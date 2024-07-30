Мокаеву нужна Россия. АСА заплатит больше UFC, но про скандалы придётся забыть

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Англия) состоялся огненный турнир UFC 304. Одним из главных действующих лиц стал Мухаммад Мокаев. Уроженец Буйнакска одержал победу над Манелом Капе.

Но при этом завершилось всё плачевно. Контракт Карателя с лучшим промоушеном на планете завершился. А главное, Дана Уайт сразу сообщил, что заключать новое соглашение с Мухаммадом не будут. Более того, босс лиги сделал довольно язвительный комментарий относительно выступлений Мокаева в лиге. И даже отметил, что готов отпустить бойца в стан главного конкурента: «PFL, вероятно, получит отличного непобеждённого парня Мокаева. Удачи им».

Мокаев теперь должен будет искать варианты для продолжения карьеры. Конечно, основной – дальнейшие выступления за океаном. Дагестанец показывал себя в UFC очень неплохо. Да, стиль его боя не нравился Дане. Но при этом Мухаммад действительно оставался непобеждённым, чувствовал себя великолепно и в октагоне, и за его пределами. Кроме того, Каратель смог несколько раз одержать волевые победы, когда оказывался на краю пропасти, но в итоге выбирался из сложнейших положений. Поэтому многие удивились тому, что Мокаева всё-таки уволили из организации.

Стоит отметить, что интересантов на персону Мухаммада должно быть очень много. А всё потому, что Каратель обладает громким именем и в России, и за её пределами. Конечно, о возвращении на родину сам Мухаммад вряд ли думает. Это и понятно, слишком уж велика разница в статусе, размерах гонораров. Но нет никаких сомнений, что боссы промоушенов хотели бы подписать такого бойца. А некоторые из них даже перешли к активным действиям. Они уже демонстрируют заинтересованность в том, чтобы Мокаев подписал с ними контракт.

Асланбек Бадаев вице-президент ACA «Конечно, в ACA заинтересованы в том, чтобы подписать Мокаева, это ценный актив. Да, вероятно, он дерётся не так зрелищно, но он умеет привлекать к себе внимание. За ним следят, и будет интересно понаблюдать за ним. Я думаю, общественность западных ММА также будет внимательно следить за его дальнейшей карьерой. Если он придёт в АСА, это будет интересно для нас. Плюс для самого Мухаммада, потому что у него будет хороший гонорар, у него будут отличные топовые соперники. И сегодня сразу после просмотра этого боя я связался с Мухаммадом, я написал ему, жду ответ. Лиге ACA это интересно, есть предметный интерес, и мы бы хотели видеть Мухаммада».

Конечно, сам Мухаммад всё ещё верит, что промоушен просто запугивает его, а на самом деле готовит новое предложение. Он опроверг слухи, что вёл переговоры с PFL за спиной у своей текущей организации: «Моя мечта – стать чемпионом UFC. Я отказываю всем, потому что UFC предоставила мне платформу, чтобы заявить о себе и заработать деньги, чтобы прокормить семью! Кстати, в PFL нет наилегчайшего дивизиона. Все эти журналисты, которые выдумывают эту чушь, идиоты!»

Мухаммад Мокаев Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Стоит отметить, что для Мухаммада переход в ACA мог быть невероятно интересен с точки зрения имиджа. Сложно даже представить, насколько мощную аудиторию собирал бы каждый его поединок. А главное, там любят бойцов такого стиля. Мокаев прекрасно проявляет себя в борьбе, способен очень неплохо работать в стойке. А ещё в ACA могут осыпать Карателя деньгами. Лига продемонстрировала, что скупиться ради подписания топовых бойцов не собирается. Правда, забыть о конфликтах и скандалах придётся. В ACA такого не любят. Но поверить в то, что Мухаммад всё-таки вернётся в Россию, очень сложно.