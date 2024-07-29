Не проигрывает, но карьера в UFC под угрозой. Профессионал может повторить судьбу Мокаева

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) состоится интереснейший турнир, который порадует большим количеством поединков с участием российских бойцов. Особенный интерес вызывает противостояние, в котором в клетке сойдутся Алонзо Менифилд и Азамат Мурзаканов. Наш соотечественник наконец-то возвращается в октагон. Организация с большим удовольствием подкидывала ему варианты для проведения поединков. Но, к сожалению, бои постоянно срывались. И вместо продвижения по рейтингу Мурзаканов просто застаивался. Однако теперь есть прекрасная возможность полностью перевернуть ситуацию.

Мурзаканов – выходец из Brave. И там он успел провести два поединка. Показывал себя классно, поэтому быстро получил приглашение в Dana White's Contender Series. Но тот период карьеры совершенно точно принёс Азамату огромную пользу. Первый поединок в Brave завершился единогласным решением судей, а во втором россиянин нокаутировал соперника. Однако после этого случилась длительная пауза. И провести отборочный бой за право выступать в UFC получилось далеко не сразу.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Полуторагодовалый простой Мурзаканову не помешал. В блестящем стиле был разбит Матеус Шеффель. А затем Азамат начал штамповать победы в лучшей лиге на планете. Россиянин успел трижды поставить соперников в тупик. На пути нашего соотечественника пали Тафон Нчукви, Девин Кларк и Дастин Джейкоби. Конечно, можно констатировать, что уровень оппозиции был не самым высоким, о его запредельности не идёт и речи. Но при этом разбить получилось крепких оппонентов. Однако затем начались проблемы, которые откровенно заставляют переживать фанатов Азамата.

Азамат Мурзаканов Фото: Zuma/TASS

Сначала Мурзаканов получил возможность принять участие в поединке со швейцарским бывшим претендентом на титул в полутяжёлом весе Волканом Оздемиром. Казалось, что такой бой вполне может существенно продвинуть Азамата, добавить ему статуса. Однако выйти в октагон россиянин не смог. Причины не сообщались, но, видимо, случилось это из-за травмы. Мурзаканов уже сталкивался с проблемами со здоровьем. И, видимо, они пока никуда не пропали.

Затем ситуация повторилась практически зеркально. Азамат должен был сразиться с американцем Халилом Раунтри. Но не принял участия на турнире UFC Fight Night в Орландо (США) по причине того, что заболел пневмонией. Изначально планировалось, что поединок просто сдвинут на неделю, но в итоге парни так и не сошлись в клетке. Поэтому ситуация начинает выглядеть откровенно не лучшим образом для Мурзаканова. Он не дерётся практически полтора года. И может испытывать в связи с этим довольно серьёзные проблемы.

В предыдущем поединке травматичность Мурзаканова также дала о себе знать. Он победил, но сделал это с огромным трудом. И сломал руку. Восстанавливаться пришлось долго. Конечно, Азамату хватает характера, чтобы даже с таким жутким повреждением драться и показывать себя. Но оппозиция более высокого уровня за такое совершенно точно не простит. Если Мурзаканов хочет добиться в UFC серьёзных высот, ему совершенно точно нужно решать проблемы. Иначе он рискует остаться проходным бойцом, которого быстро спишут из промоушена.