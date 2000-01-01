Тяжеловес UFC попробовал себя в гимнастике. Видео
Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл попробовал себя в спортивной гимнастике. Боец повторял элементы вслед за бронзовым призёром ОИ-2016 по этому виду спорта Нилом Уилсоном. Вышло не слишком плохо!
Звёздный тяжеловес UFC попробовал себя в спортивной гимнастике. Забавное видео
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