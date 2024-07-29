«Хабиб 2.0». Детальный разбор техники звёздного Умара Нурмагомедова

3 августа в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC. В главном событии турнира в октагоне встретятся два топовых представителя легчайшего веса – Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген. Кори располагается на второй строчке рейтинга, Умар – на 10-й, и для обоих этот поединок имеет важное значение: победа может привести к титульному поединку.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова родился в Дагестане, вместе со своим родным братом Усманом начинал спортивную карьеру с вольной борьбы. После этого Умар занимался тайским боксом, а когда перебрался в Махачкалу, начал тренироваться под руководством Абдулманапа Нурмагомедова.

Позже Умар, как и другие носители фамилии Нурмагомедов, оказался в смешанных единоборствах, где сначала выступал в любителях, а в 2016 году дебютировал в профессионалах. Умар начинал карьеру в российских лигах, затем его грамотно стали готовить к подписанию в UFC, и в рамках этой подготовки Нурмагомедов дважды дрался в PFL. Наконец, с рекордом 12-0 Умар оказался в лучшей лиге мира. На данный момент он провёл в промоушене пять боёв, во всех одержал победы, три из которых – досрочно. Нурмагомедов мог бы проложить путь к титулу гораздо быстрее, но травмы и постоянные отказы соперников из топ-15 усложнили задачу. Умар должен был драться с Сэндхагеном ещё прошлым летом, но выбыл из-за операции на плече. К счастью, Кори дал Умару ещё один шанс, которым россиянин собирается воспользоваться в ближайшие выходные.

Умар хоть и рос в среде Нурмагомедовых, но выделяется своим стилем ведения поединков. Естественно, что ключевое, уже фирменное, отличительное качество всех бойцов из Дагестана – это борьба, и, безусловно, она присутствует в арсенале Умара. Но тот, как и, например, Ислам Махачев, умеет и любит работать в стойке. Занятия тайским боксом не прошли даром: особенная фишка в стиле Умара – это его работа ногами. Нурмагомедов часто использует удары ногами в своей технике, и это выделяет его среди дагестанских бойцов. Чем-то Умар напоминает Шару Буллета, который знаменит своей феноменальной работой ног. Нурмагомедов также использует различные кики по разным этажам, постоянно запутывая соперников. Особенно Умар любит выбрасывать хай-кики и удары «вопросом», несмотря на свои не самые внушительные габариты.

Конечно, Умара постоянно сравнивают с Хабибом – от этого никуда не деться. Но младший брат Орла гораздо разнообразнее работает в стойке, не делает акцент только на борьбе, что для американской публики является большим преимуществом. При этом корни и борцовская подготовка всё равно дают о себе знать.

Совокупность того, что Умар имеет неплохие ударные навыки и при этом, в отличие от уже упомянутого Шары Буллета, умеет отлично бороться, делает Нурмагомедова крепким универсалом. Накормив соперника киками, Умар спокойно может пройти в ноги, причём делает это с той же лёгкостью и скоростью, как это делал Хабиб. Отличие только в том, что Орёл не особо подготавливал соперника к переводу, а моментально влетал в тейкдаун. Умар же усыпляет бдительность оппонента работой в стойке, после чего резко проводит бросок.

А в партере прослеживается фирменный стиль Нурмагомедовых – Умар максимально быстро старается забирать спину, закрывать ноги в замок, ну, а если ему это удаётся – то шансов у соперников уйти от удушающего со спины крайне малы.

Умар Нурмагомедов (в партере сверху) Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В работе в партере Умар не сильно разнообразен, здесь нет навыков бразильского джиу-джитсу, но ему этого и не нужно: Нурмагомедов либо забирает спину, либо зажимает соперника и наносит максимальный урон ударами. К слову, борьба помогает россиянину и в непростых ситуациях, когда работа в стойке идёт не по плану, как это было, например, в последнем поединке с Бекзатом Алмаханом. Боец из Казахстана уже на старте поединка потряс Умара мощным ударом, после чего Нурмагомедов включил режим борца и спокойно довёл дело до победы.

Умар – модернизированная версия Хабиба, неспроста его порой называют в прессе «Хабиб 2.0». Он более универсален, чем брат, умеет отлично работать как в стойке, так и в партере. Если снова затрагивать тему сравнения с Орлом, то стоит упомянуть и про то, что на данный момент Умар не проиграл ни одного раунда в своей карьере. Идеальный рекорд 17-0 и 37-0 по раундам – это говорит о многом. Конечно, нужно сделать оговорку, что у Умара ещё не было соперников, которых можно смело назвать топами мирового уровня. И в ближайшие выходные у Нурмагомедова будет серьёзнейшая проверка в лице Сэндхагена – бойца, который прошёл огонь, воду и медные трубы в UFC. Если Умар одержит убедительную победу над американцем, то все авансы, выданные Нурмагомедову, будут полностью оправданны и он станет одним из главных претендентов на титул.