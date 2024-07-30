Олимпийский бокс — скучный и наигранный. А без России обречён лишь на выживание

Олимпийские игры стартовали и стремительно набирают обороты. Но при этом в России к ним не такой высокий интерес. А всё потому, что наших соотечественников там очень мало. Они были вынуждены поехать на соревнования в нейтральном статусе. Вообще нет представителей России в боксе. Федерация поставила себя жёстко, поэтому спортсмены отказались от участия в полном составе. А без них турнир стал совсем блёклым и скучным. Говоря откровенно, олимпийский бокс и без этого стагнировал на протяжении длительного времени. А теперь потерял интерес даже на уровне задумки.

У олимпийского бокса есть свои особенности. Это короткие поединки, минимализация возможных повреждений, большое количество участников, которые демонстрируют откровенно низкий уровень сопротивления. Поэтому практически каждый турнир стал превращаться в грустное зрелище. Да и прошли те времена, когда лучшие боксёры планеты приезжали в погоне за заветной золотой медалью. Сейчас же действительно топовых бойцов, что, безусловно, грустно, можно пересчитать по пальцам одной руки. А ведь в своё время в олимпийском ринге сталкивались даже Александр Усик и Артур Бетербиев.

Бокс на Олипимпиаде-2024 Фото: Richard Pelham/Getty Images

Олимпийскому боксу не хватает динамичности. Ну слишком уж короткой выглядит дистанция, чтобы соперники хотя бы пытались рисковать. А каждый поединок превращается в методичную работу на очки. Оппоненты пытаются доносить не самые сильные удары, поскольку прекрасно понимают: каждая атака – плюсик в копилку в глазах рефери. Ни о каких нокаутах чаще всего не идёт и речи. И это существенно снижает зрелищность и яркость. Поединки становятся скучными и однотипными. В такой ситуации немного теряется сам дух бокса.

Следующий немаловажный фактор – судейство. А оно на Олимпийских играх очень странное, зачастую откровенно провальное. К сожалению, часто от него страдали именно россияне. И так было с давних времён. В своё время, как считается, медали лишили даже самого Роя Джонса-младшего. На Олимпийских играх в Токио также было полно скандалов. Например, француз Мурад Алиев бойкотировал дисквалификацию за удар головой (сидел в ринге и не уходил почти час). А наш соотечественник Имам Хатаев заявил, что судьи украли у него путёвку в финал.

Имам Хатаев Фото: James Chance/Getty Images

Имам после поединка был эмоционален. Он сетовал на несправедливость и напоминал, что россиян всегда судят именно так: «Я, конечно, считаю, что в последнем поединке судьи у меня украли этот бой, потому что в первом и третьем раунде я 100-процентно одержал победу. Во втором раунде пропустил удары от противника, признаю. Но дело не во мне — многие судьи сейчас работают против России. Необъективное судейство в отношении наших спортсменов там начиналось где-то с четвертьфинала. Не только меня, многих засудили, одного вообще дисквалифицировали».

Стоит отметить, что противостояния с участием россиян всегда стояли особняком. Наши спортсмены постоянно бились с топовыми представителями других стран. Но и этого олимпийский бокс оказался лишён. Решения МОК привели к тому, что наши спортсмены попросту не могут выступать на соревнованиях. Конечно, предлагалось поехать в нейтральном статусе, без флага и гимна, с большим количеством других моментов, которые не устроили федерацию. В итоге наши боксёры вынуждены пропускать турнир. И без них он становится абсолютно пресным, не представляет никакого интереса. Но ехать на игры в нейтральном статусе было бы неправильно. На это, например, указал глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов

«Решение было принято Федерацией бокса России, и я считаю, что оно правильное, потому что в связи со всеми политическими событиями в мире мы не имеем права боксировать без гимна и под нейтральным флагом. К тому же, учитывая все те моменты, которые МОК выдвигает к россиянам на Олимпиаде, я считаю, что выступление любого российского спортсмена там — неправильно. Это моя субъективная точка зрения. Что касается бокса, то все единогласно это решение поддержали.

Понятно, что для многих боксёров, выступающих в любителях, Олимпиада является своего рода венцом, чего греха таить. Но люди у нас все здравые, и все понимают, что сейчас происходит. Никто в команде не думал остаться в стороне и свои личные амбиции ставить выше. Мы представляем страну, это не просто большие слова, это так и есть», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бокс на Олипимпиаде-2024 Фото: Richard Pelham/Getty Images

Все эти факторы понятны, но факт остаётся фактом. Олимпиада стремительно превращается в соревнования, которые представляют минимальный интерес. А с недопуском российских боксёров ситуация лишь усугубилась. Всё это «приправляется» скучными поединками и провальным судейством. И в ближайшие годы улучшений не предвидится. Ситуацию могло бы спасти перемирие с IBA. Но последними решениями МОК окончательно разорвал отношения с этой организацией.