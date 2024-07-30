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Мухаммад Мокаев уволен из UFC, контракт Мокаева с UFC завершён, реакция Даны Уайта, возможный переход в ACA, контракт

Мокаеву нужна Россия. АСА заплатит больше UFC, но про скандалы придётся забыть
Сергей Сорокин
Мухаммад Мокаев уволен из UFC
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Мухаммад напрасно не поверил угрозам Даны Уайта.

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Англия) состоялся огненный турнир UFC 304. Одним из главных действующих лиц стал Мухаммад Мокаев. Уроженец Буйнакска одержал победу над Манелом Капе.

UFC 2024. UFC 304, Манчестер, Великобритания
Мухаммад Мокаев (W) — Манел Капе
28 июля 2024, воскресенье. 03:05 МСК
Мухаммад Мокаев
Окончено
UD
Манел Капе

Но при этом завершилось всё плачевно. Контракт Карателя с лучшим промоушеном на планете завершился. А главное, Дана Уайт сразу сообщил, что заключать новое соглашение с Мухаммадом не будут. Более того, босс лиги сделал довольно язвительный комментарий относительно выступлений Мокаева в лиге. И даже отметил, что готов отпустить бойца в стан главного конкурента: «PFL, вероятно, получит отличного непобеждённого парня Мокаева. Удачи им».

С Мухаммадом не захотели продлевать контракт:
Вместо титульного боя — увольнение. Мокаева выгнали из UFC?
Вместо титульного боя — увольнение. Мокаева выгнали из UFC?

Мокаев теперь должен будет искать варианты для продолжения карьеры. Конечно, основной – дальнейшие выступления за океаном. Дагестанец показывал себя в UFC очень неплохо. Да, стиль его боя не нравился Дане. Но при этом Мухаммад действительно оставался непобеждённым, чувствовал себя великолепно и в октагоне, и за его пределами. Кроме того, Каратель смог несколько раз одержать волевые победы, когда оказывался на краю пропасти, но в итоге выбирался из сложнейших положений. Поэтому многие удивились тому, что Мокаева всё-таки уволили из организации.

Стоит отметить, что интересантов на персону Мухаммада должно быть очень много. А всё потому, что Каратель обладает громким именем и в России, и за её пределами. Конечно, о возвращении на родину сам Мухаммад вряд ли думает. Это и понятно, слишком уж велика разница в статусе, размерах гонораров. Но нет никаких сомнений, что боссы промоушенов хотели бы подписать такого бойца. А некоторые из них даже перешли к активным действиям. Они уже демонстрируют заинтересованность в том, чтобы Мокаев подписал с ними контракт.

Асланбек Бадаев
Асланбек Бадаев
вице-президент ACA

«Конечно, в ACA заинтересованы в том, чтобы подписать Мокаева, это ценный актив. Да, вероятно, он дерётся не так зрелищно, но он умеет привлекать к себе внимание. За ним следят, и будет интересно понаблюдать за ним. Я думаю, общественность западных ММА также будет внимательно следить за его дальнейшей карьерой. Если он придёт в АСА, это будет интересно для нас. Плюс для самого Мухаммада, потому что у него будет хороший гонорар, у него будут отличные топовые соперники. И сегодня сразу после просмотра этого боя я связался с Мухаммадом, я написал ему, жду ответ. Лиге ACA это интересно, есть предметный интерес, и мы бы хотели видеть Мухаммада».

Конечно, сам Мухаммад всё ещё верит, что промоушен просто запугивает его, а на самом деле готовит новое предложение. Он опроверг слухи, что вёл переговоры с PFL за спиной у своей текущей организации: «Моя мечта – стать чемпионом UFC. Я отказываю всем, потому что UFC предоставила мне платформу, чтобы заявить о себе и заработать деньги, чтобы прокормить семью! Кстати, в PFL нет наилегчайшего дивизиона. Все эти журналисты, которые выдумывают эту чушь, идиоты!»

Мухаммад Мокаев

Мухаммад Мокаев

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Стоит отметить, что для Мухаммада переход в ACA мог быть невероятно интересен с точки зрения имиджа. Сложно даже представить, насколько мощную аудиторию собирал бы каждый его поединок. А главное, там любят бойцов такого стиля. Мокаев прекрасно проявляет себя в борьбе, способен очень неплохо работать в стойке. А ещё в ACA могут осыпать Карателя деньгами. Лига продемонстрировала, что скупиться ради подписания топовых бойцов не собирается. Правда, забыть о конфликтах и скандалах придётся. В ACA такого не любят. Но поверить в то, что Мухаммад всё-таки вернётся в Россию, очень сложно.

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