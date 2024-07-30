«Моё лицо даже телефон не распознаёт». Чисора — последний настоящий тяжеловес

На прошедших выходных в Лондоне состоялся не только масштабный турнир UFC. Знаменитая «О2 Arena» приняла боксёрский вечер, в главном бою которого встречались тяжеловесы Джо Джойс и Дерек Чисора. И это было действительно круто! Два огромных парня беспощадно били друг друга на протяжении 10 раундов: инициатива постоянно переходила из рук в руки, боксёры падали в нокдауны, а зрители выдавали сумасшедшую звуковую поддержку. Без сенсации тоже не обошлось — Чисора, который считался аутсайдером, победил на записках всех судей (97-92, 96-94, 96-94).

Дерек и Джо не жаловались рефери на запрещённые удары, не отсиживались в защите — они давали зрелище высочайшего класса. То самое зрелище, которого в последние годы так не хватает боксу. Главным творцом шикарного боя, кстати, стал Чисора, который не только драматично победил, но и отчаянно лез вперёд едва ли не в каждом раунде. Зачастую ветерану не хватало сил, он задыхался и пропускал тяжеленные удары в углу: впрочем, даже в таком состоянии Дерек не забывал отстреливаться, в концовке уронив соперника неожиданным встречным попаданием.

Джо Джойс — Дерек Чисора Фото: Warren Little/Getty Images

На победителя после поединка было жутко смотреть, однако он ещё находил в себе силы шутить: «Чёрт, как же я устал. Моё лицо сейчас даже телефон не распознаёт. Вы должны наслаждаться нами всеми, пока мы здесь».

Чисора, одним из прозвищ которого является Война, — один из последних «классических» тяжеловесов старого стиля, если не самый последний. Дел Бой старше Джойса всего на два года, но в его послужном списке 48 профессиональных боёв, а у Джо только 19. Дерек вообще никогда не бегал от соперников, и это не фигура речи — ему действительно без разницы, кого бить. Это выгодно отличает Чисору от большинства коллег, которые талантливо избегают «неудобных» или слишком опасных оппонентов. Ну, или просто бесконечно затягивают процесс переговоров, чего стоит только мыльная опера с боем Усик — Фьюри.

Чисора же просто выходит и дерётся со всеми. Виталий Кличко, Диллиан Уайт, Дэвид Прайс, Александр Усик, Тайсон Фьюри — британец не воротит нос, а в случае необходимости ещё и спокойно приезжает на территорию соперника. Любой промоутер знает, что Дел Бой сначала устроит шоу на пресс-конференции, а потом отдаст всего себя в ринге. Напомним, Дерек дал тяжелейший бой даже Усику и не побоялся трижды биться с Фьюри, который находился в своей лучшей форме. На его счету победы над Джеральдом Вашингтоном, Дэвидом Прайсом, Карлосом Такамом и другими крутыми парнями, а в нескольких боях у Дерека попросту украли триумф.

Впереди у Чисоры ещё два боя — он хочет повесить перчатки на гвоздь, только когда покорит отметку в 50 поединков. Когда Дел Бой завершит карьеру, спорт понесёт тяжёлую потерю. Ведь профессиональный бокс становится всё более расчётливым — как в ринге, так и за его пределами. Таких отчаянных ребят, как Чисора, становится всё меньше, особенно в тяжёлом весе. Возможно, отчасти в этом кроется причина того, что бокс медленно, но верно теряет популярность? Будем надеяться, что боксёры вроде Дерека не исчезнут окончательно. Иначе у бокса нет будущего.