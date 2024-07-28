Пимблетт победил двойным приёмом! Расправился с Королём и влетел в рейтинги UFC

В ночь на 28 июля в Манчестере (Англия) прошёл очередной номерной турнир UFC 304. Он получился очень ярким и богатым на события. В рамках основного карда местный любимчик Пэдди Пимблетт сразился с Бобби Грином, сменившим имя на Кинг. Для британца этот поединок имел очень важное значение. Ему пророчили славную карьеру, а также борьбу за чемпионский титул. Но пока Пэдди откровенно забуксовал, победы стали даваться с огромным трудом. И бой с Королём должен был стать для Пимблетта прекрасной проверкой на прочность.

Пэдди подходил к поединку с рекордом 21-3. А в UFC британец успел одержать пять побед. Правда, две последние встречи неизменно добирались до судейского решения. И с ветераном Тони Фергюсоном всё было не так гладко. Поэтому Бобби мог стать серьёзным испытанием. Кинг имел профессиональный рекорд в 32 победы при 15 поражениях – колоссальный опыт. А последний поединок завершился победой над Джимом Миллером. Грин не перестаёт доказывать, что даже в солидном возрасте может доставить проблем любому сопернику.

Ещё с выхода в клетку стало понятно, что парни заряжены на максимум. Оба буквально рвались в бой, у каждого была своя мотивация. Король продолжает готовиться к завершению карьеры. И на финишной прямой он не очень хочет проигрывать, портить свой профессиональный рекорд. А Пимблетт рвался в топ-15 рейтинга дивизиона. Поэтому ему было невероятно важно завершить противостояние в свою пользу.

Бобби Грин — Пэдди Пимблетт Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Сам же поединок получился ярким, но очень быстрым. Пэдди прекрасно понимал, что отсиживаться в защите и ждать нет никакого смысла. Напротив, он буквально бросился вперёд и начал осыпать соперника атаками. В итоге Бобби ошибся и оказался на канвасе. Грин начал защищаться, что получалось довольно неплохо. А Пимблетт всячески пытался подобраться и провести приём. В итоге Пэдди всё-таки нащупал удобную позицию и зафиксировал захваты. Фактически приём получился двойным. И Король был настолько зафиксирован, что даже не смог постучать, попросту «уснул».

Грин, скорее всего, становится на шаг ближе к завершению карьеры. В его возрасте каждое поражение – болезненный удар. А вот Пимблетт наконец-то смог показать, что совершенно справедливо назывался некоторыми экспертами одним из самых ярких бойцов дивизиона. Конечно, победить получилось ветерана, поэтому особенно сильно радоваться и праздновать триумф не стоит. Но заявку на получение более статусного соперника Пэдди совершенно точно сделал. И, возможно, путь яркого британца к титулу станет чуть короче.