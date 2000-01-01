Звёздный тяжеловес UFC попробовал себя в спортивной гимнастике. Забавное видео

Тяжеловес UFC попробовал себя в гимнастике. Видео

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл попробовал себя в спортивной гимнастике. Боец повторял элементы вслед за бронзовым призёром ОИ-2016 по этому виду спорта Нилом Уилсоном. Вышло не слишком плохо!