Вместо титульного боя — увольнение. Мокаева выгнали из UFC?

На турнире UFC 304, который прошёл в Манчестере в ночь с 27 на 28 июля, непобеждённый уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев оформил очередную победу под эгидой промоушена, доведя профессиональный рекорд до солидных 13-0.

Мокаев одержал победу над крепким португальцем Манелом Капе единогласным решением и сразу после победы заявил о желании получить титульный бой: «Я хочу драться за пояс, эй, публика, я заслужил новый контракт с UFC?».

Заход о контракте был неслучайным. Ещё во время недели боя в различных интервью Мокаев обмолвился, что бой с Капе — последний по текущему контракту и, чтобы получить новое соглашение, ему нужно провести яркий поединок на UFC 304: «Думаю, им не нравится мой стиль. Иногда я стараюсь действовать осторожно, и для людей это выглядит скучно. Вот почему в этом поединке я должен кое-что доказать. Это мой последний бой по действующему контракту с UFC, и мне нужно показать хорошее выступление, чтобы подписать новое соглашение.

Всё будет зависеть от моего выступления. Я хочу получить золото UFC, и, надеюсь, они подпишут со мной новый контракт».

В итоге же всё, что окружало бой Мокаев — Капе, оказалось куда ярче показанного бойцами в октагоне, и на пресс-конференции после турнира Дану Уайта закономерно спросили о контракте Мухаммада. А ответ босса UFC удивил.

«Возможно, один из матчмейкеров что-то сказал ему. Матчмейкеры не особо большие его фанаты по многим причинам, и дело не только в тейкдаунах. Тейкдауны много кто проводит в этом бизнесе. Тут дело в гораздо большем. Он больше не на контракте, да. Думаю, PFL возьмёт себе отличного непобеждённого парня. Удачи ему. Дело в стиле или в деньгах? Нет, ничего из этого. Слушайте… Вся эта ситуация, которая шла последние месяцы, началась с UFC PI, другие истории… плюс много других вещей. Эти ребята не захотели его переподписывать», — заявил Уайт.

Дана Уайт Фото: Getty Images

Беспрецедентный случай. С непобеждённым бойцом, у которого реально хорошие перспективы и 7-0 в UFC, просто не подписывают новый контракт и буквально спроваживают в стан конкурентов.

Да, были разговоры, что у Мокаева есть проблемы с матчмейкерами. Особенно обострились слухи после того, как Мухаммада «прокатили» с титульником весной и дали бой за пояс 10-му номеру Стиву Эрцегу. Мокаев тогда громко и публично возмущался, но быстро стих. А незадолго до боя с Капе заявлял, что в UFC не хотели, чтобы он побил рекорд Джона Джонса, и придерживали его.

Были и разговоры, что с Мокаевым в любом случае не продлят контракт, даже если он победит Капе. И, вероятно, поэтому их бой спустили в предварительный кард. Мухаммад попытался привлечь внимание разговорами и выходками в духе драки в бойцовском отеле. Так в своё время от увольнения спасся Колби Ковингтон, бывший в похожей ситуации. У Мокаева не получилось.

Мухаммаду всего 23 года. Пик его карьеры впереди, и, возможно, мы даже увидим его в UFC снова, но сейчас его не хотят видеть в лучшем промоушене мира.