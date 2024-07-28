Школа Хабиба в действии! Белал заборол Эдвардса и стал новым чемпионом UFC

В Манчестере состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 304. В главном событии вечера чемпион организации в полусреднем весе Леон Эдвардс проводил защиту пояса против Белала Мухаммада.

Леон Эдвардс – четвёртый номер рейтинга P4P UFC и одна из главных звёзд организации. Однако путь на вершину у британца получился непростым. В смешанных единоборствах он дебютировал в 2011 году, а через три года с рекордом 8-1 был подписан в лучшую лигу мира. В UFC в первых четырёх боях Леон потерпел два поражения, в том числе и от Камару Усмана, и был на грани увольнения. Но поражение от Усмана стало последним на данный момент в его карьере. С 2015 года Эдвардс в клетке не проигрывает, британец выдал серию из девяти побед, затем дважды победил Усмана, забрав у него чемпионский пояс, а в последнем поединке уверенно победил Колби Ковингтона.

Белал Мухаммад оказался в смешанных единоборствах на год позже Эдвардса, выдал девять побед подряд, после чего обратил на себя внимание UFC. В лучшей лиге мира Белал потерпел два поражения в трёх стартовых поединках и, как Леон, был на грани увольнения. Но Мухаммад закрыл неудачный старт четырьмя победами подряд, а поражение от Нила Джеффа в 2019 году стало последним в его карьере: после этого Белал выдал девять побед подряд и вышел на титульный поединок.

Ну и не стоит забывать, что Эдвардс и Мухаммад уже встречались между собой в октагоне. В 2021 году они разделили клетку, но во втором раунде Леон совершил тычок в глаз, Белал не сумел продолжить бой, и поединок был признан несостоявшимся.

Интересно, что Белал уже давно тренируется в команде Хабиба Нурмагомедова, что, конечно, должно было сказаться на уровне подготовки Мухаммада.

Мухаммад на первых же секундах поединка прошёл в ноги и провёл уверенный тейкдаун — Эдвардс прозевал момент и оказался снизу в партере. Но долго контролировать чемпиона Белал не сумел, Леон поднялся в стойку и успел поработать в клинче у сетки. Эдвардс вернул поединок в стойку, где начал перебивать претендента с дистанции, используя кики по разным этажам. Однако концовка раунда вновь осталась за Белалом, который ещё раз сумел провести тейкдаун и забрал эпизод контролем в партере.

Второй раунд начался с прессинга от претендента, Белал вновь попытался пройти в ноги, и после долгого клинча Эдвардс всё же оказался на земле. Более того, Мухаммад сумел забрать спину чемпиона. Леон, казалось, смог подняться, но далее последовал ещё один эффектный бросок от Белала. Тяжело приходилось чемпиону, Мухаммад контролировал соперника на земле и пытался выйти на приём. Интересно, что в концовке раунда Эдвардс не просто выбрался, но и сам сумел забрать спину Белала, правда, развить успех не успел.

Ничего не изменилось и в третьем раунде: Белал на первых же секундах провёл тейкдаун, правда, Эдвардс сумел забрать спину соперника и занять выгодную позицию. Плотно зажал Леон оппонента, постоянно угрожал удушающим, но Белал грамотно защищался и сумел додержаться до гонга.

Четвёртый раунд стартовал с прессинга от Белала и с жёстких попаданий от Эдвардса. Мухаммад продолжил идти вперёд, ответил серией ударов на руках, а дальше классика — перевод и захват спины от Белала. Раунд был зеркальным с предыдущим, только контроль в партере теперь был на стороне Мухаммада. Лишь под конец раунда Леон сумел выбраться из неудачного положения.

В пятом раунде бойцы начали размениваться в стойке, завёлся чемпион и попытался поработать на ногах, но Белал следом затащил в борьбу. Практически весь раунд Мухаммад контролировал соперника на земле, Эдвардс включился лишь в концовке, когда сумел рассечь лицо соперника в партере. Но этого оказалось мало.

Белал Мухаммад провёл уверенный бой, сумел навязать сопернику свой стиль и забрал победу единогласным решением судей. У UFC появился новый чемпион в полусреднем весе, и теперь поход Ислама Махачева за вторым поясом оказался под вопросом.