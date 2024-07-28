Такого Аспиналла не победить. Скромный англичанин — настоящая машина нокаутов

На минувшем турнире UFC в Лондоне самым однозначным получился поединок двух супертяжеловесов. Британец Том Аспиналл ровно за минуту разбил опытнейшего Кёртиса Блэйдса, причём забрал победу так легко, будто каждый день защищает дома пояс временного чемпиона. Блэйдс не успел включить борьбу, не смог противостоять в стойке и оказался тотально разгромлен. Самое удивительное, что никто и не ожидал другого результата. Даже Дана Уайт, который обычно старается не делать прогнозов, был полностью уверен в успехе Аспиналла.

Аспиналл за последние годы убедил болельщиков, что у него практически нет слабых мест. Единственное поражение в UFC британец потерпел из-за нелепой травмы колена, до и после которой почти все бои завершал в первом раунде. За четыре года в главном промоушене мира Том успел перебить практически всех прямых конкурентов: Александра Волкова, Кёртиса Блэйдса, Сергея Павловича, Андрея Орловского и нескольких бойцов с чуть менее значимыми именами. Впереди только Джон Джонс или Стипе Миочич. Но есть ли у ветеранов шансы перед мощью Аспиналла?

Британцу всего 31 год, он только подходит к возрасту расцвета тяжеловесов. Том невероятно хорош в стойке — он нокаутировал самого Сергея Павловича, имеющего невероятную силу в руках. Внешне временный чемпион UFC не похож на устрашающего нокаутёра — у него нет невероятных бицепсов, размаха плеч или необычных для тяжеловесов кулаков. Зато у Аспиналла есть потрясающий бойцовский интеллект, скорость передвижения и точность попаданий. Вдобавок у него и лучшая положительная разница по ударам в промоушене, даже Шон О'Мэлли идёт только на третьем месте.

С борьбой у Аспиналла тоже всё в порядке. Англичанин достаточно легко скрутил даже Волкова, который очень неплох в партере. Пока никто не может даже ненадолго повалить Тома в борьбе: за карьеру в промоушене британец провёл в позиции снизу ровно одну секунду! Даже у Хамзата Чимаева соответствующий показатель не настолько впечатляющий — шесть секунд. В случае встречи с Джонсом претендент точно не попадётся на банальный приём, как это было с Сирилем Ганом. Том — обладатель чёрного пояса джиу-джитсу, который получил явно не для галочки.

Единственный аргумент тех, кто не верит в полноценное чемпионство Аспиналла — его выносливость, уровень которой пока неизвестен. Действительно, за всю карьеру поединки Тома не добирались даже до третьего раунда. Но почему это должно стать препятствием для чемпионства? Возможно, британец обладает отличным кардио, да и никто не гарантирует, что Джонс или Миочич сами сейчас в состоянии проводить пять раундов на высоком уровне. Есть ощущение, что сейчас Аспиналла попросту не остановить. Именно он — следующий официальный чемпион UFC.