А следующий размен стал последним в этом бою. Аспиналл снова пропустил, но на этот раз попал и сам. Двойка прилетела в голову Блэйдса, тот упал на канвас и получил сверху град добивающих ударов. Активной защиты не было и Марк Годдард остановил бой, несмотря на то, что Кёртис явно был не очень этим доволен.

Всего минута потребовалась Аспиналлу, чтобы реваншировать своё единственное поражение в UFC и защитить временный титул. А ещё британец подтвердил, что ему не нужно много времени, чтобы разбираться с соперниками. Ну и после поединка Том сделал то, чего от него ожидали — бросил вызов Джону Джонсу. Это последняя преграда на пути к величию и этот потенциальный бой совсем не выглядит благоприятно для Костяного.