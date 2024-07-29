UFC on ABC 7: претендентский бой Умара, возвращение Буллета и Дудаковой. LIVE

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) состоится интереснейший турнир, который порадует большим количеством поединков с участием российских бойцов. Особый интерес вызывает противостояние Алонзо Менифилда и Азамата Мурзаканова.

На турнире выступит Денис Тюлюлин. Он проведёт бой с Седриком Дюма. А на пути Шамиля Газиева встанет Дон'Тэйл Мэйс.

Также свой очередной бой в промоушене проведёт Виктория Дудакова. Она продолжает оставаться непобеждённой, что позволяет рассчитывать на быстрое продвижение по рейтингу. Её новой соперницей станет Сэм Хьюз. Американка имеет не самый солидный рекорд, что делает девушку из Россиифаворитом.

Российский проспект среднего дивизиона (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, который более известен как Шара Буллет, встретится с польским бойцом Михалом Олексейчуком. Их поединок будет носить статус соглавного.

А в главном событии вечера выступят Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген. Они выйдут в октагон, чтобы провести претендентский поединок. Победитель получит возможность биться за пояс с тем, кто окажется сильнее в бою Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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