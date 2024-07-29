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UFC on ABC 7: Нурмагомедов – Сэндхаген, Буллет, Мурзаканов, Дудакова, дата и время, где смотреть, лайв, онлайн-трансляция

UFC on ABC 7: претендентский бой Умара, возвращение Буллета и Дудаковой. LIVE
Сергей Сорокин
UFC on ABC 7: Нурмагомедов – Сэндхаген
Комментарии
Турнир будет изобиловать яркими поединками российских спортсменов.

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) состоится интереснейший турнир, который порадует большим количеством поединков с участием российских бойцов. Особый интерес вызывает противостояние Алонзо Менифилда и Азамата Мурзаканова.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Алонзо Менифилд — Азамат Мурзаканов
03 августа 2024, суббота. 21:30 МСК
Алонзо Менифилд
Не началось
Азамат Мурзаканов

На турнире выступит Денис Тюлюлин. Он проведёт бой с Седриком Дюма. А на пути Шамиля Газиева встанет Дон'Тэйл Мэйс.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Седрик Дюма — Денис Тюлюлин
03 августа 2024, суббота. 19:00 МСК
Седрик Дюма
Не началось
Денис Тюлюлин
UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Шамиль Газиев — Дон'Тэйл Мэйс
03 августа 2024, суббота. 20:40 МСК
Шамиль Газиев
Не началось
Дон'Тэйл Мэйс

Также свой очередной бой в промоушене проведёт Виктория Дудакова. Она продолжает оставаться непобеждённой, что позволяет рассчитывать на быстрое продвижение по рейтингу. Её новой соперницей станет Сэм Хьюз. Американка имеет не самый солидный рекорд, что делает девушку из Россиифаворитом.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Виктория Дудакова — Сэм Хьюз
03 августа 2024, суббота. 19:50 МСК
Виктория Дудакова
Не началось
Сэм Хьюз

Российский проспект среднего дивизиона (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, который более известен как Шара Буллет, встретится с польским бойцом Михалом Олексейчуком. Их поединок будет носить статус соглавного.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук
03 августа 2024, суббота. 23:35 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Михал Олексейчук

А в главном событии вечера выступят Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген. Они выйдут в октагон, чтобы провести претендентский поединок. Победитель получит возможность биться за пояс с тем, кто окажется сильнее в бою Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов
04 августа 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Кори Сэндхаген
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Где смотреть турнир UFC on ABC 7 Дата и время турнира UFC on ABC 7 Полный кард турнира UFC on ABC 7
Live Сергей Сорокин

🐻 Дудакова: ассоциирую себя с Россией, поэтому выхожу с флагом своей страны

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова прокомментировала своё решение выходить на поединки с национальным флагом.

«Я ассоциирую себя с Россией, потому что живу в России. Поэтому выхожу с флагом своей страны, если это разрешено. А Борщёв давно в Штатах, но выступает он под флагом России, и люди всё равно недовольны», — сказала Дудакова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

12:08 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC on ABC 7

Посмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:07 Сергей Сорокин

🏆 Фахретдинов оценил шансы Умара Нурмагомедова в бою с Сэндхагеном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), поделился мнением о предстоящем поединке между своим соотечественником Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном. Спортсмены сразятся 3 августа на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Будет очень хороший бой. Я буду поддерживать моего соотечественника Умара. Думаю, шансы 55 на 45 в пользу Нурмагомедова. А победитель этого боя должен драться за пояс», — сказал Фахретдинов на канале Джеймса Линча в YouTube.

12:07 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC on ABC 7

Турнир UFC on ABC 7 состоится 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ). Предварительный кард турнира стартует в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда – в 22:00 мск.

12:06 Сергей Сорокин

👑 Хавьер Мендес объяснил, почему Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC

Хавьер Мендес, тренер российского бойца легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умара Нурмагомедова, объяснил, почему его подопечный станет чемпионом престижнейшей организации мира.

«Я всегда говорил, что Умар – будущий чемпион. Я называю его «Молодой Орёл», потому что он похож на Хабиба во многом. Он очень дисциплинирован, Умар старается всё делать правильно. Иногда ему приходится что-то объяснять, но очень редко. Как тренеру мне не нужно за ним пристально следить. Он делает всё правильно и делает сам. Он один из лучших моих учеников, я очень люблю Умара, он великолепен», — сказал Мендес в эфире телеканала UDAR.

12:05 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC on ABC 7

  • Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов;
  • Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук;
  • Марлон Вера — Дейвисон Фигейреду;
  • Тони Фергюсон — Майкл Кьеза;
  • Маккензи Дерн — Лупита Годинес;
  • Хоэль Альварес — Элвис Бренер;
  • Алонзо Менифилд — Азамат Мурзаканов;
  • Мохаммад Яхья — Кауе Фернандес;
  • Шамиль Газиев — Дон'Тэйл Мэйс;
  • Абдул-Карим Аль-Сельвади — Гурам Кутателадзе;
  • Виктория Дудакова — Сэм Хьюз;
  • Джей Херберт — Роландо Бедойя;
  • Седрик Дюма — Денис Тюлюлин.
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